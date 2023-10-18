Почему IT-компании выбирают Ближний Восток: топ-5 технологических трендов региона в 2023 году

Наала Олейникова, эксперт по технологическим экосистемам Ближнего Востока, ex-Qatar-Russia Investment & Trade Advisory, рассказала о перспективных направлениях для технологических проектов в ОАЭ, Саудовской Аравии и других странах Персидского залива.

16 октября в Дубае открылась одна из крупнейших технологических конференций Ближнего Востока GITEX 2023. Еще 15 лет мало кто мог предсказать, что среди арабских дюн раскинутся цифровые оазисы — живое воплощение национальных «visions», щедро сдабриваемые государственным финансированием.

Правительства стран региона стимулируют релокацию наиболее перспективных команд и их решений с помощью государственных программ, развитой инфраструктуры местных IT-хабов и, конечно же, VC-инвесторов, открытых к новым проектам.

Цифры тому в подтверждение. По данным платформы Wamda, вопреки наступившей «венчурной зиме» и глобальному экономическому спаду, в 2022 году стартапы в регионе БВСА (Ближний Восток и Северная Африка) привлекли $3,9 млрд в результате 795 сделок (+22% по количеству сделок прошлого года).

Наиболее перспективными рынками по объему инвестиций и уровню деловой активности среди стран Персидского залива по-прежнему остаются ОАЭ, Саудовская Аравия и Египет.

Так почему же как глобальные технологические компании, так и стартапы выбирают страны Персидского залива для развития бизнеса?

В основе цифровизации региона лежит экономический рост за счет нефтегазовой ренты, последовавшие индустриализация и урбанизация, масштабная государственная поддержка «цифры». Есть несколько ключевых факторов, определяющих потенциал региона.

Ключевые факторы, определяющие потенциал стран Персидского залива

География

Если вдруг вам покажется маленьким объем местного рынка, напомню, что Дубай уже зарекомендовал себя как надежный хаб, обеспечивающий компаниям упрощенный выход на весь регион Ближнего Востока и Северной Африки.

В 2019 году ОАЭ заняли 11-ю строчку в рейтинге Всемирного банка по легкости ведения бизнеса — это наилучший результат среди региональных игроков.

Всемирно известные Google и Stripe, британская Endava, промышленные лидеры Boeing, ExxonMobil, Mitsubishi и другие уже выбрали Эмираты для открытия своих региональных HQ.

Если руководители крупных компаний ценят логистические и инфраструктурные возможности ОАЭ, то для фаундеров важную роль играют инвестиционная активность местных фондов и одновременно близость к международным корпорациям для перспектив последующего M&A.

Население

Из 600 млн человек, населяющих Ближний Восток и Северную Африку, более 50% моложе 25 лет. Молодое население — это существенная прослойка активных онлайн-пользователей, которые с удовольствием потребляют медиаконтент, восприимчивы к цифровым сервисам и готовы «шерить» понравившиеся продукты между собой.

В 2021 г. число пользователей мобильного интернета в регионе превысило 300 млн человек — и продолжает расти.

Поддержка государства

Цифровая трансформация лежит в основе «Vision»— долгосрочных программ экономического и социального развития стран Персидского залива (Saudi Vision 2030, Abu Dhabi Vision 2030, Qatar National Vision 2030, Bahrain Economic Vision 2030, Kuwait Vision 2035, Oman Vision 2040).

Несмотря на то, что каждая стратегия адаптирована к национальным приоритетам, их все объединяют общие цели: диверсификация экономики, развитие технологий и науки, стимулирование инноваций и предпринимательства, привлечение зарубежных инвестиций, открытие цифровых кластеров.

Министерство экономики ОАЭ запустило программу «Предпринимательская нация», целью которой является «взращивание» 20 единорогов ОАЭ к 2031 году. Кроме того, в 2022 году наследный принц Дубая Шейх Хамдан основал венчурный фонд объемом $100 млн для инвестирования в технологические компании и содействия в их зарубежной экспансии.

Подобные инициативы, наряду с правовыми реформами и благоприятным инвестиционным климатом, формируют открытую экосистему, располагающую к привлечению иностранного капитала, созданию новых партнерств, концентрации технологических стартапов с их последующим выходом на соседние густонаселенные рынки Юго-Восточной Азии и Северной Африки.

