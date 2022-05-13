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Что такое Telegram-боты и какому бизнесу они подойдут?

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Александр Корс Косенко
Александр Корс Косенко

Основатель Botmaker

Алина Алещенко

По данным исследования Mediascope, среди российской аудитории Telegram растет быстрее других приложений. Это видно невооруженным глазом: каждый второй бренд запустил там свой канал или бот на пороге блокировки Meta*. 

Александр Косенко, основатель Botmaker, рассказал, какие существуют нетривиальные возможности Telegram-ботов для бизнеса, поделился реальными кейсами и объяснил, в каких случаях этот инструмент может быть полезен бизнесу.
Что такое Telegram-боты и какому бизнесу они подойдут?

 

Содержание:

 

О чем речь

Telegram-бот — это «приложение внутри приложения», которое позволяет пользователям совершать разные действия через мессенджер. Оно помогает пользователям автоматизировать рутину, сэкономить время и упростить жизнь.

До блокировки Meta* спрос бизнеса на чат-боты формировался по «сарафанке» — люди видели успешные кейсы и хотели так же. Но обновление приложения с анонсом нового web-интерфейса для ботов сильно подогрело интерес к теме.

Web-бот — не принципиально новый формат. Возможность сделать привлекательный user-friendly интерфейс для ранее существовавших функций стала логичным и предсказуемым витком развития Telegram.

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Пока что желающие не могут реализовать это самостоятельно и вынуждены обращаться к нам или похожим компаниям.

 

Какими бывают боты

 На основе функциональных характеристик можно выделить основные категории ботов:

  • поисковики (поиск музыки, кино, документов);
  • помощники (штрафы ГИБДД, бухгалтерия, напоминания);
  • сервисы (словарь, переводчик, конвертация аудиосообщений в текст);
  • развлечения (мемы, шуточные гадания и даже симулятор девушки).

Отдельным направлением являются Telegram-боты для бизнеса — симбиоз категорий с широким функционалом. Глобально они преследуют одну цель в виде увеличения прибыли, но используют для этого разные стратегии: построение долгосрочных отношений с клиентом либо получение выгоды «в моменте» за счет активных продаж.

Я всегда рекомендую первый вариант: Telegram-боты отлично подходят для привлечения, удержания и возврата клиентов, а также повышения LTV. Во втором случае вы можете просто «сжечь» аудиторию.

 

Польза ботов для бизнеса

Как известно, чтобы что-то продать, компании нужно совершить несколько касаний с потенциальным покупателем. В этом помогают контекстная и таргетированная реклама, поисковая оптимизация, email-рассылки и другие классические инструменты. 

Из-за того, что большая часть экранного времени аудитории приходится на общение и развлечения, относительно недавно возникло направление мессенджер-маркетинга.

Это новый тренд в продвижении компаний, который стремительно растет. Его главный инструмент — чат-бот — позволяет брендам нативно интегрироваться в онлайн-жизнь человека и регулярно присутствовать в его поле зрения, обеспечивая множество касаний.

 

Кому и зачем стоит присмотреться к Telegram-ботам

Инструмент уже зарекомендовал себя среди маркетологов, рекрутеров, сотрудников клиентского сервиса и специалистов по бизнес-процессам. Боты автоматизируют многие действия и значительно снижают нагрузку на менеджеров, освобождая время на работу и внедрение новых идей.

Например, для салона красоты мы внедрили автоматические напоминания о повторных процедурах, рекомендации дополнительных услуг, аналитику по продажам, сбор обратной связи и другие моменты, на которые у администраторов часто не хватало времени. В итоге Telegram-бот позволил снизить издержки и увеличить прибыль за счет удержания клиентов.

Когда мы начали работать с другой компанией, Black Star Car Wash, на автомойке постоянно были очереди, из-за чего люди тратили много времени или уходили к конкурентам. Сложности были и в коммуникации: клиенты не могли дозвониться, чтобы получить ответы на свои вопросы.

Мы реализовали сервис онлайн-записи на мойку с возможностью выбрать время, ознакомиться с меню услуг и построить маршрут до места за пару кликов. Это позволило сделать дополнительную выручку, которую раньше бизнес терял из-за очередей.

 

Другие возможности, которые делают Telegram-ботов помощниками для бизнеса

Бесшовная экосистема

Очевидно, что Telegram вдохновляется концепцией супераппа, объединяющей личную и коммерческую жизнь людей: можно написать другу, прочитать новости, выбрать фильм на вечер и забронировать столик, не выходя из приложения. В Китае, на родине крупнейшего супераппа WeChat, можно даже оплатить штраф и сделать пожертвование бездомному.

 

Низкая конкуренция

Пока оппоненты плодят Telegram-каналы и продолжают делать посты в Instagram*, можно проявить смекалку и захватить внимание пользователей в относительно свободной нише чат-ботов. Сейчас тот момент, когда бренды легко найти, трудно потерять и невозможно сравнить.

 

Экономия времени и денег

Большинство предпринимателей не любят вспоминать, сколько сил и средств было вложено на разработку собственного сайта или приложения. Telegram-бот обойдется в несколько раз дешевле, а на его создание нужна всего неделя.

 

Привлечение, удержание и возврат клиентов

Акции, новости, напоминания и автоматические поздравления с Днем рождения позволяют увеличить выручку на 20-30% в год как онлайн, так и офлайн бизнесу. С помощью бота можно сделать полноценную систему лояльности и быть на связи с клиентом 24/7. При этом никаких назойливых рассылок не будет — взаимодействие с ботом всегда начинает пользователь. 

 

Расширение рекламных возможностей

Платное продвижение может не работать из-за того, что форма заявки на сайте собирает слишком много данных или находится в неочевидном месте. Чат-бот закрывает оба эти возражения, а еще помогает сегментировать пришедших с рекламы людей.

 

Сегментация и персонализация

Индивидуальное общение с каждым клиентом было привилегией корпораций с большими бюджетами, но с помощью чат-бота это стало доступно любому бизнесу. Отвечая на ряд вопросов, пользователи разбиваются по категориям в зависимости от пола, возраста, интересов и т.д. 

Это позволяет бренду создать полноценные сценарии общения, повысить вовлеченность клиентов и говорить только на интересные им темы. Бот подскажет, когда пора обновить стрижку, и никогда не предложит заказать стейк вегетарианцу.

 

Эффективная реферальная система

Классическая реферальная схема: получи ссылку, скачай приложение, зарегистрируйся, ввести код. Цепочка монотонных действий и необходимость что-то скачивать значительно снижает конверсию. С помощью бота пользователи могут привлекать рефералов несколькими кликами в мессенджере.

 

Широкий функционал

В чат-бот можно интегрировать всё что угодно: CRM, платежную систему, программу лояльности, меню, календарь с расписанием, свободные места в зале и многое другое. По функционалу боты не уступают приложениям, которые легко теряются в мобильных сторах, если у компании нет сотен тысяч покупателей ежедневно.

 

Вывод

Мир меняется, скорость коммуникации растет, и бизнес должен использовать новые возможности, чтобы соответствовать ожиданиям своей аудитории.

Я не говорю, что боты — это панацея, и всем нужно отказаться от остальных каналов. Важно успевать адаптироваться, поддерживать долгосрочные отношения и взаимодействовать с клиентами там, где они проводят своё время. 

* Meta и входящие в нее Facebook и Instagram признаны экстремистскими организациями, деятельность которых запрещена в РФ.

Фото на обложке: Shutterstock / DenPhotos

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