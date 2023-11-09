Тренды в развитии мебельного рынка в 2023-2024 году

О том, как меняется отрасль и какие тренды наиболее значимы в этом году, рассказывает Антон Макаров, основатель компании divan.ru.

Рынок мебели находится на стадии «перестройки»: появляются новые направления для развития, и, конечно, часть компаний переживает этот период в стрессовом режиме.

Российские производители мебели имеют дело с изменением покупательского спроса на внутреннем рынке и внешней экономической ситуацией — это создает новые вызовы и возможности. И уже можно выделить несколько ярких трендов развития отрасли.

Мебель на заказ вместо масс-маркета

Каждый четвертый покупатель выбирает для себя мебель на заказ — об этом говорит статистика нашей компании. Это значит, что люди адаптируют под свои вкусы и нужды серийную мебель.

Стоимость кастомизированной продукции может превышать цену мебели из каталога на 15-50%, но рост спроса в этом сегменте — долгоиграющая тенденция.

Дело в том, что адаптация изделий позволяет сделать товары более функциональными и встраиваемыми в пространство. Например, покупателю не нужно мириться с тем, что в шкафу неудобно расположены полки и отсеки — компания кастомизирует изделие под потребности клиента.

О росте спроса на изготовление мебели на заказ говорит статистика от «Авито Услуги»: за год он вырос на 78%.

Но если раньше за «доработку» мебели брались независимые мастерские и потому кастомизация была востребованной услугой в премиум-сегменте, в последнее время этот тренд переходит в сегмент среднего класса и становится доступнее.

Можно изменить ткань, цвет корпуса, отдельные части мягкой и корпусной мебели: ножки, расположение полок, ящиков и зеркал.

Покупатель также остается в плюсе благодаря IT-решениям по визуализации. С их помощью он может собирать продукт из предложенных элементов прямо на сайте.

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Дом под ключ

Клиенты ценят экономию и комфорт, и потому ждут, что мебельные компании смогут предложить им готовые универсальные решения для обустройства жилья. Это подтверждает и статистика: в этом году в России вырос спрос на услуги дизайнеров интерьера.

Нежелание покупателей тратить много сил на оформление дизайна подтверждает рост предложения меблированных квартир на вторичном рынке жилья в августе на 9% в сравнении с прошлым годом, по данным агентства недвижимости «Этажи».

Поэтому спрос на полную меблировку жилья растет и за счет агентств недвижимости, которые стремятся улучшить свое предложение на рынке.

Клиенты ищут в магазинах и на маркетплейсах комплексные решения: мебель и аксессуары одной серии, заранее подобранные дизайнером; сочетающиеся по цвету и фактуре предметы декора.

На такой спрос пока могут ответить преимущественно крупные компании. У них есть производственные мощности и ресурсы для запуска серий и для работы с дизайнерами. Кроме того, зачастую они имеют свои шоурумы и салоны, где можно оценить дизайн изделий в реальной жизни.

Бизнес eco-friendly

Быть социально ответственным бизнесом также важно для получения инвестиций. Часть российских банков («Сбер», «Газпромбанк», «Росбанк» и др.) уже внедрили принципы устойчивого развития и ESG-факторы для оценки бизнеса.

Согласно этим принципам, он должен быть экологичным (E), социально ответственным в отношении сотрудников и клиентов (S), а также с грамотным и прозрачным корпоративным управлением (G).

Запрос на экологичность исходит не только от инвестиционных фондов, но и от самих покупателей.

Больше всего на соответствие процессов производства и утилизации новым нормам обращают внимание зумеры и миллениалы, которые сейчас составляют внушительную часть покупателей. Среди них более чем 80% важно, чтобы бизнес предпринимал шаги для улучшения окружающей среды.

Опираясь на эти факты, можно предположить, что совсем скоро мы увидим начало «экологической гонки» среди производителей. Российские мебельные компании и сейчас ищут пути для переработки вторсырья.

Но конкурентное преимущество получит бизнес, который найдет наиболее эффективные способы стать экологичнее, не теряя в качестве и прибыли.

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Новые рынки сбыта: соцсети и маркетплейсы

Постепенно мебели в онлайне и магазинов, не имеющих физических точек продаж, будет становиться все больше. Это сделает процесс покупки (от рекламы до оплаты) «бесшовным»: клиент сможет оценить предложение, выбрать и оплатить товар в одном месте с одного гаджета.

Время ожидания заказанных товаров сильно сокращается. Например, у нас минимальный срок доставки — один день. Поэтому процесс покупки практически не отличается от офлайн-формата, но требует меньших усилий.

Растут продажи крупной мебели на маркетплейсах и в соцсетях, несмотря на то что совсем недавно она была слишком «тяжелой» для e-commerce.

Продавцы находят схемы, как удешевить логистику и сделать перевозку безопасной. Например, работают по системе DBS с маркетплейсами, при которой реализация товаров происходит с собственного склада.

На фоне усиления инфляции клиенты дольше думают над крупными покупками. От бизнеса требуется предоставить им максимальное количество информации о продукте, то есть работать с методами его продвижения.

Так появились обзоры и гайд-статьи в блогах об отдельных товарах (какой диван лучше выбрать, или как обустроить рабочее место дома). В них используются реальные фото товаров, отзывы, личные истории других клиентов, вызывающие больше доверия у покупателей.

Выход на восток

С начала года объемы экспорта российской мебели сократились на 74%. Главными направлениями на протяжении последних лет оставались западные страны, куда сегодня путь для российских производителей закрыт.

Как и бизнес в других сферах, мебельные компании стали задумываться о восточных рынках сбыта. Уже сегодня некоторые производители открывают свои магазины в Узбекистане, Монголии, Азербайджане, Турции, Казахстане и ОАЭ. Например, у divan.ru уже есть точки в Астане, Алматы и Ташкенте.

В восточном направлении российский бизнес планирует работать не только в B2C, но и B2B-сегменте: поставлять мебель для офисов, ресторанного бизнеса и апартаментов для сдачи.

Основная сложность работы с азиатскими рынками в том, что предпочтения и покупательная способность сильно отличаются от российских. Так, в странах СНГ слабее конкуренция в мебельном сегменте, но и покупательная способность ниже, чем в России.

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Будет ли рост цен?

Этот вопрос остается наиболее важным для покупателей, но нельзя дать однозначного ответа. На рост цен влияют многие факторы.

Российским производителям приходится искать новых поставщиков или пути логистики, если ранее они использовали импортные материалы.

Кроме того, цены в мебельном сегменте зависят от стоимости труда, транспорта и курса валют, который сейчас тоже нестабилен.

Все это отражается на конечных ценах для потребителей и будет влиять на развитие мебельного рынка.

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