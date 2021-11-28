Срочно в номер: как следить за трендами и использовать их для работы с медиа

Стартапы стремятся быть на слуху, и в этом им могут помочь публикации в популярных изданиях. Подготовить такую публикацию проще, если понимать, как устроены медиа и коммуникации в целом.
Например, зная, что сейчас актуально, а что нет, вы скорее сможете привлечь внимание журналистов и придумать темы, о которых они сами захотят написать.
Вовремя подмечать нужные тренды поможет только практика. Как этому научиться, объясняет на примерах соосновательница и глава агентства Aeris PR Катерина Антонова.
Что было интересно 10 лет назад
Заря 2010-х — начало стремительного развития мобильного интернета и распространения смартфонов.
Социальные сети доказали, что могут стать площадкой для серьезных дискуссий и драйвером глобальных изменений.
Тогда же появился интерес к большим данным, что хорошо видно на графике Google Trends это хорошо видно.
В тот период СМИ часто выпускали тексты, объясняющие на базовом уровне, что такое big data.
Сегодня подобные материалы могут показаться редакциям, пишущим о технологиях и бизнесе, недостаточно глубокими.
Другой горячий тренд — отслеживание приложениями геолокации.
Тогда это было в новинку, и лидером направления был Foursquare, однако вскоре технология стала обычным делом.
Пережив пик интереса в 2010-2014, Foursquare оказался практически забыт, хотя компания все еще активна.
Другой стартап, переживший волну интереса в этот период — краудфандинговая платформа Kickstarter. Тогда идея краудфандинга была свежей, а ниша не занятой и не такой развитой, как сейчас.
О чем говорили 5 лет назад
Примерно в середине 2010-х на первый план вышли гиг-экономика, сервисы on-demand и экономика совместного использования.
В медиа стали часто упоминаться Airbnb, Uber, Blablacar и Deliveroo. В России эти направления взялся развивать «Яндекс».
Пришла первая волна интереса к блокчейну и биткоину, тогда же журналистов привлек Etherium и его создатель Виталик Бутерин.
IT-сектор начал активнее осваивать финансовые сервисы и банкинг, в России все смотрели на «Рокетбанк», а в европе — на Cashcloud и другие подобные компании.
В социальных сетях стартовала эпоха прямых трансляций вместе с Periscope, стремительно выкупленным Twitter.
Расцвел интерес к частному освоению космоса (заслуга Илона Маска и SpaceX), беспилотному транспорту (опять Илон Маск, но уже Tesla), дронам, технологиям виртуальной и дополненной реальности.
Началась гонка чат-ботов и голосовых помощников. В России стали набирать популярность ДНК-тесты и их самые известные провайдеры: клиника «Атлас» и компания 23andMe.
О чем говорили 2 года назад
К 2019 году значительно больше внимания медиа стали уделять теме личной кибербезопасности.
Повестку захватили стриминговые сервисы во главе с Spotify, Netflix и Apple Music, хотя некоторые из таких компаний появились около десяти лет назад, им пришлось сначала пережить CD-диски и видеопрокаты.
Одной из новых горячих тем стал 5G, пришедший на смену 4G.
Журналисты всерьез заинтересовались киберспортом и занялись освещением стартапов, появившиеся на волне продвижения легализации медицинского применения каннабиса в США.
О чем говорят сейчас
Не так давно все СМИ по обе стороны Атлантики захватили новости об NFT-аукционах, вернув блокчейн в список горячих трендов.
Ажиотаж немного спал, но журналистам по-прежнему интересен этот тренд.
А вот Clubhouse, который еще зимой ежедневно получал новые публикации, теперь чаще всего вспоминают благодаря разразившейся гонке за функцию голосовых чатов среди других социальных платформ, но интерес к самому приложению явно упал.
Среди других тем, которые сейчас привлекают журналистов: искусственный интеллект, экология, беспилотный транспорт, безопасность личных данных, инклюзивность, healthtech, феминизм, космический туризм и ментальное здоровье.
Поэтому на слуху оказываются сервисы по подбору психотерапевтов «Alter» и «Мета» и созданное специально под потребности женщин приложение для знакомств Bumble.
Как использовать тренды для работы со СМИ
Если вы видите популярный тренд, попробуйте найти, его связь с вашей компанией. Этот прием в PR называется ньюсджекинг.
Например, платформа для сделок с недвижимостью Propy провела первую продажу недвижимости с помощью NFT, прикрепив к токену документы, необходимые для передачи права собственности на квартиру.
Этот случай — в первую очередь про инновации в индустрии, но, реализовав его вовремя, пока NFT-лихорадка не сошла на нет, получилось добиться хорошего охвата в медиа.
Об этом написали TechCrunch, Yahoo Finance, Business Insider, Coindesk, а также и российские издания.
Другой удачный пример получился на фоне глобального интереса к теме ментального здоровья и экологичной корпоративной культуры: Bumble отправил сотрудников в недельный отпуск, чтобы спасити их от выгорания.
Сегодня СМИ скорее предпочтут колонку, где CEO честно расскажет о пользе работы с психологом для бизнеса, чем о том, как не спать и не есть ради успеха, потому что достигаторство уже не в тренде.
Где следить за трендами
В первую очередь нужно регулярно читать те издания, которые пишут про тренды в вашей сфере.
Но еще лучше немного опережать тенденции и замечать их ближе к этапу зарождения. Для этого стоит поизучать медиа и рассылки, специализирующиеся на трендвотчинге:
- Trendhunter — англоязычное медиа о трендах и будущем самых разных сфер жизни. Можно сразу заходить в раздел «Tech».
- Trendwatching — международное агентство, которое занимается отслеживанием потребительских трендов, и публикует часть информации в открытом доступе. Фокусируется на бизнесе и инновациях.
- Wunderman Thompson — тоже международное агентство. На сайте — обширный блог о всех сферах жизни, за технологиями заходить в раздел «Tech», но и другие тематические блоки могут быть полезны.
- a16z — венчурная компания с блогом об инновациях и инвестировании из Кремниевой долины, то есть из эпицентра технологий.
- Center for Data Innovation — американский научно-исследовательский центр, фокусирующийся на данных и их использовании, уделяет много внимания интернету вещей, искусственному интеллекту и открытым данным.
- CB Insights — платформа бизнес-аналитики, специализирующаяся на венчурном капитале, стартапах и инновациях с полезным блогом.
Понимание трендов и умение связать их со своей компанией помогает заинтересовать журналистов. Если подойти к вопросу с умом и правильно донести ваши идеи до редакций, можно получить желанные публикации в топовых изданиях.
Фото на обложке: Unsplash.com
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