Три инструмента, которые помогут игровым стартапам подготовиться к питчу

Илья Еремеев, сооснователь и управляющий партнер венчурного фонда The Games Fund , разработал серию шаблонов презентаций для разработчиков игр. Эта идея возникла у него после просмотра сотен питч-деков и бюджетов, в которых было много лишней информации, а нужная отсутствовала. Он решил сделать пример, в котором будет именно то, что нужно инвесторам для первичного анализа.

Funding Pitch Deck

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Я сделал презентацию в Google Slides для выдуманной компании и расшарил ее в Facebook, LinkedIn, Medium и в моем телеграм-чате, где объединились почти две тыс. топов из игровой индустрии (The Game Biz). И я даже придумал игру и разработал для нее описание и скриншоты.

Презентацию можно скопировать, модифицировать и распространять по своему желанию без каких-либо ограничений, копирайтов и т.д.

Идея оказалась удачной и разошлась в медиа, соцсетях и блогах очень широко — в данный момент существенная часть всех презентаций игровых стартапов во всем мире использует этот шаблон.

Это очень облегчило для стартапов понимание, что инвестор хочет увидеть в презентации. Гораздо легче дать нужную информацию, когда знаешь вопросы. Для инвесторов это тоже работает в плюс, так как мы получаем презентации в стандартном формате и нам легче анализировать большой поток информации.

Development Budget and Hiring Plan

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На одном из слайдов презентации у меня был расчет бюджета, и многие пользователи спрашивали, как составить такой бюджет и понять, сколько денег нужно поднимать на раунде. Поэтому следующим логичным шагом было создание шаблона бюджета разработки.

Я посмотрел, какие нам присылали форматы бюджетов, выбрал несколько наиболее удачных решений, дополнил, скомпоновал, красиво отформатировал и получился очень удобный инструмент для планирования найма, повышения зарплат, аутсорса, капитальных затрат, а также оценки расходов по отдельным людям и отделам.

И что самое главное — с помощью этого инструмента разработчики смогли оценивать динамику затрат и финальный бюджет разработки — то, сколько же денег им нужно привлекать в этом раунде.

PnL (Profit and Loss)

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Кроме этого инвесторы часто просят показать PnL и его проекцию в будущее. На ранней стадии PnL не всегда применим, но для работающего бизнеса ведение PnL, на мой взгляд, обязательно, как минимум для управленческой отчетности.

Форма доходов и расходов для игровой студии достаточно специфичная, и в свободном доступе таких шаблонов не было. И мы решили сделать свои и поделиться им с сообществом. Опять же, с одной стороны, мы делаем пользу нашему комьюнити, а с другой — нам же будет легче оценивать заявки, когда наш шаблон становится стандартом де-факто.

Так как игровая индустрия у нас все еще в начале пути, активно развивается, часто разработчикам бывает не от чего оттолкнуться, и, на мой взгляд, такие бесплатные и доступные инструменты помогают сориентироваться. Примерно, как когда-то в Y Combinator разработали шаблон SAFE.

Привлечение инвестиций — это не основная работа разработчиков игр: им нужно делать игры, а не пытаться угадать, что хочет увидеть инвестор и как донести свою идею. Поэтому, даже если эти материалы используются не только для питча в наш фонд, я рад, что они оказались полезны и востребованы.

Фото на обложке: Niyazz/shutterstock.com