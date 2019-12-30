Как построить стартап по принципам стоиков. Часть 6: почему здоровье для стартапера важнее всего
Работа — это еще не все. Для успешного развития проекта основателю и его команде просто необходимо уметь перезагружаться и создавать комфортную среду в офисе. Ирина Яшина, управляющий портфелем фонда the Untitled ventures, в шестом выпуске серии о построении стартапа объяснила, как это правильно делать.
Новые технологии, новый бизнес, новые модели — все будто бы воодушевляет и пахнет свежестью, уверенностью, экспериментами. Но внутри все остается тем же самым — со своими человеческими провалами, ошибками даже самых крутых разработчиков и скверными характерами инвесторов.
Я работаю со стартапами ранней стадии развития, выстраиваю бизнес-процессы, занимаюсь вопросами фандрайзинга. Сейчас работаю управляющим портфелем фонда the Untitled ventures. Всего под моей опекой развивалось более 20 проектов за последние три года, а прошло через воронку за это же время более 500.
В ходе своей работы со стартапами я не нашла ничего лучше, как научиться применять на практике основные принципы стоицизма — популярного философского течения. Я раскрою в 10 статьях 10 основных принципов и возможности их применения стартапами.
Остановитесь и сделайте глубокий вдох, или почему здоровье для стартапера так важно
Проблемы со здоровьем касаются каждого: современный мир принес нам множество проблем — от «туннельных» синдромов и растяжений сухожилий кисти до биполярных расстройств и суицидальных наклонностей. Нервы, стресс — источники могут быть разными, но проблема налицо — все испытывают давление. Согласно исследованию Института общественного мнения, только 9% работников не испытывают стресс на работе.
Если снизить круг исследуемых до основателей стартапов, то, согласно данным социологов из ведущих университетов США, фаундеры:
- в два раза чаще страдают от депрессии (чем работники других статусов и индустрий);
- в 10 раз чаще диагностируются с биполярным расстройством;
- в два раза чаще думают о самоубийстве.
Согласитесь, статистика угнетает? Предполагаю, что не хочется входить в число пострадавших. Разберемся, как выстроить здоровые взаимоотношения с работой и коллегами с самого первого дня стартапа.
Вариант №1: обстановка
В уже упоминавшемся российском исследовании респонденты высказывали мнение — как же снизить стресс? В топ-10 ответов вошли два про комфортную обстановку: рабочее место и «сопутствующие» места.
Какие факторы выбора офиса или рабочего пространства можно считать критическими? Ориентируясь на отзывы портфельных проектов, могу с уверенностью назвать следующие:
- естественный свет,
- локации для рабочего процесса (от стульев и кресел до беговых дорожек и «стоячих» рабочих мест),
- тишина,
- ограниченное количество опенспейса (все больше стартапов склоняется к стеклянным, но ограниченным личным зонам).
Что еще хочется отметить? Опробовано на себе и рекомендовано:
- пространство для ходьбы (чтобы было где пройтись спокойным шагом и разложить в голове все по полочкам),
- работа на свежем воздухе (в хорошую погоду, разумеется),
- уютный уголок для дремы или короткого сна до 25 минут (так вот для чего можно использовать телефонные будки в коворкингах :) ).
Вариант №2: коллектив
Если есть возможность не ограничиваться только физическим пространством, то ситуация дает больше управленческих маневров. Они могут быть использованы для:
- ограничения рабочего времени — 40 часов достаточно;
- работы по временам года — например, все мы видим, что в июле-августе многие «отсиживаются». Смысла в такой работе мало — но не отправишь же всех в отпуск? В компании Basecamp нашли способ — отменили пятницы как рабочий день в течение этих месяцев. Команда наслаждается более долгими выходными — а потом это окупается здоровьем и энтузиазмом (подробнее описано в книге основателей компании);
- выстраивания понимания: мы не семья. Несмотря на то что в стартапах все люди — братья, надо уважать границы друг друга. И если сотрудник не хочет оставаться на ужин с командой, не нужно его держать;
- комфорта. Не нужно выходить за пределы зоны, нужно просто плавно ее расширять. Например, через уменьшение агрессивности целей или поощрение рассказов о факапах.
Вариант №3: внутри себя
Здравый смысл начинается с самого себя — ведь спасение утопающих дело рук самих утопающих? Без сомнений, нет единых стандартов психического благополучия — но можно использовать ряд «гигиенических» принципов:
- понимать, что психолог — это профессиональный помощник, во многих случаях он необходим. Друзья (которые даже после всех вопросов/жалоб/претензий остались с вами) вряд ли сумеют снять напряжение;
- пробовать разные виды восстановления через движение. Необязательно истязать себя тренажерным залом или трейл-забегами, достаточно гулять или совершать постоянные телодвижения (например, растяжку);
- позиционировать себя в компании как работающего головой, а не по часам. Увы, часто можно встретить пережитки жесткого временного микро-менеджмента. В стартапах, слава богу, все решается — просто нужно какое-то время на перемены;
- принять: работа делается не на работе. Весь образ жизни выливается в количество и качество ваших идей. При сидячем-лежачем положении в течение всего дня создается толстостенный информационный пузырь, который мешает вам же самим.
Что можно сделать прямо сейчас
- Пойти прогуляться — даже по своему офису. Сделайте перерыв без гаджетов — частью вашей рабочей рутины — начните с одной паузы в 3-5 минут бесцельного блуждания внутри офиса или за его пределами.
- Отключить нотификации (кроме звонков и смс) во время выполнения рабочего задания. Если не можете сразу отключиться, то попробуйте постепенно увеличивать режим «без уведомлений», слушайте себя.
- Запланировать приятный вечер с близкими людьми — и осуществить задуманное!
Что почитать по теме
Рекомендую несколько книг в продолжение темы (некоторые мысли в статье были взяты отсюда):
- Jason Fried, David Heinemeier Hansson. It doesn’t have to be crazy at work (версия на русском);
- Corey Pein. Live work work work die (версия на русском);
- Tony Schwartz, Catherine McCarthy, Jean Gomes. The Way We're Working Isn't Working: The Four Forgotten Needs That Energize Great Performance (версия на русском).
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