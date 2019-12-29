Как построить стартап по принципам стоиков. Часть 5: выстраиваем операционное управление

Ирина Яшина, управляющий портфелем фонда the Untitled ventures, в пятой части серии о построении стартапа рассказала, как управлять операционными задачами и какие инструменты для этого необходимы.

Новые технологии, новый бизнес, новые модели — все будто бы воодушевляет и пахнет свежестью, уверенностью, экспериментами. Но внутри все остается тем же самым — со своими человеческими провалами, ошибками даже самых крутых разработчиков и скверными характерами инвесторов.

Я работаю со стартапами ранней стадии развития, выстраиваю бизнес-процессы, занимаюсь вопросами фандрайзинга. Сейчас работаю управляющим портфелем фонда the Untitled ventures. Всего под моей опекой развивалось более 20 проектов за последние три года, а прошло через воронку за это же время более 500.

В ходе своей работы со стартапами я не нашла ничего лучше, как научиться применять на практике основные принципы стоицизма — популярного философского течения. Я раскрою в 10 статьях 10 основных принципов и возможности их применения стартапами.

Размышляйте о прошедшем дне, или как управлять операционными задачами?

Популярное словосочетание task management — это вечный спор между инструментами. Пользуетесь вы Asana, Basecamp или Jira? А вы знаете, что Notion еще добавил функций? А Trello уже не тот… Но task management — это не только модные приложения, это новый подход к выполнению задач разного калибра.

Краткое содержание предыдущих серий

Вспомним классиков менеджмента. Управление делится на следующие уровни:

стратегический,

тактический,

операционный.

Первый уровень касается долгосрочных вопросов (свыше 2-3 лет) и всех функций в команде. Второй включает в себя задачи до 1-2 года. Третий уровень — это ежедневные задачи каждого сотрудника или мини-групп.

Все уровни, разумеется, присутствуют и у стартапов — правда, они не всегда эффективны. Даже подросшие проекты могут мучаться с трудностью правильного распределения уровней — и это нормально. Как можно это исправить?

Открыто сообщайте стратегию и тактику. Каждый сотрудник имеет доступ к этим документам.

Доверяйте каждому из ключевых сотрудников по его профильному блоку задач. Иными словами, выстраивайте такие взаимоотношения, чтобы не пришлось говорить об операционке каждый день.

Выбирайте соответствующие инструменты для ведения. Например, я часто вижу, что для стратегии используется слайд из деков, для тактики — miro (бывший real time board), для операционки — Trello. Но есть и проекты, которые все ведут в Trello, просто «разводят» задачи по доскам

Делайте кросс-ссылки на документы и разные доски.

Инструменты

Поговорим про конкретные инструменты. В последнее время я все больше вижу статьи с 30, 50, 70+ приложениями, которые сделают вашу жизнь легче и прекраснее. Но я разберу семь самых часто встречающихся на моем пути:

1. Trello

Особенность: в основе этого инструмента — принцип матричного разделения функций и статусов и принцип воронки/вертикальных списков (в сочетании со всеми возможностями диалога внутри карточек с задачей).

Для чего может быть полезно: для операционки, которую важно отслеживать по определенным статусам («входящий список», «в процессе», «сделано»).