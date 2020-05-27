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«Победят те, кто искренне думает о команде»: как поддержать бренд работодателя в кризис

Колонки
Александра Жирновская
Александра Жирновская

директор центра корпоративного обучения и развития платформы...

Евгения Хрисанфова

Бренд работодателя в кризис может отойти на задний план. Это ожидаемо: перераспределение бюджета, снижение продаж и сокращение сотрудников — только некоторые из проблем, которые занимают руководство компании в это непростое время.

Директор центра корпоративного обучения и развития платформы «Теории и практики» Александра Жирновская помогает разобраться, почему это может быть недальновидным решением и как можно поддержать бренд работодателя через формирование образовательной среды в компании.

«Победят те, кто искренне думает о команде»: как поддержать бренд работодателя в кризис

Чтобы выжить после кризиса и не кусать локти по его окончании, компаниям нужно зорко следить за всеми фронтами — в том числе за имиджем себя как работодателя. В борьбе за таланты победят те, кто искренне думает о команде — сплоченности, лояльности и эмпатии. Команда, о которой компания проявляет искреннюю заботу, точно не подведет, особенно во время максимальной турбулентности.

Исследование Randstad выявило, что 91% компаний верят: их бренд и репутация в качестве работодателя способны повлиять на общую выручку. А 95% опрошенных предприятий считают, что в ближайшие годы важность защиты собственного бренда вырастет.

Метод работает и в обратном направлении: 91% соискателей стараются разузнать о своем потенциальном работодателе как можно больше, и 55% из них отметают вариант, вычитав о нем негативные отзывы.
Это значит, что сейчас — самое время вложиться в сотрудников, обеспечив их лояльность и вовлеченность.

Книги

Обучение и развитие

Компания Link Humans создала шкалу измерения качества бренда работодателя — Employer Brand Index. В нее вошли 16 показателей, которые важны для сотрудников при оценке работодателя. Один из них — обучение и развитие.

Качественное всестороннее развитие достигается формированием соответствующей среды. По нашему опыту коммуникаций с множеством крупных компаний видно, что бизнес уже сформировал запрос не на разовые тренинги, а на комплексный (и регулярный, а не разовый) подход к созданию развивающей среды. За счет создания такой среды обучение органично встраивается в рабочие процессы и коммуникации, и сотрудники развивают привычку учиться постоянно.

Эксперты нашего центра корпоративного развития собрали примеры, демонстрирующие, как укреплять бренд работодателя с помощью развития образовательной среды и комплексных обучающих и просветительских решений.

История первая

Компания A на время кризиса сократила расходы. Первыми под нож пошли траты на обучение. Впрочем, совсем отказываться от образовательных программ руководство не стало:

«Мы решили привлечь к обучению внутренних экспертов. В каждой компании есть сотрудники с релевантным опытом, которые готовы делиться своей экспертизой с коллегами — это один из самых ценных ресурсов организации. Главная задача руководства и HR — поддержать, замотивировать таких сотрудников и дать им необходимые инструменты эффективной передачи своих знаний».

Такой способ позволяет одновременно убить сразу несколько зайцев:

  1. Оптимизируются затраты на привлечение сторонних специалистов.
  2. За счет привлечения сотрудников к преподаванию компания признает их экспертизу, что способствует повышению их мотивации и вовлеченности.
  3. Преподавание позволяет сотруднику систематизировать накопленные знания и опыт и получить обратную связь от обучающихся — таким образом он усиливает свою экспертизу.
  4. Формируется система управления знаниями в компании за счет аккумуляции лучших практик.

В итоге бренд работодателя усиливается за счет нескольких факторов. Во-первых, растет вовлеченность сотрудников-экспертов, а вместе с ним — и их лояльность компании и бренду работодателя. Во-вторых, это увеличивает мотивацию остальных сотрудников к развитию. Наконец, аккумулирование и систематизация знаний внутри может стать первым шагом к распространению этой экспертизы и вовне компании, что положительно скажется на ее имидже на рынке в целом.

