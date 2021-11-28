Срочно в номер: как следить за трендами и использовать их для работы с медиа

Вовремя подмечать нужные тренды поможет только практика. Как этому научиться, объясняет на примерах соосновательница и глава агентства Aeris PR Катерина Антонова.

Например, зная, что сейчас актуально, а что нет, вы скорее сможете привлечь внимание журналистов и придумать темы, о которых они сами захотят написать.

Стартапы стремятся быть на слуху, и в этом им могут помочь публикации в популярных изданиях. Подготовить такую публикацию проще, если понимать, как устроены медиа и коммуникации в целом.

Что было интересно 10 лет назад

Заря 2010-х — начало стремительного развития мобильного интернета и распространения смартфонов.

Социальные сети доказали, что могут стать площадкой для серьезных дискуссий и драйвером глобальных изменений.

Тогда же появился интерес к большим данным, что хорошо видно на графике Google Trends это хорошо видно.

В тот период СМИ часто выпускали тексты, объясняющие на базовом уровне, что такое big data.

Сегодня подобные материалы могут показаться редакциям, пишущим о технологиях и бизнесе, недостаточно глубокими.

Другой горячий тренд — отслеживание приложениями геолокации.

Тогда это было в новинку, и лидером направления был Foursquare, однако вскоре технология стала обычным делом.

Пережив пик интереса в 2010-2014, Foursquare оказался практически забыт, хотя компания все еще активна.

Другой стартап, переживший волну интереса в этот период — краудфандинговая платформа Kickstarter. Тогда идея краудфандинга была свежей, а ниша не занятой и не такой развитой, как сейчас.

О чем говорили 5 лет назад

Примерно в середине 2010-х на первый план вышли гиг-экономика, сервисы on-demand и экономика совместного использования.

В медиа стали часто упоминаться Airbnb, Uber, Blablacar и Deliveroo. В России эти направления взялся развивать «Яндекс».

Пришла первая волна интереса к блокчейну и биткоину, тогда же журналистов привлек Etherium и его создатель Виталик Бутерин.

IT-сектор начал активнее осваивать финансовые сервисы и банкинг, в России все смотрели на «Рокетбанк», а в европе — на Cashcloud и другие подобные компании.

В социальных сетях стартовала эпоха прямых трансляций вместе с Periscope, стремительно выкупленным Twitter.

Расцвел интерес к частному освоению космоса (заслуга Илона Маска и SpaceX), беспилотному транспорту (опять Илон Маск, но уже Tesla), дронам, технологиям виртуальной и дополненной реальности.

Началась гонка чат-ботов и голосовых помощников. В России стали набирать популярность ДНК-тесты и их самые известные провайдеры: клиника «Атлас» и компания 23andMe.

О чем говорили 2 года назад

К 2019 году значительно больше внимания медиа стали уделять теме личной кибербезопасности.

Повестку захватили стриминговые сервисы во главе с Spotify, Netflix и Apple Music, хотя некоторые из таких компаний появились около десяти лет назад, им пришлось сначала пережить CD-диски и видеопрокаты.

Одной из новых горячих тем стал 5G, пришедший на смену 4G.

Журналисты всерьез заинтересовались киберспортом и занялись освещением стартапов, появившиеся на волне продвижения легализации медицинского применения каннабиса в США.

О чем говорят сейчас

Не так давно все СМИ по обе стороны Атлантики захватили новости об NFT-аукционах, вернув блокчейн в список горячих трендов.

Ажиотаж немного спал, но журналистам по-прежнему интересен этот тренд.

А вот Clubhouse, который еще зимой ежедневно получал новые публикации, теперь чаще всего вспоминают благодаря разразившейся гонке за функцию голосовых чатов среди других социальных платформ, но интерес к самому приложению явно упал.

Среди других тем, которые сейчас привлекают журналистов: искусственный интеллект, экология, беспилотный транспорт, безопасность личных данных, инклюзивность, healthtech, феминизм, космический туризм и ментальное здоровье.

Поэтому на слуху оказываются сервисы по подбору психотерапевтов «Alter» и «Мета» и созданное специально под потребности женщин приложение для знакомств Bumble.

Как использовать тренды для работы со СМИ

Если вы видите популярный тренд, попробуйте найти, его связь с вашей компанией. Этот прием в PR называется ньюсджекинг.

Например, платформа для сделок с недвижимостью Propy провела первую продажу недвижимости с помощью NFT, прикрепив к токену документы, необходимые для передачи права собственности на квартиру.

Этот случай — в первую очередь про инновации в индустрии, но, реализовав его вовремя, пока NFT-лихорадка не сошла на нет, получилось добиться хорошего охвата в медиа.

Об этом написали TechCrunch, Yahoo Finance, Business Insider, Coindesk, а также и российские издания.

Другой удачный пример получился на фоне глобального интереса к теме ментального здоровья и экологичной корпоративной культуры: Bumble отправил сотрудников в недельный отпуск, чтобы спасити их от выгорания.

Сегодня СМИ скорее предпочтут колонку, где CEO честно расскажет о пользе работы с психологом для бизнеса, чем о том, как не спать и не есть ради успеха, потому что достигаторство уже не в тренде.

Где следить за трендами

В первую очередь нужно регулярно читать те издания, которые пишут про тренды в вашей сфере.

Но еще лучше немного опережать тенденции и замечать их ближе к этапу зарождения. Для этого стоит поизучать медиа и рассылки, специализирующиеся на трендвотчинге:

Trendhunter — англоязычное медиа о трендах и будущем самых разных сфер жизни. Можно сразу заходить в раздел «Tech».

Trendwatching — международное агентство, которое занимается отслеживанием потребительских трендов, и публикует часть информации в открытом доступе. Фокусируется на бизнесе и инновациях.

Wunderman Thompson — тоже международное агентство. На сайте — обширный блог о всех сферах жизни, за технологиями заходить в раздел «Tech», но и другие тематические блоки могут быть полезны.

a16z — венчурная компания с блогом об инновациях и инвестировании из Кремниевой долины, то есть из эпицентра технологий.

Center for Data Innovation — американский научно-исследовательский центр, фокусирующийся на данных и их использовании, уделяет много внимания интернету вещей, искусственному интеллекту и открытым данным.

CB Insights — платформа бизнес-аналитики, специализирующаяся на венчурном капитале, стартапах и инновациях с полезным блогом.

Понимание трендов и умение связать их со своей компанией помогает заинтересовать журналистов. Если подойти к вопросу с умом и правильно донести ваши идеи до редакций, можно получить желанные публикации в топовых изданиях.

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