Как грамотно расторгнуть или приостановить обязательства по госконтракту

Генеральный директор системы поиска тендеров «Тендерплан» Максим Кузнецов рассказывает о наиболее безопасных способах приостановить обязательства по контракту — без потери денежных средств, репутационных казусов, разбирательств в суде и попадания в перечень недобросовестных поставщиков.

Причины расторжения контракта по 44-ФЗ

Проблем в ходе проведения закупки и самих вариантов их решения может быть масса. Вот наиболее частые из них.

Смена ценовой политики.

Нарушение графика исполнения контракта.

Поставка товара ненадлежащего качества.

Непреодолимые обстоятельства и форс-мажор.

Но не все так плохо

Во всем этом безумстве событий радует только одно — государство выступает на стороне поставщиков и предпринимает активные меры поддержки предпринимателей в условиях санкций.

С марта 2022 года введение ограничительных мер дискриминационного характера считается основанием для изменения существенных условий контракта, вплоть до его расторжения.

Расторгнуть контракт без нежелательных последствий. Возможно ли?

Чтобы избежать нежелательных последствий при расторжении контракта, важно в каждой из ситуаций действовать максимально осмотрительно, а по возможности консультироваться с юристами.

Неизменным советом наших юристов остается ведение официальной переписки — она помогает «задокументировать» весь процесс обсуждения.

Алексей Горбунов, руководитель отдела тендерного сопровождения компании

Когда встает вопрос разрешения разногласий, многие начинают договариваться в устной форме. Так принято. Однако часто это оборачивается лишь необоснованной тратой времени и лишает участников сделки определенных гарантий.

Чтобы этого не происходило, все взаимодействия с заказчиком должны проходить строго в официальной переписке. Для этого в ЕИС даже появился специальный функционал, позволяющий поставщикам и заказчикам в письменной форме обсуждать детали. При соблюдении этих простых правил негативных последствий быть не должно.

Если же выполнить обязательства по контракту ну никак не удается, существует несколько вариантов дальнейших действий. Рассмотрим основные из них.

Расторжение контракта по соглашению сторон

Предположим, вы заключили контракт в начале 2022 года с ежемесячной поставкой товара на следующие два года. Но в ходе исполнения контракта закупочная стоимость товаров выросла в два раза, из-за чего дальнейшее исполнение оказалось убыточным, фактически «самоубийственным».

Если вы по своей инициативе запустите процедуру по расторжению контракта, чтобы не работать в убыток, то рискуете:

попасть в реестр недобросовестных поставщиков, что закроет вам путь в госзаказ на два года

потерять денежные средства, потраченные на обеспечение контракта.

Чтобы не допустить этого, существует несколько практических приемов.

Необходимо убедить заказчика в непродуктивности сделки и объяснить сложившуюся ситуацию, сославшись на внешние факторы. При этом важно донести, что вы не собираетесь уклоняться от исполнения договора и готовы поставить товар с аналогичными характеристиками. В таком случае у заказчика всегда есть возможность переразместить заказ, в том числе с изменением номенклатуры и начальной цены.

В этой ситуации расторжение контракта произойдет по соглашению сторон и не приведет к попаданию в РНП.

Еще один важный момент: такая инициатива должна быть прослеживаемой, чтобы в последующем вы смогли доказать свою невиновность при рассмотрении дела в ФАС или в суде.

Для этого мы советуем в официальной переписке запросить у заказчика шаблон на расторжение контракта по соглашению сторон с отсылкой на то, что у вас не было цели уклоняться от исполнения обязательств, и вы предпринимали все возможные действия.

Полученный шаблон послужит доказательством, что инициатива была именно со стороны заказчика.

Частичное исполнение

Если в процессе выполнения контракта вы столкнулись с невозможностью поставки в полном объеме, советуем не отказываться от сделки, а исполнить контракт частично и только затем расторгнуть. В этом случае вы с большой вероятностью сможете избежать критических санкций со стороны заказчика.

Единственный минус — такой контракт после расторжения приобретает статус «Исполнение прекращено». Это значит, что в части закупок его нельзя использовать для подтверждения опыта.

В начале 2022 года поставщик заключил контракт на поставку оборудования крупного западного бренда, но до ухода компании из России выполнить заказ в полном объеме не успел. Чтобы доставить недостающие детали из-за границы, требовалось время, а значит, был риск получить пени за просрочку.

Так как поставка была срочной, а штрафа хотелось избежать, мы посоветовали поставщику выполнить только часть заказа, а затем расторгнуть контракт по соглашению сторон, предварительно договорившись об этом с заказчиком. Заказчик был не против и заключил контракт на остатки товара с другим поставщиком.

Сэкономленные средства с частично исполненного контракта заказчик вправе использовать для любых своих потребностей, в том числе для переразмещения заказа на недостающую партию.

Исполнение с изменением существенных условий

Есть и другие способы разрешить конфликт, возникший в ходе исполнения контракта. В случае удорожания цен, например, этим способом может стать составление нового ценового предложения.

