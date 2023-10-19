Тренды развития IT-продуктов в 2024 году

Среди фундаментальных — персонализация пользовательского опыта, расширение применения искусственного интеллекта и машинного обучения, распространение облачных решений, повышение безопасности данных и активная интеграция с другими сервисами.

Владимир Синицын, операционный директор школы дизайна и технологий Bang Bang Education (входит в Ultimate Education), поделился своими видением трендов развития IT-продуктов, которые актуальны в этом и будут нарастать в следующем году.

Персонализация пользовательского опыта

Компании в России и по всему миру фокусируются не только на функциях IT-продуктов, но и на том, как пользователи взаимодействуют с этими продуктами.

Большое внимание уделяется улучшению UX и персонализации пользовательского опыта — например, тому, насколько легко новым пользователям начать работу с сервисом, насколько интуитивен интерфейс, как быстро загружается веб-страница.

Еще один ключевой элемент улучшения пользовательского опыта — отзывчивость продуктов и услуг. То, насколько «слушают» пользователей компании, насколько быстро и эффективно они реагируют на обратную связь и корректируют продукты.

Улучшение пользовательского опыта — область, в которой компании могут выделиться на рынке, доработав продукт или услугу под предпочтения юзеров.

Георгий Нисанов, эксперт Bang Bang Education, продакт-лид в крупной соцсети в США, ex-продакт-лид в Google, Alibaba Group, DoDo Brands:

«Кажется, что тренд сейчас не столько в улучшении UX, сколько в полной (или хотя бы — где возможно) персонализации опыта в реальном времени.

Это часть UX, которая подстраивается под пользователя, рекомбинирует различные флоу в приложении так, чтобы юзер оставался дольше, а его сессии удлинялись и становились "глубже". Просто улучшением юзабилити это не назовешь.

Это можем быть как частью работы UX-направления, так и полноценным драйвером роста в бизнес-модели. Простейший пример — Headway, приложение с кратким содержанием книг.

Алгоритм анализирует, сколько раз ты заходил в приложение, что и сколько читал, что бросал читать, что дочитывал — и предлагает новые варианты, тестирует разные УТП внутри приложения с одной лишь целью: не просто тебя вернуть, но и удержать, сделать опыт приятнее.

Поэтому важно разделять тренд формата “Улучшение UX” и “Персонализация опыта каждого конкретного юзера”. Первое улучшает NPS и влияет на ретеншн, но не критично. Второе же конкретно нацелено на ретеншн и увеличение конверсий в целевые действия».

Александр Кужелев, эксперт Bang Bang Education, ex-Growth Director в Refocus:

«Тренд усиливается, так как стоимость привлечения с каждым годом растет. Все меньше компаний могут зарабатывать по модели, где привлеченный клиент покупает только один раз, поэтому фокус на качество продукта и крутой пользовательский опыт помогут компаниям растить LTV».

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Изменение подходов к управлению продуктами и профилю специалистов

Георгий Нисанов, эксперт Bang Bang Education, продакт-лид в крупной соцсети в США, ex-продакт-лид в Google, Alibaba Group, DoDo Brands:

«Я бы выделил следующие тренды в управлении продуктами:

1. Продакт-менеджер и продуктовый аналитик в одном лице:

Вижу все больше вакансий, где от продакта ожидают полноценных навыков работы с SQL, Tableau. Если раньше ошибочно считали, что продакт должен придумывать идеи, то сейчас от него ждут глубокого понимания аналитики, статистики.

Не скажу, что это плохо: продакт, который умеет системно растить метрики через проведение быстрых исследований на данных (например, написав пару запросов к БД, определив зависимости и проведя АБ-исследование — и все это самостоятельно), — на вес золота.

Кому-то это может показаться слишком жестким, но такой тренд прослеживается у ИТ-гигантов (которые часто занимаются сложными высоконагруженными продуктами).





2. Смесь продакт-менеджера и продакт-маркетинг-менеджера:

Все, наверное, уже успели почитать про кейс Airbnb, которые вмещали эти две профессии в одну. Но так работают не только они. Некоторые бизнесы (которые работают с большим уклоном в выручку, а не в пользователя) действительно ищут продактов, которые могут не просто сделать, но и “продать” продукт.

Где-то это выражается в том, что продакт активное участвует в разработке креативов, где-то продакт сам настраивает рекламные кампании и занимается изучением каналов маркетинга.

Если раньше у продакта в фокусе были метрики типа Retention и LTV, то сейчас все чаще приходится смотреть на стоимость лида и корректировать маркетинговую стратегию. То есть продакт должен отвечать не просто за продукт и пользователей, но и за то, как их привлечь. Да, не везде, но это уже не редкость — в сравнении, например, с 2021 годом.

3. Уклон в техническую специализацию

Сейчас все больше вакансий требуют не просто техническую базу, но и полноценные знания в каких-то конкретных сферах, например: знание документации Stripe, понимание принципов работы с датасетами, опыт проектирования технологической архитектуры продукта».

Облачные решения

Облачные решения — это еще один важный тренд в IT-сфере, который будет продолжать активное развитие в России. Облака предоставляют ресурсы, которые позволяют компаниям и отдельным пользователям хранить, обрабатывать данные и управлять ими через интернет — вместо использования локальных серверов или персональных компьютеров.