Существенный рост числа стартапов в странах Персидского залива и приток венчурного капитала — не случайность, а результат масштабных преобразований, направленных на снижение зависимости от углеводородов и создание новой экономики, в основе которой лежат технологии и инновации.

Сегодняшний Ближний Восток — это молодое высокотехнологичное сообщество «голубого океана», открытое к реализации передовых проектов со всего мира.

В какие направления инвестируют ближневосточные фонды?

FinTech

Наиболее быстрорастущей технологической отраслью в регионе является финтех. По данным аналитической платформы Magnitt, в 2022 инвестиции в финтех MENA (Middle East & North Africa) составили 2,25 миллиарда долларов в результате 351 сделки, включая два мегараунда c криптобиржей Rain из Бахрейна (110$ mio) и саудовским BNPL-стартапом Tamara (100$ mio).

Подобные сервисы обеспечивают финансовую инклюзивность, упрощенное управление личными и корпоративными финансами, внедряют новые инструменты для трансграничных переводов.

Несмотря на одни из наиболее высоких показателей ВВП на душу населения, 69% взрослого населения в странах Залива не имеют собственного банковского счета и доступа к кредитам.

В результате отсутствия удобного банковского сервиса кратно возрастает роль финтех-платформ и необанков, предлагающих доступные продукты страхования, онлайн-переводы за рубеж, конвертацию валюты, банковские займы с низкой кредитной ставкой.

Нехватка сервисов также подтверждается исследованием, проведенным международной аналитической компанией YouGov. Опрос пользователей показал, что 47% респондентов заинтересованы сменить своего провайдера банковских услуг и попробовать платежные и кредитные сервисы, предоставляемые новыми игроками.

Запрос на удобные сервисы продолжает расти, и, по прогнозам, уже к 2026 г. объем рынка финтех-решений в регионе составит $3,45 млрд.

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Также важно упомянуть, что в странах Персидского залива проживает более 30 млн трудовых мигрантов из Юго-Восточной Азии, которые на постоянной основе переводят деньги в страны своего происхождения.

В силу низких доходов они сталкиваются с ограничениями при открытии счета в классических банках и вынуждены платить высокую комиссию, отправляя средства через «exchange branches» — офисы систем международных денежных переводов.

В 2020 г. иностранные граждане, проживающие в ОАЭ, включая трудовых мигрантов, перевели за рубеж более $43 млрд, что подтверждает нехватку на рынке удобных сервисов, предоставляющих услуги для жителей с низким доходом.

Неслучайно руководство стран региона развивает национальные инициативы, направленные на развитие предпринимательства и привлечение международных финансовых решений. Правительства Ближнего Востока используют различные инструменты на пути формирования национальных финансовых хабов:

Свободные экономические зоны и технологические хабы — Dubai International Financial Centre (DIFC) и Abu Dhabi Global Market (ADGM) в ОАЭ, King Abdullah Financial District (KAFD) в Саудовской Аравии, Bahrain Fintech Bay в Бахрейне. Подобные экосистемы предназначены для создания наиболее благоприятных условий для взаимодействия и развития технологических проектов при участии инвесторов, стартапов, институциональных фондов и акселерационных программ.

«Регуляторные песочницы» (regulatory sandboxes) — особые правовые режимы, позволяющие финансовым компаниям разрабатывать и тестировать инновационные продукты и услуги в ограниченной среде без нарушения законодательства. Бахрейн одним из первых в регионе внедрил подобную «песочницу», в рамках которой стартапы реализуют свои решения в области краудфандинга, криптоактивов, робо-консультационных услуг.

Акселераторы и технологические инкубаторы, направленные на поддержку малого предпринимательства с помощью менторинга и наставничества. К примеру, одним из крупнейших технологических хабов в ОАЭ является Dtec, где одновременно зарегистрированы более 900 технологических компаний.

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eCommerce

Благодаря высокому уровню проникновения интернета и росту числа онлайн-пользователей в регионе активно развивается электронная коммерция. Если в 2015 г. объем eCommerce-рынка оценивался в $5 млрд, уже к 2025 г. он достигнет $50 млрд.

За это же время ежегодный прирост посещаемости пяти ведущих сайтов электронной коммерции региона составил более 50%, увеличившись с 3 млн до 21 млн пользователей в месяц.

