Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Колонки

Одна ошибка приводит к многомиллионным потерям большинство «умных» производств. Как ее избежать?

Колонки
Рамиль Хантимиров
Рамиль Хантимиров

CEO и сооснователь StormWall

Ирина Печёрская

Производственные компании все чаще становятся объектами различных хакерских атак, причем в будущем ситуация только усугубится. Рамиль Хантимиров, CEO и сооснователь компании StormWall, рассказал, какие угрозы и риски несет новая волна автоматизации в промышленности, получившая название Индустрия 4.0, и наметил основные пути защиты от них.

StormWall — одна из тех компаний, которые обеспечивают защиту от кибератак. Она широко работает как на российском, так и на международном рынке, разрабатывая и предоставляя своим клиентам решения для защиты от атак класса DDoS.

Одна ошибка приводит к многомиллионным потерям большинство «умных» производств. Как ее избежать?

Очень частая ошибка тех, кто создает информационные системы, — слабое внимание к вопросам информационной безопасности: системы сначала проектируют, разрабатывают, развертывают и только потом задумываются о том, как защитить их от киберрисков. Но это все равно, что сначала создать автомобиль, а потом думать, как обеспечить безопасность его пассажиров. Или сначала построить АЭС, а затем думать, как обеспечить ее катастрофоустойчивость.

Чтобы сделать ИТ-системы по-настоящему защищенными от киберрисков, необходимо прорабатывать вопросы информационной безопасности с самых ранних этапов создания этих систем, буквально начиная с проработки идеи и проектирования архитектуры.

 

Индустрия 4.0: горе от «ума» автоматизации

Реализация концепции Индустрии 4.0 открывает перед производственными компаниями качественно новые горизонты, позволяя перейти к безлюдным, полностью автоматизированным фабрикам и заводам. Вместе с тем огромное количество подключений и соединений, поддерживаемых устройствами промышленного интернета вещей (IIoT) в сочетании с традиционно низким вниманием к информационной безопасности в автоматизированных производственных системах несет в себе очень большие риски.

Системы IIoT составляют основу мощностей предприятий Индустрии 4.0. Они охватывают сотни и тысячи станков, агрегатов, датчиков, единиц спецтехники, автономных транспортных средств и пр. Устройства IIoT снабжены множеством возможностей для подключения к сетям предприятий: через проводные и беспроводные соединения, мобильные сети и Wi-Fi. 

Подключения и соединения позволяют не только управлять компонентами производственной инфраструктуры, но и обеспечивать их непосредственное автоматическое взаимодействие друг с другом. По данным Juniper Research, общее число подключений IIoT увеличится с 17,7 млрд в 2020 году до 36,8 млрд в 2025 году, при этом основное их количество придется на «умное» производство — ожидается, что к 2025 году число подключений здесь составит около 22 млрд.

Проблема в том, что защитить каждый отдельный канал, позволяющий подключиться к устройству IIoT, весьма непросто. В особенности это касается подключений через мобильные и беспроводные сети — крайне сложно полностью обезопасить такие соединения от влияния извне.

Кроме того, модернизация и установка обновлений безопасности в системах управления технологическими процессами (АСУ ТП) традиционно производятся нерегулярно. Более того, сплошь и рядом встречаются системы, основанные на платформах, уже снятых с техподдержки, — обновления безопасности для них больше не выпускаются.

Еще одна большая проблема заключается в том, что архитектура систем IIoT в редких случаях проектируется в тесном взаимодействии со специалистами по информационной безопасности. В результате часть серьезных уязвимостей закладывается в системы задолго до их ввода в промышленную эксплуатацию.

Чтобы минимизировать киберриски, нужно подключать специалистов по кибербезопасности к проектам Индустрии 4.0, начиная с проработки идеи и архитектуры комплексов, сочетающих в себе производственные и информационно-телекоммуникационные технологии. Эксперты по киберрискам помогут избежать появления в них явных уязвимостей, предотвратить появление заведомо ненужных подключений и заранее спланировать защиту от всевозможных типов атак на системы IIoT уже известных и тех, что могут появиться в будущем. 

