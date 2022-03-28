Советы руководителю, как справиться с трудностями

О том, что делать руководителю, когда в компании нестабильные времена, рассказывает CEO HCM-платформы TalentTech Эльза Егорова.

В период кризиса на руководителе лежит дополнительная ответственность: он должен давать сотрудникам почувствовать уверенность, что компания заботится о них, принимать взвешенные решения и планировать действия по ситуации.

1. Проведите ревизию бизнес-процессов

Не принимайте решений из точки паники — не стоит сразу сокращать команды, производство, полностью останавливать маркетинг. Не забывайте, что когда рынок штормит, некоторые компании уходят, освобождая новые ниши.

Проведите аудит бизнеса, определите слабые или временно ненужные блоки в системе, нерабочие процессы. Здесь вам помогут цифры, проработанные стресс-сценарии на основе трендов, аналитика трафика, лидов, динамики выручки.

Действуйте не откладывая, внесите все решения по реорганизации процессов уже в ближайший цикл недельного планирования.

Часто продукты и услуги, казавшиеся невостребованными, становятся полезны рынку, и наоборот. Проанализируйте ваши продукты и предложения. Пробуйте новые гипотезы и смотрите, как рынок реагирует на их реализацию. Сейчас самое время для экспериментов.

2. Организуйте стратегические сессии для поиска новых возможностей

Проведите стратегическую сессию с вашей топ-командой. Это возможность обсудить возникшие проблемы, придумать новые идеи и выбрать направление движения.

Как мы обычно проводим стратегическую сессию:

Фиксируем изменения ситуации в отрасли и в бизнесе, выявляем тренды и потенциальные сложности. Тут важно, чтобы участие принимала вся ваша команда, каждый определил важные точки в своей зоне ответственности;

Разделяем все тренды по сценариям, затем под каждый сценарий прорабатываем решения, которые могут закрыть эти тренды;

Разрабатываем гипотезы роста. Для этого появившиеся возможности умножаем на наши сильные стороны, получаем идею, которую переводим в гипотезу. Те гипотезы, что сейчас более логичны, быстрореализуемы и в которые команда больше верит — берем в работу

Еще один плюс стратсессий — возможность зарядить команду энергией смысла. Они дают ответ на вопросы: «Как наш продукт будет востребован в новой реальности? Зачем мы будем нужны?»

Важно постараться объединить как можно больше усилий, ресурсов, людей вокруг общей задачи — поиска решений и ответов на вопрос: «Как мы должны работать в новых обстоятельствах?»

3. Действуйте недельными итерациями

Переведите циклы планирования на недельный режим. Определите короткие шаги, которые приведут вас к стратегической цели. В период нестабильности сложно делать долгосрочные прогнозы.

В конце каждой недели корректируйте планы с учетом свежей информации. Это позволит вам всегда быть в курсе текущей ситуации в быстро меняющихся условиях и маневрировать в трендах.

4. Регулярно встречайтесь с сотрудниками

Для эффективной работы компании важно создать спокойную атмосферу в командах. Для этого проводите больше открытых встреч с сотрудниками.

Например, мы проводим вот такие миты:

Собрания один раз в неделю со всей командой, где CEO и руководители бизнес-юнитов и направлений делятся информацией о положении дел в компании, отвечают на насущные вопросы сотрудников.

Самые актуальные сейчас: «Что будет с зарплатами?», «Как будут выглядеть рабочие процессы?», «Будем ли переходить на другое корпоративное ПО?»

При этом мы акцентируем внимание на успехах и подчеркиваем возможные точки роста.

Встречи один на один — руководитель и сотрудник. На них обсуждаются не только рабочие задачи: такие встречи дают возможность прощупать состояние, настрой и, конечно, скорректировать планы.

Тактические встречи с руководителями бизнес-юнитов, на которых распределяем «глобальные» задачи на неделю, проверяем, верно ли идем по антикризисной стратегии, фиксируем результаты за неделю.

На любых встречах говорите с сотрудниками об их страхах и тревогах. Говорите прямо, сейчас не время для двойных стандартов, и тогда получится добиться высокой степени доверия внутри компании.

Важно транслировать идею: «Главное в нашей компании — сотрудники, и наша основная цель — сохранить и усилить команду». Больше говорите о текущей ситуации, возможностях, финансах. Рассказывайте о результатах — чем больше мы будем делать и чем виднее будут результаты, тем меньше причин для переживаний.

После встреч проводите экспресс-опросы на самые животрепещущие темы — например, как сотрудникам удобнее получать оплату, какие дополнительные гарантии необходимы.

5. Работайте из офиса

Даже если у вас гибридный режим, найдите возможность приезжать на работу. Это вселяет в сотрудников уверенность, что ситуация у вас под контролем, команда прилагает все усилия, чтобы укрепить бизнес.

6. Поддерживайте друг друга

В сложный период важно поддерживать друг друга, заботиться об эмоциональном состоянии команды. Самые простые вопросы (Как дела? Как ты себя чувствуешь?) и фокус на неформальном общении приобретают особую значимость.

Чаще возвращайтесь к общей миссии, напоминайте сотрудникам, зачем вы все работаете.

Продумайте меры поддержки и помощи для сотрудников. Это могут быть не только материальные бонусы, но и организация «горячей линии» психологической поддержки, встречи с внешними экспертами, которые дадут советы по работе в стрессовых ситуациях.

Фото на обложке: Shutterstock / Vlad_Chorniy