Каким будет технологическое развитие России: про «1С головного мозга» и особый путь

Он поделился рефлексией на тему технологического развития в России: пока одни разработки опережают весь мир, другие остаются в глухой пещере. Материал будет полезен собственникам, топ-менеджерам и ИТ-руководителям — всем, кто отвечает за стратегическое управление компанией.

В России много прорывных технологий, я бы сказал, у нас самый расцвет киберпанка. Мы пропустили какую-то часть культурной эволюции, но зато используем самые последние технологии во многих областях жизни.

Например, у нас очень крутые и дешевые сети связи. В Европе все еще EDGE и модемы, а у нас сразу 4G. То, что происходит в электронных госуслугах, особенно в Москве, по сравнению со многими другими государствами — просто фантастика. В плане технологий мы точно живем в самой лучшей стране и остальные страны нам завидуют :)

Но вот парадокс — в целом, опережая мир, некоторые технологии буксуют и застревают в своем развитии.

Например, no-code и low-code для автоматизации бизнес-процессов. Они позволяют самостоятельно реализовывать функционал в приложениях на уровне рядовых пользователей, функциональных заказчиков, бизнес-аналитиков, руководителей подразделений. Без использования языка программирования и специальных знаний, а главное — без привлечения вечно занятых и дорогостоящих ИТ-специалистов.

Недавно я был в гостях у наших партнеров, компании Creatio, в США. Коллеги поделились со мной исследованиями о том, как no/low-code распространяется в мире.

В части бизнес-приложений это сейчас самый динамично растущий рынок, потенциал которого измеряется миллиардами долларов. Причины очень простые и понятные.

Мир стремительно меняется, конкуренция нарастает. Компании вынуждены реагировать, менять свои процессы, гибко и быстро подстраивать функционал приложений под новые требования.

Дефицит ИТ-специалистов, длительные циклы реализации функционала тормозят изменения и адаптацию компаний к новым реалиям. Возникает коллапс, который призвана разрешить технология no/low-code, оставив для ИТ-специалистов действительно сложные задачи, а адаптацию пользовательского функционала переведя на уровень бизнес-пользователей. Их еще называют citizen developers.

И вот пока я больше суток летел обратно из США, я задумался, почему при всей технологической прогрессивности у нас с таким скрипом внедряется в бизнесе технология no-code / low-code.

Три причины, которые я определил:

1. Культура и менеджмент

Технология no/low-code дает возможности для реализации функционала на любом функциональном уровне, от головного руководства до рядовых исполнителей. Ограничения определяются лишь правами доступа.

С возможностями возникает и ответственность. Да и надо брать решения на себя, проявлять инициативу, а значит, возникает риск ошибиться. В нашей культуре ошибки — это скорее позор, чем опыт и новая возможность.

«Как бы что не вышло», «пусть они там сделают», «как нам скажут, так и будет» — вот наши ментальные установки. Лучше перекинуть все на занятых айтишников и в крайнем случае обвинить их во всех грехах.

Система менеджмента базируется на этих наших культурных ценностях. Любые изменения должны быть согласованы сверху. Таким образом, чтобы что-то где-то поменять, надо направить наверх, там все соберут, рассмотрят, согласуют и направят вниз указания к действию.

Со стороны ИТ тоже складывается интересная ситуация. Далеко не все айтишники готовы передать на уровень бизнес-подразделений часть своих функций. Они держатся за свои места, выпасть из цепочки согласования — значит потерять влияние, перестать быть ценным, нужным и значимым.

Некоторые компании настолько находятся в заложниках собственного ИТ, что уже и непонятно, кто кем реально управляет.

Такой конфликт бизнеса и ИТ явно не про скорость, гибкость и адаптацию, которую поддерживают технологии no/low-code.

2. Вендоры и российские программные продукты

Карта вендоров, производителей ПО, выглядит тоже не в пользу гибких технологий no/low-code.

Российский рынок ПО можно условно разделить на 1С и всех остальных. Я с большим уважением отношусь к 1С. Это мощная компания, которая создала прекрасную учетную систему, великолепно подходящую под особенности российского законодательства и особенности учета.

