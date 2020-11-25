ИИ против риторики ненависти и виртуальный офис, где чувствуешь запахи: TechTrends-дайджест

ИИ

Facebook собирается с помощью ИИ усилить свои возможности по отслеживанию высказываний пользователей соцсети, которые содержат ненависть (hate speech).

С июля по сентябрь 2020 года ИИ-инструменты Facebook в рамках проактивного выявления таких нарушений обнаружили 94,7% из общего объема hate speech-контента, подлежащего удалению. Без использования ИИ в прошлом году этот показатель составлял 80,5%. Всего в третьем квартале 2020 года Facebook принял меры против 22,1 млн единиц контента за агрессивные высказывания.

Социальная сеть объяснила рост улучшением качества обучения машинных алгоритмов.

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В будущем большинство возможностей ИИ будут эффективно развиваться только в связке с навыками и умениями человека, но не заменять их.

Пять главных трендов прикладного использования ИИ на 2021 год: совершенствование взаимодействия бизнеса с клиентами, улучшение работы e-commerce-площадок и качества банковского обслуживания, совершенствование бизнес-аналитики и развитие обучения с подкреплением (Reinforcement Learning) — это специализированное применение глубокого обучения, которое позволяет ИИ учиться и самосовершенствоваться на собственном опыте.

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Саудовская Аравия объявила, что до 2030 года вложит $20 млрд в ИИ-проекты в рамках политики по диверсификации экономики в условиях резкого падения цен на сырую нефть.

Крупнейшая экономика арабского мира запустила стратегию развития искусственного интеллекта в прошлом месяце. Заниматься развитием направления будет Управление по работе с данными и развитию искусственного интеллекта, которое было создано в 2019 году.

Предполагается, что отрасль получит развитие через поощрение стартапов и развитие инновационных компонентов внутри компаний из традиционных сфер экономики.

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ИИ и средства машинного обучения могут помочь в борьбе с киберпреступностью. Однако мощь этих технологий могут использовать и злоумышленники.

Даже с учетом относительной редкости атак с использованием ИИ, у них есть огромный потенциал для роста. Первый тревожный сигнал раздался в 2017 году — ransomware WannaCry затронул более 200 тыс. компьютеров в более чем 150 странах по всему миру, ознаменовав начало новой эры в искусстве кибератак и послужив толчком для многочисленных атак подражателей.

Сегодня вредоносные программы, которые работают на аппаратном уровне, могут легче переноситься по организации благодаря использованию машинного обучения без обнаружения себя в качестве таковых. А это порождает новый класс ИБ-угроз.

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AR/VR

Мировые расходы на решения дополненной и виртуальной реальности (AR/VR) ускорят темпы роста по мере выхода из пандемии. Предполагается, что они увеличатся с $12 млрд в 2020 году до $72,8 млрд к 2024.

Согласно данным IDC по расходам на дополненную и виртуальную реальность в мире, пятилетний совокупный годовой темп роста (CAGR) расходов на AR/VR составит 54%.

Наибольшие инвестиции в AR/VR к 2024 году будут направлены в сферы образования ($4,1 млрд), промышленности ($4,1 млрд) и розничной торговли ($2,7 млрд). Ожидается, что совокупные расходы на VR- и AR-игры, VR-просмотр видео/фильмов в 2024 году составят $17,6 млрд.

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Южнокорейский технологический гигант Samsung открыл инновационную AR/VR-лабораторию в Индийском технологическом институте (IIT) в Джодхпуре.

Инновационная лаборатория будет обучать студентов всем аспектам работы с AR/VR, помогая им овладеть навыками, необходимыми для работы в отрасли, выпуская на рынок специалистов, полностью готовых к практической деятельности.

Курсы в лаборатории продолжительностью в 14 недель будут вести инженеры Samsung совместно с профессорско-преподавательским составом IIT в Джодхпуре. Количество студентов в рамках первого выпуска составит 30-35 человек.

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Исследование Ericsson по поводу перспектив развития дистанционного офиса показало спрос пользователей на «Интернет ощущений» (Internet of senses).

По мнению респондентов, к 2030 году будет принято вести образ жизни, включающий выполнение любой работы и всех сценариев социального общения, не покидая собственного дома. Используя 5G, AR и VR, работодатели cмогут полностью воспроизводить офисный опыт, имитируя все сенсорные ощущения — зрение, звук, вкус, запах и осязание — в цифровом и интерактивном в формате.

Назвав этот футуристический концепт «Дематериализованным офисом», исследование сфокусировалось на том, что респонденты хотели бы получить от удаленного взаимодействия в новом формате.

Стремление к полностью оцифрованному рабочему месту выходит за рамки офиса — 6 из 10 респондентов надеются на появление «полноценных виртуальных магазинов и складов как для покупки продукции у поставщиков, так и для продажи клиентам».

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Blockchain

Гигант в сфере аренды жилья Airbnb планирует интегрировать технологию блокчейн и криптовалюту в свой бизнес, что позволит миллионам клиентов со всего мира воспользоваться преимуществами технологии.

Согласно проекту IPO, поданному в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), Airbnb изучает несколько применений блокчейн-технологии. Ранее компания заявляла, что не планирует поддерживать платежи в криптовалюте.

Airbnb пополнил ряды международных компаний, которые начали принимать цифровые валюты во время пандемии. Например, платежный оператор PayPal теперь позволяет своим пользователям совершать операции в криптовалюте.

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За последние недели две компании на Западе объявили о выпуске вакцин COVID-19 с эффективностью более 90%.

Однако одна из самых больших проблем еще впереди — как распространить эту вакцину среди населения планеты? И здесь блокчейн-решение может сыграть важную роль.

Технология может решить некоторые из наиболее трудноразрешимых проблем управления стандартными цепочками поставок (подотчетность участников, точность отслеживания товаров, борьба с потенциальными контрафактными товарами, сложности в управлении запасами).

Наибольшим преимуществом этой технологии была бы неизменность данных об условиях хранения. Учитывая жизненно важное значение температуры хранения препаратов, дистрибьюторы вакцин должны будут удостовериться, что все условия хранения соблюдены.

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Privacy

Google вынуждают отказаться от использования cookie-файлов, отслеживаемых третьими лицами, а также от своего проекта Privacy Sandbox.

Коалиция компаний цифрового маркетинга подала жалобу в Управление по вопросам конкуренции и рынков Великобритании (CMA), призывая регулятор заблокировать внедрение Sandbox.

Коалиция хочет, чтобы Google постепенно прекратил использование cookie-файлов, отслеживаемых третьими сторонами, чтобы предотвратить запуск Sandbox в начале 2021 года и дать регуляторам время разработать или предложить то, что они называют «долгосрочными средствами защиты конкуренции для смягчения [доминирования Google]».

CMA сделал вывод, что совокупное влияние Google и Facebook на рынок настолько велико, что новый регуляторный подход — и специальный надзорный орган — необходим для решения возникающих проблем.

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