Такая ситуация сложилась у одного из наших клиентов. В процессе выполнения строительных работ цена на материал изменилась не в самую выгодную сторону. Мы помогли поставщику доказать прямое влияние внешних ограничений и подготовить часть документов с обоснованием нового ценового предложения в МинСтрой Письмо Минстроя России от 09.04.2022 N 15274-ИФ/09 и ПП РФ от 16.04.2022 № 680.

В конечном счете заказчик увеличил стоимость контракта на 10-12%, что позволило перекрыть затраты.

У заказчика есть заинтересованность в качественном исполнении заказа, поэтому в каких-то случаях ему проще потратить силы на бюрократические действия по изменению существенных условий контракта, увеличив цену, но при этом получить изначально желаемый результат.

Заказчик тоже понимает, что в текущей конъюнктуре ему не удастся получить качественные услуги без увеличения стоимости.

Уплата штрафов и пени

Если заказчик отказывается от расторжения контракта по соглашению сторон, есть альтернатива в виде уплаты штрафа или пени. Показательным здесь будет кейс из практики участий с несвоевременной поставкой недостающего товара.

В июле 2022 года заключили контракт на поставку аттракциона Antonio Zamperla S.p.A., аналогов которого нет в России. Несмотря на то что ввоз товара запрещен законодательством не был, возникли сложности с проведением оплаты через банк. Пока решались вопросы с оплатой, были начислены пени за просрочку. И такие ситуации не в практике не редкость.

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Если часть товаров удается доставить вовремя, то сумма просрочки может оказаться небольшой, так как будет распространяться только на ту часть, которая придет с задержкой. Заказчик может предварительно согласовать возможность отгрузки неполной комплектации. В таком случае основания для расторжения вообще не будет.

В ряде случаев поставщик полностью освобождается от уплаты пени и штрафов. Например, у некоторых закупок с единственным поставщиком до 600 тысяч рублей.

Реальная ситуация

Заказчик не хотел отменять начисленные пени по просроченному контракту и требовал обоснование. Так как ни мобилизация, ни санкции, ни прочие меры ограничительного характера не были причиной просрочки, мы решили руководствоваться постановлением правительства ПП РФ № 783 от 4 июля 2018, по которому списание неустоек обязательно, если контракт исполнен в полном объеме, а общая сумма начисленных и неуплаченных пеней не превышает 5% цены контракта.

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Акт приемки был на руках, подписаны акты сверки с пенями. В дополнение мы составили официальное письмо со ссылкой на постановление и вернули переплату.

Если заказчик нарушает сроки исполнения обязательств, поставщик тоже может потребовать выплаты пени и штрафов по условиям договора. Порядок их начисления регулируется постановлением правительства РФ № 1042 от 30.08.2017 года.

Расторжение контракта через суд

Если договориться с заказчиком о расторжении контракта по соглашению сторон не удалось, можно попытаться избежать попадания в РНП, доказав через суд невозможность исполнения контракта в связи с введенными ограничениями (санкциями или другими форс-мажорными обстоятельствами).

Чтобы расторгнуть контракт через суд, точно потребуются серьезные основания. Например, заказчик:

без веской причины отказывается принимать поставленные товары или услуги;

отказывается пересматривать стоимость контракта, если значительно выросла цена товары или услуги.

создает условия, которые мешают исполнителю выполнить положения договора ( и этот факт подтвержден независимыми экспертами );

); не оплачивает работу в установленные соглашением сроки;

Отметим, что данная процедура занимает немало времени (не менее трех месяцев), дополнительных затрат и массу потраченных нервов. Нужно понимать, что для похода в суд у вас должна быть задокументирована вся переписка с заказчиком и иметься документы, подтверждающие вашу позицию.

Работа на репутацию, но «в ноль»

Вместо того, чтобы тратить силы, средства и время на судебные издержки, можно исполнить еще один контракт.

К тому же, наличие исполненного контракта позволит получить дополнительные баллы при участии в конкурсе, а если получится исполнить три контракта без неустоек, то в некоторых случаях это позволит не предоставлять увеличенное обеспечение при заключении контракта. А в некоторых случаях п. 8.1. ст. 96 44-ФЗ вообще не предоставлять обеспечение.

И тогда исполненный контракт ляжет в портфолио для дальнейшего успешного участия в госзакупках.

Подытожим

Стоит помнить, что расторжение госконтракта — серьезный шаг. Если вина на вашей стороне и есть хоть какая-то возможность поправить недостатки и мирно договориться с заказчиком, лучше это и сделать. В остальных случаях вы уже и так защищены и переживать практически не о чем.

Прежде чем предпринимать радикальные меры, советуем тщательно оценить все возможные риски, а желательно еще и посоветоваться с юристом. Не работать же в убыток.

Иллюстрации предоставлены автором

Фото на обложке: Shutterstock / valiantsin suprunovich