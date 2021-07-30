Топ-10 вакансий июля, которые оплачиваются выше всех

В колонке руководитель молодежного направления hh.ru Ирина Святицкая рассказывает о десяти самых высокооплачиваемых вакансиях в стартапах в середине лета 2021 года.

В июле на hh.ru стартапы разместили около тысячи вакансий. Из них 522 приходятся на ИТ-сферу, 138 на услуги для бизнеса и 102 на сферу образовательных учреждений. В лидеры по числу открытых вакансий от стартапов вошли Москва с 489 предложениями, и Санкт-Петербург – 153 позиции. Большинство стартапов предлагают зарплаты от 90 тыс. рублей.

Senior Java backend developer (remote)

от 400 000 до 700 000 рублей на руки, Москва

LATOKEN ищет Java Backend разработчика уровня Senior, который будет заниматься написанием, разработкой и архитектурой новых микросервисов и Java-программ. Будущий кандидат должен иметь опыт разработки на Java от трех лет, опыт работы с Docker, Spring Framework (Core, MVC, WebFlux), а также знание и умение писать SQL-запросы (PostgreSQL и другие).

DevOps Engineer

от 6 000 до 8 000 USD до вычета налогов, Москва

Международный блокчейн-стартап готов принять инженера DevOps с опытом работы более шести лет. Среди основных задач: автоматизация выкладки инфраструктуры блокчейн сети, задачи по Security, создание cloud-agnostic infrastructure as code и другие.

TeamLead/Fullstack NodeJS Developer (AWS, remote, USD)

от 5 000 USD до вычета налогов, Санкт-Петербург

ClearScale LLC ищет тимлида в свою команду с возможностью удаленной работы. Новый сотрудник будет управлять командой, прогрессом и бюджетом, проектировать и разрабатывать веб-приложение, писать и документировать программный код, сотрудничать с командой QA по стабилизации кода и другое.

Senior Backend (Node.js) developer

от 270 000 до 450 000 рублей на руки, Москва

Сервис Osome, работающий в Сингапуре, Великобритании, Гонконге ищет Senior Backend разработчика с опытом три-шесть лет на удаленный формат работы.

В обязанности нового сотрудника будет входить разработка новых сервисов для бухгалтерии в рамках одной из скрам-команд, реализация банковских и иных интеграций, а также оптимизация приложения и внедрение лучших практик в кодовую базу.

Web Fullstack Developer (PHP/JS)

от 3 500 EUR на руки, Санкт-Петербург

Продуктовый IT-холдинг Wisebits приглашает на позицию Web Fullstack разработчика с опытом более пяти лет в профессиональной разработке больших проектов. Компания рассматривает удаленное сотрудничество или релокацию на Кипр.

Frontend team leader

от 320 000 до 370 000 рублей на руки, Москва

Финтех-стартап Silverbird приглашает на вакансию Frontend team leader. Среди основных требований: не менее пяти лет опыта в создании сложных фронтовых решений, интегрированных с REST API (из них не менее трех лет тимлидом), успешный опыт управления командой разработки и другое.

Senior Mobile Developer (Старший разработчик React Native)

от 3 500 до 5 500 USD до вычета налогов, Москва

BookedBy ищет старшего разработчика React Native для работы над внедрением новых функций для собственных продуктов, которые используются на мобильных, планшетных, веб- и настольных компьютерах.

Senior Full-Stack .NET developer/Team Lead (remote)

от 3 500 до 5 000 USD до вычета налогов, Москва

Ameware Group приглашает на работу Senior Full-Stack .NET разработчика, с подтвержденным опытом работы более пяти лет, а также с широкими знаниями в области разработки веб-приложений. Вакансия предполагает удаленный формат.

Senior iOS Swift Developer

от 250 000 до 350 000 рублей на руки, Москва

Международная команда разработчиков Mobigility Inc. ищет разработчика iOS Swift с опытом разработки нативных iOS приложений на Swift от трех лет. Кандидат должен уметь создавать сложный кастомный UI и сложные анимации без сторонних библиотек, а также иметь опыт работы с UIKit и другое.

IOS-разработчик