Очень важно убедиться, что уже к моменту сдачи систем в промышленную эксплуатацию защита успешно работает. После сдачи необходимо позаботиться о своевременной установке обновлений безопасности и систематическом тестировании систем на киберустойчивость. И чтобы кибератаки не застали предприятие врасплох, нужно, конечно же, обеспечить непрерывный мониторинг информационной безопасности, охватывающий все системы предприятия, включая производственный контур.

 

Хакеры нацеливаются на производство

Используя уязвимости в системах IIoT, злоумышленники могут нанести серьезный урон производственной инфраструктуре: вызвать пожары и взрывы, утечки ядовитых и радиоактивных веществ, столкновения транспортных средств, разрушения объектов и пр. Классический пример — обнаруженный в 2009 году вредоносный код Stuxnet, который существенно нарушил работу центрифуг на иранской АЭС, фактически выведя их из-под контроля операторов станции.

Впрочем, и без катастроф ущерб от целевых атак на информационные системы производственных компаний может оказаться весьма крупным. Достаточно вспомнить зафиксированные в 2021 году атаки с использованием программ-вымогателей на оператора американской трубопроводной системы Colonial Pipeline и крупнейшего в мире производителя мяса JBS. Обе компании заплатили хакерам многомиллионные суммы.

Еще один возможный результат кибератак — сбой в цепочке поставок. Есть серьезный риск, что в случае успешной атаки локальный сбой приведет к простоям, которые серьезно повлияют на всю цепочку поставок, включая партнеров и клиентов предприятия, и отразятся не только на экономике страны, но и на глобальных производственно-логистических экосистемах.

Очень серьезную опасность представляют и DDoS-атаки. В 2020 году, согласно отчету о глобальной угрозе DNS IDC 2020, их ощутили на себе до 75% производственных компаний. Потери их оцениваются в среднем в $825 тыс. за каждую атаку. И это притом, что о широком переходе к системам «умного» производства и IIoT пока еще нет и речи…

 

Бастионы кибербезопасности: проектирование и оборона

На примере защиты от DDoS-атак эксперты StormWall многократно убеждались в том, что стоимость и надежность защиты очень сильно зависит от архитектуры системы. А, как известно, архитектура закладывается еще на стадии ее проектирования. 

Если архитектура выстроена правильно, то защитить систему от DDoS-атак можно с большей надежностью и меньшими затратами. В случае неудачно выстроенной архитектуры даже серьезные усилия и большие затраты не гарантируют надежной защиты.

Впрочем, архитектура — это только начало долгой борьбы с киберрисками. Необходимым условием успеха этой борьбы является гармоничное встраивание информационной безопасности в процессы, включая производственные. Очень важно, чтобы она стала заботой всего коллектива менеджеров и сотрудников. 

Это как с эпидемией: инфицированный коллега может заразить множество людей вокруг, подобным образом неаккуратный или плохо обученный сотрудник может стать виновником появления серьезной уязвимости информационной безопасности, которая способна привести к значительному ущербу. Особенно если речь идет об «умном» производстве и IIoT.

Фото на обложке: Andrey Armyagov/shutterstock.com

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 В Швеции выпущена первая сталь, произведенная без угля
  2. 2 Как защитить свой сайт на WordPress: советы эксперта
  3. 3 Хакеры выставили на продажу данные 70 миллионов абонентов AT&T
  4. 4 NASA переместит Perseverance для сбора образцов. Это вторая попытка аппарата получить марсианские камни
  5. 5 Clubhouse удалил данные аккаунтов пользователей в Афганистане для безопасности
FutureFood
Кто производит «альтернативную» еду
Карта

ВОЗМОЖНОСТИ

23 августа 2021

Креативные игры

25 августа 2021

Школа Бизнеса

25 августа 2021

DIGITAL LEAGUE

Все ВОЗМОЖНОСТИ

ВСЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ БИЗНЕСА
Самые интересные хакатоны, конкурсы, акселераторы и другие возможности для предпринимателей в одном месте.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма
СВОЁ ДЕЛО ЗА 10 ПИСЕМ
Рассказываем, как не прогореть на старте первого бизнеса. За 2,5 месяца ты прочитаешь советы от опытных предпринимателей, вдохновляющие истории единомышленников и, главное, поймешь, с чего начать свое дело.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма