Стартап или корпорация? Куда идти продакт- и проджект-менеджерам для успешной карьеры

Декан факультета по управлению проектами образовательной экосистемы GeekBrains, директор проектного офиса в Sifox Сергей Мацнев рассказывает, кто такие проджект- и продакт-менеджеры и чем эти позиции отличаются в стартапах и больших корпорациях.

Кто такие проджект и продакт

Прежде чем обсуждать, как продакт- и проджект-менеджерам работается в стартапах и корпорациях, нужно определиться, кто они собственно такие. Многие путают эти профессии, но разница станет более понятна, если разобраться, что такое проект и продукт.

Продукт — это предмет, сервис или услуга, которую можно продать пользователю. Если мы строим многоэтажку, то этот дом — и есть продукт. Квартиры и коммерческие помещения в нем — то, что мы будем продавать. У жизненного цикла продукта нет четких временных ограничений, в идеале он вообще не имеет конца. То есть здание будет стоять долго, и все это время за его состоянием надо следить.

Проект, согласно определению Института управления проектами, — это временное предприятие, направленное на создание уникального продукта, услуги или результата. Если продолжать предыдущий пример, то само строительство дома — это проект. Работы завершены, многоэтажка сдана в эксплуатацию — проект завершен.

Соответственно, проджект управляет командой, вместе с которой они реализуют проект. Он планирует и ставит задачи, которые помогают достигнуть итогового результата с учетом всех требований и ограничений. Продакт думает, какой продукт нужен рынку и как именно он должен быть реализован.

Но если копнуть глубже, окажется, что путаница неслучайна, как бы доступно ни объясняли разницу. Дело в том, что эти роли толкуют по-разному не только от страны к стране или от отрасли к отрасли. В каждой компании свое понимание, чем должен заниматься специалист. Продактом может называться тот, кто выполняет задачи проджекта (и наоборот).

А бывает еще, что все это делает продакт-оунер. Вообще, это роль в Scrum. И технически если нет Scrum, то и продакт-оунера быть не должно. Но с названиями в каждой отдельной компании могут обращаться достаточно вольно. Это зависит от того, какая там структура, как принимаются решения. А может, человеку, который составляет штатное расписание, просто кажется, что продакт-оунер звучит лучше продакт-менеджера.

Но в итоге названия ничего не решают, это вторично. Первичен перечень задач. Хотя и их набор может отличаться в зависимости от размера компании.





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Особенности корпорации

Многие стремятся попасть в большие компании, потому что это считается престижным. Но у работы в корпорации есть свои особенности.





Преимущества

1. Обязанности четко определены. В корпорациях много сотрудников, каждый занимается своим делом. А потому границы должностей расписаны очень подробно, а задачи каждого довольно узкие. То, что обычно делает менеджер, может быть распределено не просто между несколькими людьми. Для этого, бывает, создаются отделы.

Например, я работал в компании, где целое подразделение занималось пользовательскими интервью. Они проводили их конвейером: получали заказ, а потом возвращали отчет. Иногда между менеджером и подразделением есть еще дополнительная прослойка в виде отдельного специалиста.

Такая градация неплоха, так как сразу понятно, чем придется заниматься. С другой, чем больше конструкция, тем больше времени ей надо, чтобы перестроиться. А потому процессы в корпорации идут медленнее.





2. Есть возможность участвовать в глобальных проектах. Стартап не запустит ракету в космос, а SpaceX — да. Корпорации могут себе позволить глобальные замыслы и большие бюджеты.





3. Можно трудоустроиться без опыта. Корпорации охотно берут сотрудников с минимальным опытом. У больших компаний есть ресурсы, чтобы их обучать, а ошибки новичков будут не такими критичными.





4. Есть формальные требования. Работая в корпорации, надо быть готовым к тому, что от вас могут потребовать соблюдать дресс-код или проявлять лояльность компании.





5. Предоставляются корпоративные бонусы. Компания компании рознь, но в корпорации часто стараются попасть именно из-за этих приятных дополнений: ДМС, тринадцатая зарплата, понятный карьерный рост, стабильность и красивая строчка в резюме.





Недостатки

1. Решения принимаются очень долго. Это как раз следствие предыдущего пункта и своеобразной структуры корпорации. Много времени тратится на согласования, пересогласования. Элементарно: чтобы изменить две строчки кода, надо заполнить кипу бумаг с обоснованием, почему нужны правки. А потом еще ждать, когда отдел разработки освободится ото всех дел, которые стоят в очереди раньше твоего.

