Как запустить производство продукции под собственной торговой маркой

Но по-прежнему есть ошибки на начальных стадиях — при заключении договора и в самой разработке идеи. CEO и сооснователь российского производителя товаров для ухода за одеждой и обувью Sibearian Роман Гришин поделился опытом, как наладить производство продукции под собственной торговой маркой.

СТМ (собственная торговая марка) — торговая марка, владельцем которой является супермаркет или розничная сеть. Первые продукты под собственными торговыми марками начали появляться в России после кризиса 2008-2009 годов, когда появилась потребность в более доступных товарах, но большее развитие СТА получила сегодня. Малый бизнес может размещаться на маркетплейсах и рассказывать о своем продукте на разных площадках.

Чаще всего наши клиенты используют запуск СТМ, чтобы выстроить программу лояльности. Иногда небольшой подарок с покупкой к новой куртке в виде флакона с водоотталкивающей пропиткой или гель для стирки пуха, купленный за бонусные баллы, может повлиять на расположенность клиента к бренду. В таких товарах обычно довольно высокая наценка, и его предлагают покупателю в подарок или в обмен на бонусы.

К этому инструменту обращаются практически все крупные сети, такие как «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель», «Дикси», «Ашан», «Лента», «Окей», «Магнит», «ВкусВилл», «Азбука Вкуса».

Онлайн-маркетплейсы, например, «Яндекс.Маркет» и Ozon продают товары, выпущенные под собственным брендом.

В целом можно говорить о том, что на рынке наблюдается тенденция к кастомизации и нанесению своих логотипов на продукцию, которая реализуется через собственную сеть.

С чего начать?

Прежде, чем запускать производство продукта под собственной торговой маркой:

проведите анализ рынка,

изучите предложение ваших конкурентов,

выясните, какая боль есть у ваших клиентов.

Проанализируйте линейки продуктов, выпускаемых конкурирующими компаниями

Подумайте, что из этого могли бы производить вы, посмотрите, какое предложение по этим продуктам уже есть на рынке. При возможности, оцените спрос, например, по количеству запросов в поисковых системах и отзывам на маркетплейсах.

Затем проведите опрос среди лояльных клиентов

Уточните, какие потребности есть у клиентов, с какими проблемами они сталкиваются при использовании вашей продукции, чего им не хватает.

Обязательно спросите, какую продукцию под вашей торговой маркой они готовы были бы приобретать, а какими брендами пользуются сейчас и почему — это позволит понять, чем стоит дополнять линейку, и выделить конкурентные преимущества еще до старта разработки продукта.

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Один из наших клиентов шьет детскую одежду из мембраны. В определенный момент он столкнулся с огромным количеством возвратов — люди не умели правильно ухаживать за мембранными изделиями, стирали их обычным порошком, и мембрана переставала работать. С качеством продукции все было хорошо, проблемы были с уходом за ней.

Решилась ситуация вложенным в каждую покупку средством, подходящим для стирки этого типа ткани. Количество возвратов снизилось на 90%.

Изучите имеющихся на рынке поставщиков интересующей вас продукции

Из-за того, что в прошлом году привычные логистические цепочки были нарушены, многие переориентировались на внутренний рынок. Однако не всегда даже находясь внутри одной страны заказчик и поставщик могут найти общий язык.

Выбирая поставщика, изучите его репутацию и запросите рекомендации от коллег по цеху.

Перед тем, как подписывать договор

Запросите у поставщика портфолио выполненных проектов и обсудите возможность организовать экскурсию на производство. Так можно будет:

своими глазами посмотреть на место, где будет производиться ваша продукция,

познакомиться ближе с командой.

И, что немаловажно, уже на производстве могут возникнуть новые идеи.

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Еще до подписания договора лучше обсудить дополнительный сервис: гибкие условия оплаты, сертификация или доупаковка для маркетплейсов. Если поставщик предоставляет какие-то из этих услуг, их тоже обязательно нужно отразить в договоре.

Обратите внимание на наличие штрафных санкций за несоблюдение сроков — это убережет вас от срыва сроков поставок.

Не забудьте отразить в договоре производство и согласование сигнальных экземпляров продукта

Когда у нас был первый опыт производства СТМ мы не утвердили образцы, прежде чем запускать партию в производство. В итоге первая партия флаконов не удалась, и нам пришлось ее переделать.

Это научило нас собирать сигнальный образец из материалов, которые будут использованы при производстве, чтобы у заказчика на руках был точно такой же продукт, как и во всей партии. До сих пор мы выпускаем продукт таким, каким сделали его несколько лет назад.

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Если есть возможность, постарайтесь показать договор юристу.

Дальнейшие шаги

Запуск СТМ проходит быстро и просто, когда вы четко знаете, чего хотите, и можете донести свои требования до производителя. Максимально подробно заполненный бриф — это уже половина успеха. Поэтому отнеситесь к этому процессу максимально серьезно. Обсуждение составов и рецептуры продукта и работа с дизайном упаковки будет значительно легче и быстрее.

Помните, что до запуска производства у вас должно быть оформлено право на торговую марку.

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Кроме этого, в зависимости от продукта вам скорее всего потребуется свидетельство о государственной регистрации на соответствие продукции санитарным нормам и правилам — в нем фиксируется наименование продукции и адрес производства. Как правило, этот документ оформляется поставщиком при первом заказе СТМ продукта.

Для некоторых продуктов (например, для средств для стирки) необходима декларация соответствия. Его может оформить производитель. Со стороны производства должны присутствовать документально оформленные технические условия.

Наберитесь терпения

СТМ-проект — это не быстрая история, и самое долгое — это сертификация и согласование. В среднем СТМ-проект занимает от трех до шести месяцев, но с кем-то из клиентов могут затянуться и до года, если у заказчика есть долгий цикл согласования.

Первая партия товара обойдется примерно в 300 тыс. руб.

Пошаговый гайд запуска СТМ

Проведите анализ рынка. Определитесь с поставщиком. Максимально подробно заполните бриф (это важно, чтобы эффективно построить дальнейшую работу). Определите продукт, обсудите с производителем возможные составы и рецептуру. Договоритесь об объеме производства, сроках и стоимости. Подпишите договор. Запросите сигнальные образцы. Запуск производства.

Фото на обложке: Shutterstock / R_Boe