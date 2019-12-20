Как построить стартап по принципам стоиков. Часть 4: создаем презентацию
Чем различаются презентация и дек? На этот вопрос в четвертой части серии о построении стартапа отвечает Ирина Яшина, управляющий портфелем фонда the Untitled ventures. В колонке она также рассказывает о том, что нужно для идеальной презентации.
Новые технологии, новый бизнес, новые модели — все будто бы воодушевляет и пахнет свежестью, уверенностью, экспериментами. Но внутри все остается тем же самым — со своими человеческими провалами, ошибками даже самых крутых разработчиков и скверными характерами инвесторов.
Я работаю со стартапами ранней стадии развития, выстраиваю бизнес-процессы, занимаюсь вопросами фандрайзинга. Сейчас работаю управляющим портфелем фонда the Untitled ventures. Всего под моей опекой развивалось более 20 проектов за последние три года, а прошло через воронку за это же время более 500.
В ходе своей работы со стартапами я не нашла ничего лучше, как научиться применять на практике основные принципы стоицизма — популярного философского течения. Я раскрою в 10 статьях 10 основных принципов и возможности их применения стартапами.
Смотрите на ситуацию со стороны, или как создавать презентации
За первые два года жизни стартап создает огромное количество слайдов. И на раунд, и на конкурс, и на выступление… Как можно оптимизировать время, уходящее на копипаст?
Дек и презентация — есть ли разница?
Презентация — это слайды, выстроенные в логическом порядке. В нашем случае — про сам стартап. Часто можно слышать слово «deck» применительно к паре десятков слайдов о стартапе — так в чем же разница? Напрямую в значениях ее нет, но сейчас предпочтительнее говорить «дек», так как презентация может включать как дек, так и саму манеру рассказа.
С определением понятно. Но чем является дек для стартапа? Вот какие основные функции он может спокойно выполнять:
- «интерфейс» для коммуникаций с партнерами/инвесторами/аудиторией;
- инструмент для определения и закрепления стратегии;
- планировщик (одна дорожная карта чего стоит — показывает всем корневые задачи и сроки);
- средство для воодушевления;
- помощник в онбординге сотрудников, в выработке единой стратегической позиции команды.
Все пять пунктов относятся к разным слайдам? Рекомендую использовать «все-в-одном»: составить один большой дек про все — и про стратегию, и про сценарии пользователей, и про инвестиционные запросы. А затем в зависимости от ситуации нарезать и перемешивать слайды, отталкиваясь от целей.
Если же хочется добавить чего-то новенького, то для этого достаточно 5% от всего выбранного из гранд-дека (ровно одна картинка котика или половина слайда именно про этого потенциального партнера).
Какие бывают деки и зачем они нужны
Рекомендую не использовать развернутую типологию, а ограничиться тремя типами деков:
- питч-дек,
- инвест-дек,
- продакт-дек.
Выделим их главные задачи — ведь, исходя из целей, мы получим основные необходимые элементы для нашего слайдоконструктора.
Зачем нужен питч-дек?
- Красочно выступать на сцене,
- открыто заявлять, что нужно и чем полезны,
- правильно показывать свои успехи.
Зачем нужен инвест-дек?
- Развернуто показывать работающие и тестирующиеся гипотезы в отношении технологии и бизнес-активности,
- отражать необходимый инвестиционный запрос (адекватно оцененный),
- представлять команду, которая заслуживает доверие и имеет нужное мышление.
Зачем нужен продакт-дек?
- Показывать сценарии пользователей или клиентов,
- предлагать конкретный сценарий взаимодействия с адресатом и аргументировать его выгоду,
- завоевывать доверие адресата (через описание предыдущих кейсов, лого партнеров и прочее).
Что включить в деки
Цели определены. А теперь предлагаю чек-листы, по которым вы можете проходиться и сверять свои готовые документы.
Чек-лист для питч-дека:
- имя компании с коротким и емким описанием деятельности на 3-5 слов. Например, «Доставка товаров первой необходимости в течение трех часов» или «Компьютерное зрение для потокового распознавания». Лучше избегать имена собственные и отказаться от «Убера для грудного молока» или «Эйрбнб для забытых богом деревень»;
- указание профильных проблем на рынке — желательно, со статистикой — и как они решаются сегодня;
- описание решения с акцентом на отличия;
- указание конкурентов;
- обозначение целевого рынка (ТАМ-SAM-SOM);
- отображение полученных метрик и заключенных пилотов (если есть);
- краткое описание планов на 2-3 года вперед;
- запрос на площадке, где вы выступаете (нужны инвестиции? ищем партнеров?);
- контакты.
Чек-лист для инвест-дека:
- первые два пункта — из предыдущего списка;
- описание вашего продукта и основной ценности для клиента;
- описание вашей технологии;
- сценарий использования клиентом (на одном слайде и максимально коротко);
- анализ рынка вашего продукта (ТАМ-SAM-SOM);
- указание конкурентов и ваших отличительных черт;
- объяснение бизнес-модели (и не забывайте про термины: ежемесячная подписка, единовременный платеж, freemium);
- экономика заказа или юнит-экономика (как складывается сумма, которую вы заявляете клиенту на одну покупку?);
- отображение ваших достижений (от участия в акселераторах до конкурсов);
- указание 1-2 клиентских кейсов (если есть: с решенными задачами и метриками);
- дорожная карта развития на 18-24 месяца;
- финансовый прогноз роста (желательно по 2-3 сценариям);
- предложение инвесторам (сколько нужно и за какую долю);
- разложение суммы инвестиций на статьи расходов (можно в процентном отношении);
- история инвестиций (если есть) и распределение долей внутри юридического лица;
- перечисление ключевых игроков команды (имя, фото, роль, профильный опыт работы. Можно указать менторов, если они высокого ранга);
- контакты.
Чек-лист для продакт-дека:
- первые два пункта — из предыдущего списка;
- описание вашего продукта и основной ценности для клиента;
- описание вашей технологии;
- отображение подробного сценария использования (с экранами);
- указание максимальной выгоды (по пунктам и с цифровой привязкой);
- перечисление успешных кейсов и клиентов (лого и/или метрики по кейсу);
- отображение ваших продуктовых достижений (конкурсы, премии);
- перечисление основных игроков команды (компетенции, опыт работы);
- контакты.
Что стоит учесть при оформлении любого дека
- Чем больше инфографики, тем лучше;
- при отсылке всегда используйте pdf-формат;
- не используйте в дизайне более трех цветов и трех шрифтов;
- оформляйте слайды на светлом фоне (берегите глаза и принтеры, пожалуйста);
- проверяйте, чтобы все названия были правильно написаны (а лучше просто вставьте корпоративные лого);
- настройте автоматическое обновление данных: связывайте таблицы с данными со слайдами.
Бонус-трек: полезные ссылки с деками
- Питч-деки единорогов (можно выбрать ролевую модель для своего дека!) — тут.
- Примеры разных удачных слайдов для SaaS-стартапов — тут.
- Некоторые хорошие продакт-деки — тут.
Успехов!
Фото в материале и на обложке: Unsplash
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