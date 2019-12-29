Как построить стартап по принципам стоиков. Часть 5: выстраиваем операционное управление
Ирина Яшина, управляющий портфелем фонда the Untitled ventures, в пятой части серии о построении стартапа рассказала, как управлять операционными задачами и какие инструменты для этого необходимы.
Новые технологии, новый бизнес, новые модели — все будто бы воодушевляет и пахнет свежестью, уверенностью, экспериментами. Но внутри все остается тем же самым — со своими человеческими провалами, ошибками даже самых крутых разработчиков и скверными характерами инвесторов.
Я работаю со стартапами ранней стадии развития, выстраиваю бизнес-процессы, занимаюсь вопросами фандрайзинга. Сейчас работаю управляющим портфелем фонда the Untitled ventures. Всего под моей опекой развивалось более 20 проектов за последние три года, а прошло через воронку за это же время более 500.
В ходе своей работы со стартапами я не нашла ничего лучше, как научиться применять на практике основные принципы стоицизма — популярного философского течения. Я раскрою в 10 статьях 10 основных принципов и возможности их применения стартапами.
Размышляйте о прошедшем дне, или как управлять операционными задачами?
Популярное словосочетание task management — это вечный спор между инструментами. Пользуетесь вы Asana, Basecamp или Jira? А вы знаете, что Notion еще добавил функций? А Trello уже не тот… Но task management — это не только модные приложения, это новый подход к выполнению задач разного калибра.
Краткое содержание предыдущих серий
Вспомним классиков менеджмента. Управление делится на следующие уровни:
- стратегический,
- тактический,
- операционный.
Первый уровень касается долгосрочных вопросов (свыше 2-3 лет) и всех функций в команде. Второй включает в себя задачи до 1-2 года. Третий уровень — это ежедневные задачи каждого сотрудника или мини-групп.
Все уровни, разумеется, присутствуют и у стартапов — правда, они не всегда эффективны. Даже подросшие проекты могут мучаться с трудностью правильного распределения уровней — и это нормально. Как можно это исправить?
- Открыто сообщайте стратегию и тактику. Каждый сотрудник имеет доступ к этим документам.
- Доверяйте каждому из ключевых сотрудников по его профильному блоку задач. Иными словами, выстраивайте такие взаимоотношения, чтобы не пришлось говорить об операционке каждый день.
- Выбирайте соответствующие инструменты для ведения. Например, я часто вижу, что для стратегии используется слайд из деков, для тактики — miro (бывший real time board), для операционки — Trello. Но есть и проекты, которые все ведут в Trello, просто «разводят» задачи по доскам
- Делайте кросс-ссылки на документы и разные доски.
Инструменты
Поговорим про конкретные инструменты. В последнее время я все больше вижу статьи с 30, 50, 70+ приложениями, которые сделают вашу жизнь легче и прекраснее. Но я разберу семь самых часто встречающихся на моем пути:
1. Trello
Особенность: в основе этого инструмента — принцип матричного разделения функций и статусов и принцип воронки/вертикальных списков (в сочетании со всеми возможностями диалога внутри карточек с задачей).
Для чего может быть полезно: для операционки, которую важно отслеживать по определенным статусам («входящий список», «в процессе», «сделано»).
Источник: Trello blog
2. Basecamp
Особенность: выстраивание to-do-списков в зависимости от мини-групп внутри общей команды.
Для чего может быть полезно: для работы в кросс-функциональных командах — чтобы и свой функционал не забыть, и увидеть, что сегодня «на тарелке».
3. Notion
Особенность: все, что можно делать на листе бумаги, Excel — можно делать здесь.
Для кого может быть полезно: для творческих людей, которые хотят и могут пробовать разные форматы (таблицы/ воронки/ прочее) на одной задаче.
4. Miro
Особенность: самый «визуально свободный» инструмент — можно делать все: от красивых mind maps до структурированных post-it-досок.
Для кого может быть полезно: для тех, кто устал от четких форм, + для тех, кто решает стратегические или тактические задачи.
5. Asana
Особенность: минималистичный дизайн, возможность разной раскладки пунктов (доска и список превращаются друг в друга автоматически) и добавление опросов/форм для команды и партнеров.
Для кого может быть полезно: для кросс-функциональных команд с разным мышлением и необходимостью тестировать гипотезы.
6. Jira
Особенность: помимо задач, фиксируются важные метрики в процессе.
Для кого может быть полезно: для маркетинговых и продуктовых команд.
Источник: Interface.ru
7. Slack
Особенность: task management на основе чата.
Для кого может быть полезно: для тех, кто любит общаться и живет не в одном офисе :)
Источник: Slack.com
За кулисами
Есть ли жизнь вне платформ? Конечно, есть. Во-первых, нужно уметь адекватно применять их в общих процессах. Что именно рекомендуется:
- не плодить много приложений — максимум 2-3;
- в неоднозначных вопросах ничто не заменит личное офлайн-общение — или хотя бы созвон (вместо чатов в карточках задач и вне них);
- назначать ответственных за проект.
Во-вторых, не стоит на task management тратить все время. Work-life balance еще никто не отменял — предлагаю попробовать следующее:
- отключить уведомления на task management-приложения и проверять их в зависимости от интенсивности каждые 2-4 часа в течение рабочего дня;
- договариваться о наличии «приемных часов» у каждого из команды — и если не форс-мажор, то придерживаться правил и обращаться внутри этих часов/дней;
- делать перерывы каждые 90 минут — не призываю использовать техники типа «помодоро» (приветствую индивидуальные подходы), но паузы обязательны. И лучше размяться, прогуляться без гаджета 5-10 минут.
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