В Китае создали пластик, который разлагается на солнце — и другие новости из мира технологий, меняющих мир

Без социальной функции IT и импакта в бизнесе невозможно представить успешное общество будущего. «Добро Mail.ru» , сервис который создает технологии для благотворительности и реализации социальной ответственности компаний, подготовил очередной дайджест новостей об открытиях в области медицины, экологии и безопасности.

Apple защитит детей от сексуального насилия

В компании Apple анонсировали новые инструменты, защищающие детей от сексуальным насилия в сети. Новый алгоритм в сообщениях на iOS и iPadOS 15, watchOS 8, macOS Monterey будет сканировать снимки и блюрить в случае обнаружения там признаков обнаженного тела.

Ребенок, получивший подозрительную картинку не сможет ее посмотреть, а в случае отправки подобного контента родители ребенка получат уведомление. Кроме этого, нейросеть начнет обнаруживать подозрительные снимки в ICloud и сообщать об этом в Национальный центр пропавших и эксплуатируемых детей (NCMEC). Помимо этого голосовой помощник Siri будет рассказывать пользователям, что делать, если они столкнулись с сексуальным насилием.

Ученый из Китая создал пластик, который разлагается на солнце

Китайский учений Лян Ло работал над совершенствованием химического датчика, разрабатывал полимерную пленку и неожиданно открыл пластик, который может безопасно разлагаться на солнце и воздухе за неделю.

Открытие, с одной стороны, позволит повысит устойчивость электроники, с другой — сделает процесс утилизации смартфонов и других гаджетов более экологичным.

Дроны ГИБДД ищут нарушителей ПДД в регионах

В МВД начали использовать беспилотники на обеспечения безопасности дорожного движения. В 17 регионах России уже работают дроны, которые выявляют нарушения на дорогах: чаще всего это аварийно-опасные участки, на которых нет фотовидеофиксации.

Беспилотники контролируются нарядами ДПС: сотрудники собирают информацию и принимают необходимые меры. В МВД сообщили, что дроны используются в том числе и как психологический фактор, побуждающий водителей соблюдать ПДД.

В Америке нашли новый способ обнаружить рак легких на ранних стадиях

Новый метод анализа крови позволяет с 90% вероятностью определить рак легких на ранних стадиях. Об этом сообщили ученые из Балтиморской биотехнологической компании Delfi Diagnostics. Они разработали технологию на основе машинного обучения, которая позволяет анализировать профили внеклеточной фрагментации ДНК (вкДНК) по всему геному.

Это фрагменты нуклеиновых кислот, которые присутствуют в кровотоке и указывают на наличие опухолевых клеток с максимальной точностью. Разработка позволяет определить наличие заболевания быстро и эффективно.

В Англии борются за свежий воздух с помощью датчиков скорости

На автострадах Ливерпуля установили датчики скорости, чтобы автомобили меньше загрязняли окружающую среду. Аналитики выявили 30 районов, в которых превышено допустимое количество NO2 (диоксид азота, связанный с выхлопными газами).

Превышение этого вещества в воздухе может вызывать заболевания легких, например, астму и бронхит. Для решения проблемы уже в девяти районах ограничили максимальную скорость автомобилей до 60 м\час. Такая мера позволит снизить уровень диоксида азота на 17%.

TikTok будет приучать подростков к диджитал-детоксу

TikTok представил новые функции, которые призваны сделать пребывание 13-17-летних подростков в соцсети более безопасным. Часть нововведений направлена на защиту приватности молодых пользователей, но самое интересное касается уведомлений.

TikTok отключил push-уведомления в аккаунтах подростков до 16 лет после 21:00, а пользователи 16-17 лет не будут получать уведомления после 22:00. Таким образом представители соцсети хотят приучить подростков к правильным цифровым привычкам.

Ученые внедрили человеческий ген в рис и картофель и улучшили урожай

Генетики Чикагского университета огласили результаты интересного эксперимента: они внедрили в геном картофеля и риса копию человеческого гена, отвечающего за удаление с поверхности молекул РНК эпигенетических меток — химических модификаций ДНК или белков.

Эти метки помогают растениям адаптироваться к различным условия окружающей среды, но замедляют рост растений. Эксперимент позволил улучшить урожайность картофеля на 50%, при этом не снизил устойчивость к выживанию, а даже повысил способность противостоять засухе.

Создан робот, который умеет распределять инсулин внутри кишечника

Американские ученые опубликовали данные об успешных испытаниях новой роботизированной системы. Разработка позволяет распределять инсулин по организму благодаря устройству, установленному в кишечнике. Испытания пока проводили на больных диабетом животных: система смогла контролировать уровень сахара в течение нескольких часов.

Основная задача ученых-авторов робота — сделать так, чтобы диабетики смогли отказаться от регулярных инъекций и получили более удобный способ введения инсулина.

Фото на обложке: Gorodenkoff/shutterstock.com