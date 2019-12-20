Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Колонки

Как построить стартап по принципам стоиков. Часть 4: создаем презентацию

Колонки
Ирина Яшина
Ирина Яшина

Управляющий портфелем фонда the Untitled ventures

Полина Константинова

Чем различаются презентация и дек? На этот вопрос в четвертой части серии о построении стартапа отвечает Ирина Яшина, управляющий портфелем фонда the Untitled ventures. В колонке она также рассказывает о том, что нужно для идеальной презентации.

Как построить стартап по принципам стоиков. Часть 4: создаем презентацию

Новые технологии, новый бизнес, новые модели — все будто бы воодушевляет и пахнет свежестью, уверенностью, экспериментами. Но внутри все остается тем же самым — со своими человеческими провалами, ошибками даже самых крутых разработчиков и скверными характерами инвесторов.

Я работаю со стартапами ранней стадии развития, выстраиваю бизнес-процессы, занимаюсь вопросами фандрайзинга. Сейчас работаю управляющим портфелем фонда the Untitled ventures. Всего под моей опекой развивалось более 20 проектов за последние три года, а прошло через воронку за это же время более 500.

В ходе своей работы со стартапами я не нашла ничего лучше, как научиться применять на практике основные принципы стоицизма — популярного философского течения. Я раскрою в 10 статьях 10 основных принципов и возможности их применения стартапами.

Сервисы и услуги для вашего бизнеса от проверенных компаний. Только в B2B-магазине Rusbase.

Смотрите на ситуацию со стороны, или как создавать презентации

За первые два года жизни стартап создает огромное количество слайдов. И на раунд, и на конкурс, и на выступление… Как можно оптимизировать время, уходящее на копипаст?

Дек и презентация — есть ли разница?

Презентация — это слайды, выстроенные в логическом порядке. В нашем случае — про сам стартап. Часто можно слышать слово «deck» применительно к паре десятков слайдов о стартапе — так в чем же разница? Напрямую в значениях ее нет, но сейчас предпочтительнее говорить «дек», так как презентация может включать как дек, так и саму манеру рассказа.

С определением понятно. Но чем является дек для стартапа? Вот какие основные функции он может спокойно выполнять: 

  • «интерфейс» для коммуникаций с партнерами/инвесторами/аудиторией;
  • инструмент для определения и закрепления стратегии;
  • планировщик (одна дорожная карта чего стоит — показывает всем корневые задачи и сроки);
  • средство для воодушевления;
  • помощник в онбординге сотрудников, в выработке единой стратегической позиции команды.


Все пять пунктов относятся к разным слайдам? Рекомендую использовать «все-в-одном»: составить один большой дек про все — и про стратегию, и про сценарии пользователей, и про инвестиционные запросы. А затем в зависимости от ситуации нарезать и перемешивать слайды, отталкиваясь от целей. 

Если же хочется добавить чего-то новенького, то для этого достаточно 5% от всего выбранного из гранд-дека (ровно одна картинка котика или половина слайда именно про этого потенциального партнера).

Какие бывают деки и зачем они нужны

Рекомендую не использовать развернутую типологию, а ограничиться тремя типами деков:

  • питч-дек,
  • инвест-дек,
  • продакт-дек.

Выделим их главные задачи — ведь, исходя из целей, мы получим основные необходимые элементы для нашего слайдоконструктора. 

Зачем нужен питч-дек?

  • Красочно выступать на сцене,
  • открыто заявлять, что нужно и чем полезны,
  • правильно показывать свои успехи.

Зачем нужен инвест-дек?

  • Развернуто показывать работающие и тестирующиеся гипотезы в отношении технологии и бизнес-активности,
  • отражать необходимый инвестиционный запрос (адекватно оцененный),
  • представлять команду, которая заслуживает доверие и имеет нужное мышление.

Зачем нужен продакт-дек?

  • Показывать сценарии пользователей или клиентов,
  • предлагать конкретный сценарий взаимодействия с адресатом и аргументировать его выгоду,
  • завоевывать доверие адресата (через описание предыдущих кейсов, лого партнеров и прочее).

Что включить в деки

Цели определены. А теперь предлагаю чек-листы, по которым вы можете проходиться и сверять свои готовые документы.

