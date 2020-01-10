Как построить стартап по принципам стоиков. Часть 7: правильно готовимся к питчам

Ирина рассказывает о том, как команде подготовить слайды, текст выступления и самого спикера.

Ирина Яшина, управляющий портфелем фонда the Untitled ventures, в седьмом выпуске серии о построении стартапа подсчитала, сколько в среднем один портфельный стартап на ранней стадии выступает с питчем. Эта цифра приближается к трем выступлениям в месяц!

Питч-сессия — это самый популярный формат мероприятия про новые технологические проекты. Формат имеет ряд отличительных особенностей.

Строго короткое выступление: от одной до трех минут.

от одной до трех минут. «Продающая» интонация: цель — привлечь внимание.

цель — привлечь внимание. Очень желательно наличие визуальной составляющей (слайдов).

Все остальное — воля и желание самого стартапа. Одни демонстрируют свой прототип, другие показывают чудеса графики, третьи делают подарки залу. Но, по Толстому, «все счастливые стартапы похожи на друг друга», поэтому и принципами пользуются схожими.

Чтобы не быть голословной, я пошла «в поля» и провалидировала свои идеи с Надеждой Анисимовой, главным «питчмейкером» стартапа Sarafan.tech. В этой команде у Нади за плечами более 25 разных по формату питчей — поэтому все рекомендации получили одобрение профессионала!

Подготовить слайды и текст выступления

В одной из прошлых статей мы говорили про разные виды деков, в том числе про питч-деки. Что можно было бы дополнить?

Во-первых, пройдемся еще раз по дизайну и структуре.

Не более трех цветов (самое простое и оптимальное решение — черные буквы на белом фоне плюс лого).

Не более двух шрифтов (если нет корпоративного шрифта, то самое простое решение — Arial и Calibri. Можно менять шрифт для разных продуктов).

Односложные фразы и выражения (если питч будет на неродном языке — то проверка носителем обязательна).

Слайды для питча ничего не значат, пока выступающий их не озвучит. Питч-дек — скорее, зависимый, чем самостоятельный продукт.

Все, что вы показываете — лишь верхушка айсберга. Можно включить дополнительно приложение со слайдами-ответами на самые популярные вопросы (например, схему про конкурентов, рынок, бизнес-модель).

Во-вторых, стоит прописать сценарий, текст выступления и заучить его. Да, как в школе.

Выученный текст — это не школьный «топик» по английскому, а возможность импровизировать на сцене в рамках заложенного времени.

«Это уверенность в том, что цель питча будет достигнута», — твердо заверяет Надя. Вот ее принципы составления текста.

Рассчитывать, что одна минута — это 150 слов, три минуты — 550-600 слов.

Использовать простые предложения со стандартной структурой: подлежащее + сказуемое + дополнение.

Если вы презентуете новый продукт или фичу, то зачастую лучше всего заходит личная история в начале выступления. «Так, Ксюша (СОО компании) сначала была шопоголиком, потом — занятой мамой двух детей, которая не успевает читать сказки на ночь, и так далее», — делится Надя. Это работает в России и западных странах, где вы можете предугадать реакцию. Если страна восточная (Китай, Япония), то лучше брать более объективные данные в цифровом виде, ведь главное — никого не обидеть.

Если вы рассказываете со сцены об уже знакомом продукте, то начните с новостей — удерживайте внимание не давно знакомой концепцией, а легкой информацией, которая была неизвестна.

Главное — дать ответы на вопросы «что», «как», «для кого» и «почему». А все остальное — в прямом смысле приложится (или зададут вопрос).

Сколько времени нужно на подготовку? На русском «продакшн» составляет один рабочий вечер (около трех-четырех часов), если есть наработки. Если с нуля — то один рабочий день.

На английском (и любом другом неродном языке) — рабочая неделя (закладываем более тщательную подготовку и проверку носителем).

Подобрать спикера

Слайды и текст неразрывно связаны с выступающим. Вряд ли кто-то оценит брутального сооснователя, который по сценарию утверждает, что он шопоголик.

Какие могут быть общие принципы отбора выступающего? Вот несколько ориентиров.

Аудитория и индустрия : например, для инвесторов лучше подходит BusDev или тот, кто разбирается в бизнес-показателях.

: например, для инвесторов лучше подходит BusDev или тот, кто разбирается в бизнес-показателях. Игра на контрастах : среди парней ярче всего запоминается девушка.

: среди парней ярче всего запоминается девушка. Рабочие обязанности: чаще всего выступают СОО, CMO или CBDO.

Подготовить спикера

Все элементы готовы, осталось собрать воедино. На что обратить внимание? — на аудиторию! Что она оценит больше всего?

Голос и интонация : монолог наравне, высказывание свежего взгляда или наставления гуру.

: монолог наравне, высказывание свежего взгляда или наставления гуру. Внешний вид : костюм, худи или, может быть, яркое модное платье.

: костюм, худи или, может быть, яркое модное платье. Поведение на сцене: по стойке смирно или свободно прогуливаясь по залу.

При этом важно понимать, что за полчаса до начала можно вносить изменения в питч (в устную часть точно). Контекст постоянно меняется — поэтому быстрая реакция ценится. При этом меняется только начало, конец или последовательность (максимум на 10%, а 90% остаются неизменными).

Примеры хороших питчей

Вот несколько ссылок на заметку. Даже если вы не знаете языка, многое понятно по вербалике, невербалике и визуальной составляющей.

США

Отличия:

дружеский разговор;

неформальный стиль в одежде;

без ограничений в позе.

Хороший кейс: выступление СЕО Google Sundar Pichai

Чем хорош:

Простые предложения;

уверенная спокойная интонация;

минималистичный дизайн, который дополняет речь (сама речь — это главный компонент).

Еще кейсы:

финал питчей на конференции Collision-2018. Начало питчей с 04:05;

питч победителя конкурса Startup Battlefield SF 2019 (проект Render).

Европейские страны

Отличия:

разговор партнеров по бизнесу;

более формальный внешний вид;

ограниченные движения.

Хороший кейс: один из питчей стартапов на Web Summit 2018 (с 02:00).

Чем хорош:

псевдоинтерактив с аудиторией;

показ реальных экранов;

обращение к аудитории, а не к жюри.

Еще кейсы:

французский конкурс стартапов. Например, питч с 10:36;

питч победителя регионального этапа немецкого стартап-конкурса Start-Up BW Elevator Pitch 2019.

Россия

Отличия:

нейтральная позиция или разговор партнеров по бизнесу;

более неформальный внешний вид;

ограниченные движения.

Хороший кейс: питч стартапа LoyaltyLab на InnoWeek 2018

Чем хорош:

четкие предложения (вопрос-ответ);

показ реальных экранов;

краткий и понятный ответ на вопрос «как».

Еще кейсы:

питчи на демо-дне по итогам 16 выпуска ФРИИ;

питчи стартапов на SPB Startup Day. Начало питчей с 01:00.

Всем удачных питчей!

Фото в тексте и на обложке: Unsplash