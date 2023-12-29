Сравнительный анализ площадок для таргетированной рекламы

Нельзя просто взять и начать продвигать бизнес. Точнее, можно, но без правильных инструментов вы рискуете слить бюджет. Руководитель отдела трафика Magnetto.pro Владислав Ануфриев сравнивает популярные площадки для рекламы и рассказывает про их плюсы и минусы.

«Яндекс Директ»

«Яндекс Директ» — инструмент для размещения контекстной рекламы. Он учитывает особенности поискового запроса, местоположение и интересы пользователя. Реклама в сервисе делится на два типа:

Внутри поисковой выдачи. На площадках рекламной сети «Яндекса» (РСЯ).

Среди главных преимуществ рекламы в «Яндекс Директ» выделю огромную функциональность площадки, большое количество сайтов-партнеров и плейсментов, автоматические обучаемые стратегии.

Более того, можно пользоваться большим количеством таргетингов: по ключевым словам, интересам, сегментам аудиторий, гео; поведенческим, демографическим и другим характеристикам, а также таргетингом на все типы устройств: десктоп, мобильный трафик, планшеты.

Минимальная сумма пополнения на площадке — 300 рублей. Работать можно с любой нишей бизнеса: от «товарки» до B2B. Радует, что есть автомаркировка рекламы.

Плюсы

Охват горячего спроса клиентов через поисковую рекламу. Уникальные типы кампаний под определенные направления. Например, динамические торговые кампании под eCom. «Яндекс Метрика», продвинутая аналитика и связка с «Яндекс Директом», передача всех событий напрямую в кабинет. Sales lift, brand lift и search lift, исследования в медийной рекламе. Возможность размещения в Telegram-каналах. Продвижение маркетплейсов. Многофункциональный инструмент «Яндекс Аудитория», который позволяет собирать аудитории через пиксели и таргетироваться на геоточки по всей России.

Минусы

Самые яркие недостатки: большое количество фродового трафика и ботов; высокая стоимость рекламы, так как цена на аукционе постоянно растет; расходы на заявку из рекламы часто выше, чем прибыль, которую можно получить от продажи.

Вот еще некоторые минусы:

Монополия на рынке контекстной рекламы. Возможны сливы рекламного бюджета. Динамика развития (как плюс, так и минус): необходимо глубоко погружаться в рекламный рынок. Модерация не пропускает одни ниши, а на другие требует документы. Баннерная слепота у пользователей из-за большого количества рекламы.

Вывод

В целом «Яндекс Директ» — сильная площадка. Она может закрывать самые различные сценарии ведения рекламы: от заявок, лидов и продаж до повышения узнаваемости и исследований рынка. Но риски потери бюджета, сложный вход для большинства ниш и баннерная слепота среди аудитории существенно снижают ценность этой площадки.

«VK Реклама»

С помощью платформы можно запускать таргетированную рекламу во «ВКонтакте». В перспективе «VK Реклама» объединит функционал рекламного кабинета PRO «ВКонтакте» и сервиса myTarget.

Здесь вы можете продвигать лид-формы, сообщества, мини-приложения VK (чат-боты), мобильные приложения, а также каталоги товаров из сообщества или сайта.

На площадке можно продвигать рекламу в «VK Музыке», видео и трансляции в сторис и ленте новостей, а также в «Дзен». Площадка повышает узнаваемость, охваты и конверсию на сайте.

Среди главных достоинств выделю минимальную сумму пополнения от 500 рублей, автомаркировку рекламы, большое количество плейсментов: «ВКонтакте», «Одноклассники», проекты VK, рекламная сеть VK, MyTarget.

Ещё «VK Реклама» может похвастаться демографическими настройками по полу и возрасту аудитории, большим количество таргетингов: по гео, тематическим сообществам, ключевым словам, базам клиентов, интересам, должностям и вузам. Здесь есть таргетинг по устройствам и даже по операционной системе ПК: Mac, Windows, Linux. И самое важное — огромная аудитория.

Плюсы

Здесь можно:

Использовать многофункциональных чат-ботов. Они дают высокий процент конверсии.

Продвигать опубликованные записи из ленты сообщества.

Создавать look-a-like аудиторию.

Собирать аудиторию по событиям: просмотр рекламы, переход по рекламе, подписка на сообщество, реакция, скрытие рекламы и т.д.

Делиться аудиториями между кабинетами.