У множества бумаг есть еще один минус: в корпорации есть возможность прикрыться служебными записками, уведомлениями и другими документами. А потому в больших компаниях нередко над проектами работают годами, но они никогда не выходят на финальную стадию, потому что кто-то в команде просто имитирует работу.





2. Сложно оценивать ситуацию в целом. Из-за того, что над одной задачей работает очень много людей и подразделений, менеджер не всегда полностью понимает, что происходит. Например, в более маленькой компании проджект напрямую общается с тестировщиками. В корпорации между ними может оказаться дополнительный специалист — менеджер по тестированию. Именно он передает задачи и следит за их выполнением. А потому проджект в этой ситуации не видит, на какой стадии находится работа, не может как-то поторопить тестировщиков.

Или вернемся к отделу пользовательских интервью, о которых мы говорили ранее. Это сфера, чувствительная к нюансам. Чтобы протестировать гипотезу, менеджеру нужно выстраивать диалог с потребителем, чутко реагируя на его реакции. Когда такая работа делегируется, многие детали ускользают. Прослойка не дает получить результат в 100%.





3. Личные ответственность и достижения размываются. Когда над проектом работает много людей, не всегда понятно, кто какой вклад внес. Если все удалось, успех распределяется между всеми членами команды. Неважно при этом, кто вывозил все на своих плечах, а кто рядом стоял и лишь делал вид, что работает. Но и в случае провала результат такой же.





Особенности стартапа

В небольших компаниях все ровно наоборот.





Преимущества

1. Решения принимаются быстро. Здесь не надо неделями ничего согласовывать. Можно быстро выйти на исполнителя и получить результат. Но нужно понимать, что скорые решения могут быть не только положительными. Например, вас могут так же быстро уволить.





2. Понятный вклад. Сотрудников немного, а потому всегда заметно, кто и сколько сделал. Так что за усердный труд можно получить поощрение.





3. Можно быстро расти. Ситуация здесь своеобразная. В самом стартапе чаще всего расти вертикально некуда, потому что структура довольно плоская. (Но это не значит, что расти невозможно!) Если компания будет быстро развиваться, карьера менеджера тоже, скорее всего, пойдет в гору. На рынке есть понимание, что успешный в стартапе человек может практически все.





Недостатки

1. Безграничный набор задач. В стартапах обычно не так много людей. Поэтому нужно быть готовым, что делать придется все что угодно. У меня в практике был случай: надо было делать финальные тесты продукта, проверять его функциональность в разных условиях, но человека для этого не было. В такой ситуации задачу берет на себя тот, кому больше всех надо — как правило, это проджект. Тогда этим занимался я.

А однажды я координировал грузчиков. Это хоть и менеджерская задача, но она не требует экспертизы в IT и не входит в прямые обязанности проджекта. И в стартапе много таких непрофильных дел. С одной стороны, они отвлекают от интересных и масштабных задач, с другой, это закаляет.

2. Мало шансов получить работу без опыта. В небольшой компании надо сразу решать прикладные задачи. Более того, для стартапа критично уметь добиваться результата в сжатые сроки. Поэтому раскачиваться некогда. Хотя, безусловно, учиться разному еще придется (в том числе непрофильному).





Как менеджеру выстроить карьерный путь

Как будет развиваться карьера менеджера, зависит от его планов и видения своего развития. А еще от релевантного опыта, пусть и не на менеджерской позиции, soft skills и даже удачи.

Вот возможные варианты на первую пятилетку:

Начать с корпорации. В нее можно попасть без опыта и планомерно всему научиться. Ваша карьера будет развиваться хоть и медленно, но линейно и стабильно. Необязательно хранить верность одной компании, корпорации можно тоже менять.

В нее можно попасть без опыта и планомерно всему научиться. Ваша карьера будет развиваться хоть и медленно, но линейно и стабильно. Необязательно хранить верность одной компании, корпорации можно тоже менять. Работать в стартапе. Просто так без опыта найти хорошее место сложно, но возможно. При этом нужно быть готовым много работать, буквально выполнять пятилетку за три года. Однако и стаж в глазах будущего работодателя будет выглядеть эффектнее.

Просто так без опыта найти хорошее место сложно, но возможно. При этом нужно быть готовым много работать, буквально выполнять пятилетку за три года. Однако и стаж в глазах будущего работодателя будет выглядеть эффектнее. Получить опыт и в корпорации, и в стартапе. Стоит ли говорить, что это оптимальный вариант. Начать логично с корпорации, куда берут без опыта и где готовы учить. Когда поднабрались сил и знаний, можно переходить в стартап и добирать там недостающие знания.



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