Чек-лист для питч-дека:

  • имя компании с коротким и емким описанием деятельности на 3-5 слов. Например, «Доставка товаров первой необходимости в течение трех часов» или «Компьютерное зрение для потокового распознавания». Лучше избегать имена собственные и отказаться от «Убера для грудного молока» или «Эйрбнб для забытых богом деревень»; 
  • указание профильных проблем на рынке — желательно, со статистикой — и как они решаются сегодня;
  • описание решения с акцентом на отличия;
  • указание конкурентов;
  • обозначение целевого рынка (ТАМ-SAM-SOM);
  • отображение полученных метрик и заключенных пилотов (если есть);
  • краткое описание планов на 2-3 года вперед;
  • запрос на площадке, где вы выступаете (нужны инвестиции? ищем партнеров?);
  • контакты.

Чек-лист для инвест-дека:

  • первые два пункта — из предыдущего списка;
  • описание вашего продукта и основной ценности для клиента;
  • описание вашей технологии; 
  • сценарий использования клиентом (на одном слайде и максимально коротко);
  • анализ рынка вашего продукта (ТАМ-SAM-SOM);
  • указание конкурентов и ваших отличительных черт;
  • объяснение бизнес-модели (и не забывайте про термины: ежемесячная подписка, единовременный платеж, freemium); 
  • экономика заказа или юнит-экономика (как складывается сумма, которую вы заявляете клиенту на одну покупку?);
  • отображение ваших достижений (от участия в акселераторах до конкурсов);
  • указание 1-2 клиентских кейсов (если есть: с решенными задачами и метриками); 
  • дорожная карта развития на 18-24 месяца;
  • финансовый прогноз роста (желательно по 2-3 сценариям);
  • предложение инвесторам (сколько нужно и за какую долю);
  • разложение суммы инвестиций на статьи расходов (можно в процентном отношении); 
  • история инвестиций (если есть) и распределение долей внутри юридического лица;
  • перечисление ключевых игроков команды (имя, фото, роль, профильный опыт работы. Можно указать менторов, если они высокого ранга);
  • контакты.

Чек-лист для продакт-дека:

  • первые два пункта — из предыдущего списка;
  • описание вашего продукта и основной ценности для клиента;
  • описание вашей технологии;
  • отображение подробного сценария использования (с экранами);
  • указание максимальной выгоды (по пунктам и с цифровой привязкой);
  • перечисление успешных кейсов и клиентов (лого и/или метрики по кейсу);
  • отображение ваших продуктовых достижений (конкурсы, премии);
  • перечисление основных игроков команды (компетенции, опыт работы);
  • контакты.

Что стоит учесть при оформлении любого дека

  • Чем больше инфографики, тем лучше;
  • при отсылке всегда используйте pdf-формат;
  • не используйте в дизайне более трех цветов и трех шрифтов;
  • оформляйте слайды на светлом фоне (берегите глаза и принтеры, пожалуйста);
  • проверяйте, чтобы все названия были правильно написаны (а лучше просто вставьте корпоративные лого);
  • настройте автоматическое обновление данных: связывайте таблицы с данными со слайдами.

Бонус-трек: полезные ссылки с деками

  • Питч-деки единорогов (можно выбрать ролевую модель для своего дека!) — тут.
  • Примеры разных удачных слайдов для SaaS-стартапов — тут.
  • Некоторые хорошие продакт-деки — тут.

Успехов!

Фото в материале и на обложке: Unsplash

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Как построить стартап по принципам стоиков. Часть 3: собираем команду
  2. 2 Как построить стартап по принципам стоиков. Часть 2: выстраиваем стратегическое планирование
  3. 3 Как построить стартап по принципам стоиков. Часть 1: нужны ли вашему проекту инвестиции?

Актуальные материалы —
в Telegram-канале @Rusbase

ВОЗМОЖНОСТИ

20 декабря 2019

Акселератор StartupDrive от «Газпром нефти»

22 декабря 2019

Олимпиада по программированию

24 декабря 2019

Starta Accelerator Food Track

Все ВОЗМОЖНОСТИ

СОБЫТИЯ

20 декабря 2019

Startup Hackathon Sk

Все СОБЫТИЯ

ВОЗМОЖНОСТИ

20 декабря 2019

Акселератор StartupDrive от «Газпром нефти»

22 декабря 2019

Олимпиада по программированию

24 декабря 2019

Starta Accelerator Food Track

Все ВОЗМОЖНОСТИ

События

20.12.2019

Startup Hackathon Sk

Все СОБЫТИЯ

ПРОГРАММЫ И КУРСЫ

18 декабря 2019

Программирование для детей

18 декабря 2019

Профессии будущего

18 декабря 2019

Профориентация для взрослых

Все ПРОГРАММЫ И КУРСЫ