Отслеживать эффективность рекламы и собирать аудитории с помощью пикселя VK.

Запускать рекламу с разными целями оптимизации.

Минусы

Очень много проблем с новым рекламным кабинетом. Большинства функций просто нет. Затраты отображаются без НДС. Реклама на базы до 2 тыс. человек отрабатывает с низкой эффективностью.

И еще несколько минусов:

Во многих плейсментах высокий процент некачественного трафика.

Возможны сливы рекламного бюджета при некорректном таргетинге или ошибках системы.

Случаются задержки передачи данных в рекламные кабинеты до суток.

Многие пользователи воспринимают рекламу в VK как шум.

Вывод

VK может предложить огромную аудиторию. Есть партнерские сети, в которых тоже можно собрать качественную аудиторию.

Для VK существует множество функциональных парсеров. С их помощью можно собирать и сегментировать разные аудитории за разный период времени. Например, пользователей, которые недавно вступили в сообщества конкурентов; активных пользователей по сообществам конкурентов за 1–2 месяца. Можно пересекать базы и очищать их от ботов.

Кроме того, VK может закрывать разные задачи: продвижение сообщества, лидогенерация, продвижение приложений, трафик в личные сообщения сообщества, запуск уникальных размещений с HTML5-играми. Однако недоработанный рекламный кабинет, проблемы с передачей данных и баннерная слепота аудитории могут сильно навредить результатам рекламы.

Telegram Ads

Telegram давно вышел за рамки привычного мессенджера. После ухода популярных соцсетей из РФ Telegram стал единственной альтернативой для качественного продвижения бизнеса.

Причина в том, что сервис буквально каждый месяц адаптируется под запросы пользователей и бизнеса. Здесь есть каналы для общения по интересам: их можно вести от лица компании, бренда или эксперта. Здесь есть чат-боты, которые могут развлекать аудиторию или функционировать как онлайн-магазин. А еще сторис, классные стикеры, розыгрыши и множество других фишек.

По данным «Билайн» и «Мегафон», Telegram в этом году вошел в тройку сервисов по объему трафика в РФ. Ну а чтобы вся эта аудитория могла получать информацию об интересных ей услугах,в Telegram есть Telegram Ads.

Сервис позволяет запускать рекламу внутри Telegram. Это мини-посты объемом до 160 символов, которые размещаются в тематических каналах и у конкурентов.

Главное преимущество Telegram Ads — это гибкий таргетинг. По устройствам, гео, языку приложения, топикам, кастомным характеристиками аудитории. Также вы можете пересекать интересы аудитории. То есть сделать так, чтобы аудитории не добавлялись друг к другу, а работали в пересечении. Кроме того, можно выбрать пул каналов и показывать их подписчиками свою рекламу, в какой бы канал они ни заходили.

Плюсы

Огромное количество аудитории без баннерной слепоты. Возможность анализировать клики или проводить детальную аналитику при помощи внешнего инструмента Adstat.pro. Каналы для прогрева аудитории. Интеграция чат-ботов с использованием искусственного интеллекта. Персональные ссылки для вступления в канал, которые помогают отслеживать эффективность рекламы. Возможность тестировать различные гипотезы и выстраивать различные воронки. Простота системы; удобство и лаконичность рекламного кабинета. Наличие у аудитории живого интереса к экспертному и полезному контенту. Платежеспособная аудитория, готовая инвестировать в интересующие ее продукты и сервисы. Реклама дает качественный, целевой трафик без ботов.

Минусы

Дефицит специалистов и агентств, которые могут качественно провести рекламную кампанию в Telegram. Достичь высоких результатов способны только прямые партнеры сервиса. Всего один плейсмент для рекламы. Высокий порог входа для рекламы. Первый взнос — €1,5 тыс., но потом кабинет можно пополнять на любую сумму.

Вывод

На мой взгляд, Telegram Ads — наиболее эффективная рекламная площадка в России. Это связано с большим количеством живой и активной аудитории, которая еще не успела привыкнуть к рекламе. А значит, она отреагирует на нее с большей эффективностью.

Площадка регулярно развивается и публикует новые функции, которые действительно полезны и основаны на потребностях рекламодателей. Плюс есть гибкий таргетинг. Да, порог входа высокий, но, учитывая качество трафика, который вы получите, можно окупить сумму в первые дни запуска.

А напоследок давайте еще раз посмотрим на все плюсы и минусы каждой площадки в формате таблицы.

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