У облачных технологий множество преимуществ. Они обеспечивают:

гибкость, так как ресурсы можно легко масштабировать в зависимости от потребностей;

доступность, так как данные можно получить из любой точки, где есть интернет;

и экономичность, так как предприятиям не требуется содержать собственное оборудование и ПО, необходимые для обработки больших объемов информации.

В более широком смысле облачные решения все больше преобразуют способы ведения бизнеса, так как создают условия для большей цифровой интеграции и кооперации. На основе облачных решений строят виртуальные рабочие места, совместное использование документов и другие элементы «цифрового офиса».

В целом облачные решения продолжат играть важную роль в цифровизации различных сфер.

Безопасность данных

Безопасность данных стала критически важным аспектом в IT-сфере, особенно с увеличением объемов цифровой информации и переходом большинства бизнес-процессов в онлайн.

Безопасность данных охватывает большой спектр мер, которые можно принять для предотвращения несанкционированного доступа, использования, раскрытия, порчи, изменения или уничтожения информации.

Это важно не только для защиты коммерческой информации, но и для обеспечения конфиденциальности персональных данных пользователей, что входит в обязательные требования многочисленных нормативных актов.

Однако безопасность данных не ограничивается использованием программного обеспечения. Она включает в себя принятие надлежащих политик и процедур, обучение персонала и создание культуры соблюдения безопасности на всех уровнях организации. Для этого требуются комплексные подходы и использование передовых технологий и методик.

Актуальность направления безопасности данных только вырастет. Компании продолжат инвестировать в усиление защиты и поиск новых решений для обеспечения безопасности пользовательских данных.

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Применение ИИ и машинного обучения

Александр Кужелев, эксперт Bang Bang Education, ex-Growth Director в Refocus:

«Я бы разделил применение ИИ на продуктовые решения «внутри» — оптимизация костов и автоматизация, и «снаружи» — рекомендации и прочее.

Причем "внутри" ИИ может применяться в разных функциях для повышения производительности в командах. Например, в маркетинге — при создании посылов и креативов на основе выводов из пользовательских интервью (которые загружаются в качестве вводных) или планировании контент-плана.

Кейсы "снаружи" могут быть готовыми решениями для клиентов с рекомендациями, напоминаниями и прочим. Например, в образовании это автоматическая проверка домашних заданий или полностью построенный на ИИ языковой курс (Duolingo). В ритейле и банках это как раз примеры из текста.

Искусственный интеллект и машинное обучение все чаще применяют в ИТ-сфере, и это направление будет развиваться. Технологии позволяют автоматизировать сложные процессы, выявлять закономерности в больших объемах данных и предлагать персонализированные решения.

Их также используют для определения предпочтений пользователей, прогнозирования трендов и повышения эффективности работы услуг. Так, правильно настроенные алгоритмы машинного обучения могут предоставлять персонализированные рекомендации товаров или услуг, что повышает удовлетворенность клиента и способствует росту продаж.

Примером может служить сеть X5 Group, которая с помощью ИИ и машинного обучения оптимизирует управление складским учетом и транспортной логистикой. В перспективе технологии позволят улучшить сервис для покупателей и повысить операционную эффективность компании.

Сбербанк также применяет AI и машинное обучение для улучшения клиентского опыта. Банк использует данные о поведении пользователей для формирования персонифицированных предложений.

Таким образом, искусственный интеллект и машинное обучение серьезно влияют на трансформацию IT-продуктов, делая их умнее, более персонализированными и эффективными. Российские компании будут активно использовать эти технологии для улучшения своих продуктов и услуг».

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Интеграция с другими сервисами

Интеграция с другими сервисами — стратегия, которая предполагает сочетание различных продуктов, услуг и платформ для создания более полного и эффективного пользовательского опыта.

Подход все популярнее в IT-индустрии, поскольку позволяет компаниям предлагать более сложные и многофункциональные решения без разработки всех элементов внутри организации.

На практике интеграция с другими сервисами выглядит по-разному. Так, мобильное приложение может интегрироваться с соцсетями, чтобы пользователи делились контентом или использовали свои аккаунты для входа.

Платформы электронной коммерции могут интегрироваться с сервисами онлайн-платежей, чтобы упростить процесс покупки. Образовательные платформы — с системами управления проектами для удобного отслеживания выполнения заданий студентами.

Пример интеграции сервисов — Сбербанк, который трансформировался из традиционного банка в технологическую компанию. Сегодня Сбер — это не просто «место» для хранения денег, а экосистема, включающая финансовые услуги, услуги электронной коммерции, развлекательные и образовательные платформы, интегрированные в единый пользовательский интерфейс.

Ожидаем, что тенденция к интеграции сервисов усилится. Компании продолжат развивать продукты и услуги, добавляя все новые функции и интегрируясь с партнерами, чтобы предложить пользователям все более полный и удобный сервис.

Заключение

В заключение отмечу, что технологические тренды в России — это отражение общемировых тенденций развития IT-сферы.

Эти тренды, возглавляемые улучшением пользовательского опыта, внедрением искусственного интеллекта и машинного обучения, использованием облачных решений, повышением безопасности данных и интеграцией с другими сервисами, призваны модернизировать и совершенствовать сервисы и продукты.

Будет интересно наблюдать, какие новые возможности эти направления откроют для пользователей и компаний.

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