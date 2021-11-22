Смартфоны вместо радиооборудования: как российский стартап меняет привычные экскурсии и не только

Однако радиооборудование тоже создает много хлопот. И Тимофей Окроев, учредитель и генеральный директор компании «Турфон» , которая является резидентом инновационного центра «Сколково» и победителем акселератора Moscow Travel Factory, предложил заменить его смартфонами. Подробнее — в колонке.

Поэтому для проведения групповых экскурсий, особенно в крупных музеях, стали использовать радиооборудование. Гид говорит в микрофон, подключенный к передатчику, его голос транслируется в приемники, которые раздают туристам. Благодаря этому им не приходится толпиться, а гиду — напрягать связки. Выигрывает и музей: в помещениях снижается шумовой фон.

Летом в туристических центрах становится особенно шумно. Один из источников шума — экскурсоводы, которые используют громкоговорители. В общем гвалте не так просто расслышать, что говорит твой гид — приходится проталкиваться поближе, теряя из виду сам культурный объект. И, конечно, ни о каком соблюдении безопасной дистанции речь даже не идет.

Материал подготовлен в рамках проекта Moscow Travel Hub

Что не так с радиооборудованием

Его необходимо купить или арендовать, настроить, зарядить, доставить к месту экскурсии, раздать туристам, снова собрать. При этом 10-15% приемников за сезон теряется или ломается. Значительные средства расходуются на закупку одноразовых наушников и утилизацию использованных батареек, на которых работают приемники. Затраты на обслуживание оборудования достигают 100% от его закупочной стоимости.

В России всего два довольно узких диапазона радиочастот, разрешенных к использованию частными лицами. На этих частотах работает много приборов, поэтому иногда происходит интерференция: слышится голос гида из соседней группы или резкие неприятные звуки. Не секрет, что в Россию ввозится экскурсионное оборудование, работающее на запрещенных частотах. Сейчас за этим начали строго следить.

Еще одна проблема стала очевидной не так давно: приборы массового пользования — приемники — могут стать источником инфекции. Разумеется, они должны проходить санитарную обработку, но она зачастую сводится к небрежному протиранию салфеткой.

Какое есть решение

Эти проблемы знакомы нам не понаслышке. Команда «Турфона» работает на рынке аренды экскурсионного оборудования с 2011 года. Сначала у нас была франшиза крупного итальянского оператора, компании VOX. Затем мы стали сами закупать оборудование в Китае и даже разработали собственное решение, за которое получили премию Правительства Москвы в номинации «Инновации в туризме».

Но уже несколько лет назад мы задумались о целесообразности использования отдельных приборов: сегодня так много функций доступно в смартфонах — почему бы не добавить к ним трансляцию речи гида? Это снимет проблему закупки, доставки и раздачи устройств. Экскурсию можно будет проводить где и когда угодно, не дожидаясь курьера с приемниками и передатчиком.

Разумеется, о подобном решении думали не только мы. Компания VOX, с чьей франшизы мы начинали свой путь в туризме, разработала мобильное приложение для трансляции речи экскурсовода на смартфон. Похожее приложение появилось и в США.

Однако для их работы требуется стабильное соединение с интернетом. Как известно, в местах массового скопления людей это превращается в проблему, а ведь экскурсии проводятся и в труднодоступных точках, где подключение к интернету отсутствует. Многие туристы находятся в роуминге и не готовы расходовать свой трафик на прослушивание экскурсии.

Поэтому мы поставили перед собой сложную задачу — найти такое решение, которое будет работать без интернета и мобильной связи. Это уже не просто создание приложения, а разработка новой технологии. На подбор технической команды, НИОКР, создание MVP и полевые испытания у нас ушло в общей сложности почти три года. В 2021 году мы вышли на рынок с новым решением.

Кому нужен «Турфон»

Наши клиенты — туроператоры, круизные компании, крупные музеи и индивидуальные гиды. Сейчас они берут оборудование в аренду или самостоятельно его закупают и обслуживают.

Одним из первых на пилот с «Турфоном» решился «ВодоходЪ» — флагман российского круизного туризма. Теплоходы компании вмещают до нескольких сот пассажиров. На групповые экскурсии ходят не все, но спрогнозировать точное число туристов на каждой экскурсии невозможно. Приходится возить с собой запасные приемники, которые часто простаивают.

Поэтому «ВодоходЪ» оценил возможность платить только за фактическое число подключений. Довольны и круиз-менеджеры — ведь именно в их обязанности входит заряжать, настраивать и дезинфицировать приборы в ночную смену. С «Турфоном» такой необходимости нет. Важно и то, что мобильное приложение работает без интернета. Часть экскурсий для пассажиров «ВодоходЪ» проводится на воде, в тайге — там, где связь практически отсутствует.

Но особенно рады нашему приложению гиды. Раньше им приходилось таскать с собой чемодан с оборудованием на всю группу, который весит три-четыре кг. В случае утери приемника туристом материальную ответственность тоже нес гид. 3-5 тыс. рублей за каждый приемник — ощутимо для бюджета среднего экскурсовода. Так что в этом сегменте рынка конверсия в заключение договора достигает у нас 50%.

Кому еще нужен «Турфон»

Сейчас мы заключаем договоры с туркомпаниями и гидами на следующий сезон, который начнется в апреле 2022 года. Параллельно тестируем возможность применения нашей технологии в двух других сегментах.

Первый — трансляция синхронного перевода на международных мероприятиях. Сейчас для этой цели используются громоздкие передатчики и излучатели, слушателям раздаются дорогостоящие инфракрасные приемники.

Второй — трансляция спортивного комментария болельщикам на трибунах. Эта задача, по сути, не решается пока никак. Можно смотреть соревнования с комментарием по телевизору или на стадионе, но уже без комментария.

Это лишь верхушка айсберга. К нам уже обращаются представители самых разных отраслей, которым необходима трансляция на смартфоны без интернета и мобильной связи.

Советы стартапам

CustDev и еще раз CustDev! Нам повезло: мы пришли на рынок не со стороны, а изнутри. Но и мы постоянно держим руку на пульсе. Иначе можно вложить много времени и средств и получить продукт, который себя не окупит. Для таких «бизнесовых» стартапов, как наш, очень важно найти правильного технического партнера. Он поможет с подбором и контролем исполнителей и подскажет, куда имеет смысл двигаться. Устраните барьеры для перехода на ваш продукт. Например, тем, кто уже вложил средства в покупку оборудования, мы предлагаем гибридную версию: возможность трансляции на приемники и смартфоны одновременно. Это позволит заменять оборудование постепенно, по мере его выхода из строя. Чем дешевле и легче начать использовать ваш продукт, тем больше вероятность, что клиент согласится попробовать. Не бойтесь «светиться» и рассказывать о своем продукте везде, где можно. Ходите на мероприятия, общайтесь, задавайте вопросы. Подавайте заявки на акселераторы. Такой подход помогает найти не только клиентов и инвесторов, но также партнеров и наставников.

Удачи!

Фото на обложке: предоставлено автором