Однако доминирование 1С привело к состоянию, которое я называю «1С головного мозга».

Это когда решение любой бизнес-задачи подгоняется под функционал 1С, ибо ничего другого в жизни быть не может. Сам процесс решения этой задачи исходит из моделей, заложенных в 1С и, соответственно, из моделей взаимодействия пользователей и 1С-разработчиков.

И это не про no/low-code. Чтобы руководителю клиентской службы или руководителю отдела HR получить необходимый им функционал, надо пойти к айтишникам, сформировать ТЗ и встать в очередь на реализацию функционала. Пока очередь дойдет, мир поменяется.

Посмотрим на остальных вендоров, представленных на российском рынке. Мы как компания-интегратор регулярно изучаем различные продукты и смотрим новых вендоров, а также сталкиваемся с ними в конкурсах у наших клиентов.

И по факту большинство, кто заявляет себя no/low-code, таковыми не является. Какие-то настройки выполнить можно, но без подключения программистов вендора получить какой-то новый функционал невозможно. В этом случае уж лучше 1С, она хотя бы имеет широкое распространение, и зависимость от вендора минимальная.

Если говорить про решения корпоративного класса, то они должны обладать тремя критическими свойствами — отказоустойчивость, производительность и способность к гибкой интеграции. Это связано с высокими объемами данных, бизнес-критичностью приложений, а также необходимостью взаимодействовать с множеством других корпоративных приложений.

И в этой части большинство представленных решений не отвечают требованиям корпоративной ИТ-инфраструктуры и архитектуры.

3. Особенности российского ИТ-рынка или экономики в целом

Свято место пусто не бывает и, казалось бы, если российские компании не могут реализовать программные продукты с технологией no/low-code, то эту нишу просто обязаны занять иностранные компании. Ведь в начале статьи я написал, что в мире это активно растущий рынок с множеством игроков.

Но не тут-то было. Российский рынок в целом, а ИТ-рынок в частности, крайне малы в мировом масштабе. При этом российский ИТ-рынок жестко защищен законодательством, чтобы продавать ПО, нужна локализация под язык и требования законодательства. Делать это иностранным компаниям не очень-то интересно, так как рынок не имеет нужного объема.

В целом экономика России отражает многолетний тренд политики на стабильность. Рынок закрытый, изменений практически не происходит, а где нет изменений, нет места для технологий, которые эти изменения поддерживают.

Все, что я написал, звучит как безысходность, но не все так плохо.

В России, как всегда, свой путь.

И технологии no/low-code не благодаря, а вопреки, пробиваются на рынок. Медленно, но возникает новая культура, менеджмент всех уровней мыслит все более системно, набирается практики в ИТ. Новое поколение уже рождено в эпоху технологической революции и имеет продвинутое мышление в части ИТ.

Поэтому citizen developers обязательно будут возникать внутри компаний, а значит, потребность в no/low-code неизбежна. Тот, кто мыслит стратегически, займет лидирующие позиции в новом технологическом мире, поэтому действовать нужно уже сейчас. Я вижу следующие направления:

1. Менять культуру компании

Это самое сложное, но, как известно, «культура съедает стратегию на завтрак» (Питер Друкер).

Чтобы убрать «бутылочное горлышко» перегруженного ИТ, нужно распределить часть функций разработчиков на всю компанию и дать возможность реализовывать свои идеи на местах. Компании, которые поощряют инициативу и умеют извлекать опыт из ошибок, для развития бизнеса будут использовать потенциал всех сотрудников, а не только топ-менеджеров.

2. Дать нужные инструменты

Выбирать для решения задач платформы, которые поддерживают стратегическое развитие, в том числе платформы с поддержкой технологий no/low-code. Это требует совершенного иного подхода к ИТ-ландшафту и в целом подхода к автоматизации: от закрытия локальных задач здесь и сейчас к стратегическому взгляду на бизнес, а также пониманию потребностей и будущего бизнеса в ИТ-решениях в перспективе нескольких лет.

Совмещение первого и второго подхода позволяет перевести ИТ в позицию актива из позиции центра затрат, каким он сейчас является во многих компаниях.

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