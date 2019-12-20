Как построить стартап по принципам стоиков. Часть 4: создаем презентацию

Чем различаются презентация и дек? На этот вопрос в четвертой части серии о построении стартапа отвечает Ирина Яшина, управляющий портфелем фонда the Untitled ventures. В колонке она также рассказывает о том, что нужно для идеальной презентации.

Новые технологии, новый бизнес, новые модели — все будто бы воодушевляет и пахнет свежестью, уверенностью, экспериментами. Но внутри все остается тем же самым — со своими человеческими провалами, ошибками даже самых крутых разработчиков и скверными характерами инвесторов.

Я работаю со стартапами ранней стадии развития, выстраиваю бизнес-процессы, занимаюсь вопросами фандрайзинга. Сейчас работаю управляющим портфелем фонда the Untitled ventures. Всего под моей опекой развивалось более 20 проектов за последние три года, а прошло через воронку за это же время более 500.

В ходе своей работы со стартапами я не нашла ничего лучше, как научиться применять на практике основные принципы стоицизма — популярного философского течения. Я раскрою в 10 статьях 10 основных принципов и возможности их применения стартапами.

Смотрите на ситуацию со стороны, или как создавать презентации

За первые два года жизни стартап создает огромное количество слайдов. И на раунд, и на конкурс, и на выступление… Как можно оптимизировать время, уходящее на копипаст?

Дек и презентация — есть ли разница?

Презентация — это слайды, выстроенные в логическом порядке. В нашем случае — про сам стартап. Часто можно слышать слово «deck» применительно к паре десятков слайдов о стартапе — так в чем же разница? Напрямую в значениях ее нет, но сейчас предпочтительнее говорить «дек», так как презентация может включать как дек, так и саму манеру рассказа.

С определением понятно. Но чем является дек для стартапа? Вот какие основные функции он может спокойно выполнять:

«интерфейс» для коммуникаций с партнерами/инвесторами/аудиторией;

инструмент для определения и закрепления стратегии;

планировщик (одна дорожная карта чего стоит — показывает всем корневые задачи и сроки);

средство для воодушевления;

помощник в онбординге сотрудников, в выработке единой стратегической позиции команды.

Все пять пунктов относятся к разным слайдам? Рекомендую использовать «все-в-одном»: составить один большой дек про все — и про стратегию, и про сценарии пользователей, и про инвестиционные запросы. А затем в зависимости от ситуации нарезать и перемешивать слайды, отталкиваясь от целей.

Если же хочется добавить чего-то новенького, то для этого достаточно 5% от всего выбранного из гранд-дека (ровно одна картинка котика или половина слайда именно про этого потенциального партнера).

Какие бывают деки и зачем они нужны

Рекомендую не использовать развернутую типологию, а ограничиться тремя типами деков:

питч-дек,

инвест-дек,

продакт-дек.

Выделим их главные задачи — ведь, исходя из целей, мы получим основные необходимые элементы для нашего слайдоконструктора.

Зачем нужен питч-дек?

Красочно выступать на сцене,

открыто заявлять, что нужно и чем полезны,

правильно показывать свои успехи.

Зачем нужен инвест-дек?

Развернуто показывать работающие и тестирующиеся гипотезы в отношении технологии и бизнес-активности,

отражать необходимый инвестиционный запрос (адекватно оцененный),

представлять команду, которая заслуживает доверие и имеет нужное мышление.

Зачем нужен продакт-дек?

Показывать сценарии пользователей или клиентов,

предлагать конкретный сценарий взаимодействия с адресатом и аргументировать его выгоду,

завоевывать доверие адресата (через описание предыдущих кейсов, лого партнеров и прочее).

Что включить в деки

Цели определены. А теперь предлагаю чек-листы, по которым вы можете проходиться и сверять свои готовые документы.

Чек-лист для питч-дека:

имя компании с коротким и емким описанием деятельности на 3-5 слов. Например, «Доставка товаров первой необходимости в течение трех часов» или «Компьютерное зрение для потокового распознавания». Лучше избегать имена собственные и отказаться от «Убера для грудного молока» или «Эйрбнб для забытых богом деревень»;

указание профильных проблем на рынке — желательно, со статистикой — и как они решаются сегодня;

описание решения с акцентом на отличия;

указание конкурентов;

обозначение целевого рынка (ТАМ-SAM-SOM);

отображение полученных метрик и заключенных пилотов (если есть);

краткое описание планов на 2-3 года вперед;

запрос на площадке, где вы выступаете (нужны инвестиции? ищем партнеров?);

контакты.

Чек-лист для инвест-дека:

первые два пункта — из предыдущего списка;

описание вашего продукта и основной ценности для клиента;

описание вашей технологии;

сценарий использования клиентом (на одном слайде и максимально коротко);

анализ рынка вашего продукта (ТАМ-SAM-SOM);

указание конкурентов и ваших отличительных черт;

объяснение бизнес-модели (и не забывайте про термины: ежемесячная подписка, единовременный платеж, freemium);

экономика заказа или юнит-экономика (как складывается сумма, которую вы заявляете клиенту на одну покупку?);

отображение ваших достижений (от участия в акселераторах до конкурсов);

указание 1-2 клиентских кейсов (если есть: с решенными задачами и метриками);

дорожная карта развития на 18-24 месяца;

финансовый прогноз роста (желательно по 2-3 сценариям);

предложение инвесторам (сколько нужно и за какую долю);

разложение суммы инвестиций на статьи расходов (можно в процентном отношении);

история инвестиций (если есть) и распределение долей внутри юридического лица;

перечисление ключевых игроков команды (имя, фото, роль, профильный опыт работы. Можно указать менторов, если они высокого ранга);

контакты.

Чек-лист для продакт-дека:

первые два пункта — из предыдущего списка;

описание вашего продукта и основной ценности для клиента;

описание вашей технологии;

отображение подробного сценария использования (с экранами);

указание максимальной выгоды (по пунктам и с цифровой привязкой);

перечисление успешных кейсов и клиентов (лого и/или метрики по кейсу);

отображение ваших продуктовых достижений (конкурсы, премии);

перечисление основных игроков команды (компетенции, опыт работы);

контакты.

Что стоит учесть при оформлении любого дека

Чем больше инфографики, тем лучше;

при отсылке всегда используйте pdf-формат;

не используйте в дизайне более трех цветов и трех шрифтов;

оформляйте слайды на светлом фоне (берегите глаза и принтеры, пожалуйста);

проверяйте, чтобы все названия были правильно написаны (а лучше просто вставьте корпоративные лого);

настройте автоматическое обновление данных: связывайте таблицы с данными со слайдами.

Бонус-трек: полезные ссылки с деками

Питч-деки единорогов (можно выбрать ролевую модель для своего дека!) — тут.

Примеры разных удачных слайдов для SaaS-стартапов — тут.

Некоторые хорошие продакт-деки — тут.

Успехов!

Фото в материале и на обложке: Unsplash