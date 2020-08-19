Спутниковая связь: где и как ее применяют

Владислав Шпилевой, генеральный директор компании Iridium, рассказывает, как сегодня используют спутниковую связь и какие у нее перспективы.

Может показаться, что спутниковая связь — это сложно и недоступно обычному пользователю, если он не путешественник, который покоряет труднодоступные территории. На самом деле эту связь используют во многих сферах.

Спутниковая связь и исследование Арктики

Освоение и развитие Арктического региона ассоциируется с нефтегазовой и транспортной сферами, но особую популярность приобретает тема арктического туризма. Здесь возникает проблема. Территория, отнесенная к районам Крайнего Севера, составляет более 50% территории страны, и она не вся освоена.

Немаловажную роль в таком освоении должна сыграть телекоммуникационная инфраструктура. Реальность такова, что обычная для всех интернет-связь в Арктике предоставляется по особому распоряжению, а телефония (сотовая связь) доступна только в крупных поселениях.

Жители отдаленных районов (в Арктической зоне проживает около 2,4 млн человек) находятся без связи, иногда они не в состоянии вызвать помощь или связаться с «большой землей», например, для доставки продуктов и лекарств.

Попытки проложить кабель и наладить связь часто заканчиваются неудачей. В Арктике суровые погодные условия, а небольшие населенные пункты находятся далеко друг от друга, поэтому прокладывать оптоволокно экономически не выгодно. Единственным доступным решением остается связь через спутник.

Важную роль в освоении Арктики играют экспедиции и исследования. Все путешественники сталкивались с проблемой связи.

Большие расстояния и постоянно движущиеся льды исключили проводную связь, магнитные бури и северное сияние исключили радиосвязь на коротких волнах.

В 2015 году российский путешественник Сергей Ананов, который совершал одиночный кругосветный перелет на вертолете, был вынужден экстренно приземлиться в залив между Гренландией и Канадой. Он смог добраться вплавь до льдины, но там его подстерегала новая опасность — белые медведи. Все закончилось благополучно — спустя почти 36 часов его подобрал вертолет канадской спасательной службы.

Сергей использовал осветительные ракеты, но привлечь внимание спасателей получилось только с третьей попытки. Если бы у него было устройство со стабильной связью, спасение пришло бы гораздо быстрее.

Важна связь и для судоходства. Торговым и рыболовецким судам спутниковая связь жизненно необходима — большая часть судов, ходящих по Арктике, вообще не заходит в порты. Значит, спутниковая связь — единственная возможность для них связаться с близкими.





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Спутник и промышленный IoT

Спутниковая связь покрывает 100% земной поверхности и имеет хороший сигнал для передачи информации. Именно поэтому большие надежды возлагаются на ее синергию с промышленными системами IoT. Можно с уверенностью говорить о том, что диджитализация промышленности и производства изменит и подход к смежным областям, включая спутниковую связь. Привычные M2M-сервисы уже сейчас заменяют программные комплексы обработки и аналитики Big Data.

Одним из способов передачи данных IoT остаются развитые наземные и сотовые сети связи. Их существенный минус — небольшая зона покрытия сотовой связи, она составляет лишь 20% поверхности Земли. IoT-системы в большинстве своем не требуют высокой скорости передачи данных или большого объема трафика, что говорит о возможности сделать спутниковые технологии одним из способов передачи генерируемой информации.

Такие технологии станут незаменимыми в судоходстве, авиации, разработке шельфовых месторождений, добыче в удаленных от связной инфраструктуры регионах.

Синергия промышленного IoT и спутниковой связи может контролировать производство, перемещение техники и ресурсов, имея покрытие 100% всей земной поверхности. Например, авиакомпании, которые занимаются перевозкой крупногабаритных грузов по всему миру, с помощью спутниковой связи могут передавать координаты и курсы воздушных судов, параметры полета самолета и сигналы бедствия.





Спутниковая связь и окружающая среда

Спутниковую связь активно используют в экологической сфере. Ошейники, снабженные спутниковой связью, успешно внедряются для контроля и отслеживания редких и ценных видов животных.

В центре «Амурский тигр» в Еврейском автономном округе активно используют трекинг животных, которые были выпущены в дикую природу.

Трекер-ошейник помогает сотрудникам с легкостью определить местоположение животных. Несколько лет назад в естественную среду выпустили пару тигров, оснастив их специальными ошейниками с маячком. В такой ошейник встроен GPS-модуль и модем спутниковой связи, которые предоставляют доступ к маршруту.

Данные устройства помогают сотрудникам мониторить передвижения в заповеднике и следить за адаптацией зверей к естественным условиям. Эта технология регулярно используется для сохранения краснокнижных видов животных.

Такого же рода трекеры популярны для контроля зверей с ценной пушниной. Это помогает мониторить численность и анализировать поведение маленьких зверьков.

На Чукотке спутниковую связь используют оленеводы. Работает госпрограмма по оснащению северных оленей ошейниками. Это помогает местных кочевым народам находить стада в тундре.





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Тренды и прогнозы

Спутниковая связь в будущем останется основным видом связи для Арктического региона. На территориях с низкой плотностью населения наземные сети финансово неэффективны и часто убыточны.

Например, в Америке развит спутниковый доступ в интернет по технологии VSAT Very Small Aperture Terminal, это десятки тыс. подключений в неделю. Аналогичная ситуация и в Бразилии — 4-6 тыс. подключений в неделю.

В России активное развитие ВОЛС Волоконно-оптическая линия передачи последние 10 лет происходит только за счет дотаций государства. Тренды на создание таких систем как Starlink и OneWeb показывают, что спутниковая сеть наиболее эффективна для покрытия всего земного шара.

Спутниковая связь не исчезнет. Она будет изменяться. Аналитики прогнозируют, что уже через пару лет будут созданы новые технологии, которые позволят увеличить скорость, сократить задержки и снизить стоимость, что увеличит доступность спутниковой связи.

С уверенностью можем говорить о том, что спутниковая связь станет неотъемлемой частью промышленности и производства. Будь то контроль расхода топлива, исправная работа оборудования или мониторинг транспорта.

Это связано с тем, что лишь небольшая часть планеты обеспечена традиционными наземными средствами связи, в остальной части главные помощники — спутниковые технологии. Для России это особенно актуально с учетом ее огромных территорий.

На отечественном рынке уже есть примеры добывающих компаний, которые устанавливают на промышленную технику спутниковое оборудование и получают аналитику из отдаленных уголков страны. Это основное направление для развития спутниковой отрасли.

Если говорить о 5G, то конкурировать с новым видом связи спутник не будет, но прекрасно будет дополнять его.

Все дело в специфике — 5G будет развиваться там, где высокая плотность населения и необходимо большое количество трафика. Спутниковая связь предназначена для районов с низкой плотностью и небольшим объемом потребляемого трафика.

По нашим наблюдениям, особое место спутниковая связь занимает и в сегменте IoT. В последующие годы работодатели будут больше заботиться о безопасности сотрудников и активно внедрять бесконтактные методы мониторинга и управления техникой и объектами.