Мужчина с ноутбуком

История вторая

Компания Б после ухода на удаленную работу организовала корпоративный лекторий.

«Таким образом мы смогли поддержать образовательно-развивающую среду, долгое время создававшуюся в нашей компании. Пока усилия не пропали даром — сотрудники стараются не пропускать онлайн-лекции и с интересом ждут новых», — резюмируют в компании.

Преимуществ у такого вида поддержки тоже немало:

  1. Соблюдение традиции — важный психологический фактор: психологи утверждают, что ритуалы успокаивают. Таким образом, еженедельный «четверговый» лекторий одновременно помогает и успокоиться, и отвлечься, и узнать что-то новое.
  2. Укрепление эмоциональных связей между сотрудниками из разных отделов: все они встречаются в общем онлайн-пространстве и все при этом объединены интеллектуальным досугом и одинаковым контекстом.
  3. Смещение фокуса внимания сотрудников с негативной повестки (новостной фон редко радует россиян) на личное и профессиональное развитие.
  4. Еженедельные лектории позволяют транслировать ценности компании на регулярной, но ненавязчивой основе и интегрировать в контент нужные посылы и актуальную повестку компании и рынка.
  5. Компания дает сотрудникам право голоса в выборе интересных для них тем, с помощью этих голосований они вовлекаются в формирование программы лектория.

В результате бренд работодателя в компании Б поддерживается за счет трансляции корпоративных ценностей, сохранения «лица» заботливой компании в глазах уже работающих сотрудников в период кризиса и укреплении эмоциональных связей между сотрудниками в условиях дистанционной работы.

Встреча

История третья

Компания В приняла решение о сокращении.

«Это всегда грустный опыт, но иногда иных вариантов не остается. Мы проводим офбординг-кампанию, консультируя человека перед окончательным разрывом», — рассказали нам в компании.

  1. При офбординг-кампании уместны инструменты, которые помогут быстро найти новое рабочее место, поддержать личную эффективность и сохранить психоэмоциональное состояние в крайне неприятной для человека ситуации.
  2. С помощью инструментов микрообучения, полезных рассылок, консультаций с экспертами компания помогает сотруднику в течение заключительных двух недель работы обдумать дальнейшие шаги в выборе карьерной траектории.
  3. Глядя на пример работы компании с уходящим коллегой, остающиеся сотрудники расценивают заботу в кризисной ситуации как положительный сигнал: компания не бросает на произвол судьбы, а старается помочь. Так растет лояльность к компании.

В первую очередь, здесь бренд работодателя поддерживается за счет последнего впечатления уходящего сотрудника. Впоследствии при написании им отзыва в интернете это впечатление окажет положительное влияние и позитивно отразится на общей оценке работодателя.

Женщина с книгой

Как получить максимум

Обучающие и просветительские проекты — один из важнейших инструментов поддержания команды в кризис, и отказываться от них совершенно точно не стоит.

  • Проводите образовательные мероприятия регулярно — это поможет сформировать у сотрудников привычку развития и даст ощущение постоянства в условиях неопределенности.
  • Вовлекайте сотрудников в выбор тем обучения. Сотрудники будут чувствовать причастность к формированию собственной траектории развития.
  • Признавайте экспертизу сотрудников. Поощрение внутренних экспертов будет мотивировать их делиться знаниями и систематизировать лучшие практики в компании.
  • Проявляйте заботу на всех этапах пути сотрудника в компании. Нельзя забывать о том, что лояльность сотрудников и их отношение к компании складывается из многих факторов, и то, как вы расстаетесь с сотрудником, много говорит о вас как о работодателе.

Бренд работодателя держится на эффективных коммуникациях, и такие проекты дают возможность в нетривиальном формате транслировать нужные сообщения текущим сотрудникам и потенциальным соискателям.

Фото на обложке и в материале: Unsplash

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