Рост доходов населения влияет и на увеличение трат на онлайн-площадках: за период с 2018 г. до 2019 г. среднегодовые расходы одного пользователя в КСА и ОАЭ выросли на 30% с $600 до $1280.

AI

Во время своего визита в Абу-Даби Сэм Альтман, глава самой известной компании — разработчика ИИ OpenAI, неспроста отметил давнюю готовность ОАЭ внедрять технологии искусственного интеллекта еще до того, как это стало глобальным трендом.

По оценкам Google, к 2030 году экономический эффект от внедрения ИИ в регионе превысит $320 млрд. В 2017 году ОАЭ стали первым государством в мире, где появилось отдельное министерство по вопросам искусственного интеллекта, цифровой экономики и телеработы.

С тех пор страна продолжает удерживать пальму первенства по объему инициатив, направленных на внедрение подобных проектов.

Smart Dubai запустил виртуального помощника Rashid на базе ИИ, который отвечает на запросы по государственным услугам — от регистрации бизнеса до лицензирования и аттестации.

В рамках национальной стратегии по формированию AI-хаба в ОАЭ, крупнейшая ближневосточная технологическая экосистема Dubai International Financial Center (DIFC) учредила специализированную лицензию для стартапов в области ИИ, которая упрощает выход на рынок и предоставляет доступ к инфраструктуре вплоть до столь желанных долгосрочных «золотых» виз.

Smart City

Последние годы в регионе наблюдается экспоненциальный рост проектов «умных городов». В ОАЭ уже строятся Масдар-Сити (Masdar) и «Устойчивый город» (Sustainable city), которые будут отличаться чистыми технологиями, высокой энергоэффективностью и наличием научных центров.

Аналогично, Саудовская Аравия объявила о строительстве горизонтального небоскреба The Line, который объединит в себе лучшие экологические практики и будет полностью car-free, функционируя с помощью возобновляемых источников энергии.

В основе управления умными городами — интернет вещей и связанные датчики, контролирующие городской трафик и безопасность публичных пространств.

К примеру, Катар использовал «цифровых двойников», объединяющих данные с 40 тыс. устройств, чтобы регулировать толпы болельщиков на стадионах во время чемпионата мира по футболу. Правительство Дубая использует ИИ и умные камеры для наблюдения за публичными пространствами, дорожным трафиком, работой такси.

Помимо городских администраций, крупнейшим заказчиком IoT-технологий в регионе является тяжелая промышленность.

Эмиратский нефтегазовый гигант ADNOC разработал собственную умную платформу Thamama, которая анализирует данные и интегрирует цифровые двойники для повышения нефтеотдачи пластов и эффективности добычи.

Визионеры из саудовской Saudi Aramco пошли еще дальше: они разрабатывают самостоятельный AI & IoT-хаб 4IR Center (4th Industrial Revolution Center), на базе которого имплементируются BigData-решения в рамках трансформации крупнейшей нефтяной компании мира.

Корпоративный фонд Saudi Aramco Energy Ventures (SAEV) заинтересован в прорывных стартапах на стыке ИИ и нефтедобычи. К примеру, в 2019 году они проинвестировали в норвежского провайдера ПО в области геологии Earth Science Analytics, который усилит R&D корпорации.

Société Generale de Surveillance внедрила умные устройства для досмотра контейнеров и грузовиков в порту Халифа бин Салман (KBSP) в Бахрейне, что позволило таможенным органам обрабатывать 120 грузовиков в час, по сравнению с 20 грузовиками в час до установки этих систем.

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Metaverse

К числу индустрий в фокусе у арабских инвесторов относятся и метавселенные. По оценкам PwC, к 2030 году это направление будет приносить экономикам стран Персидского залива до $15 млрд ежегодно.

Дубай, конечно же, разработал стратегию и по развитию метавселенных, в рамках которой планируется создать 40 тыс. новых рабочих мест и привлечь в страну 1000 стартапов, специализирующихся на блокчейне и мета-технологиях.

Одновременно появляются многочисленные инкубаторы и акселераторы. В Дубае запущен первый на Ближнем Востоке мета-инкубатор для разработки приложений metaverse и Web3 на ранних стадиях.

Крупнейший банк ОАЭ Emirates NBD совместно с финансовым хабом DIFC запустили акселерационную программу для финтех-стартапов в metaverse.

Банк заинтересован интегрировать в свою экосистему решения в области 3D-технологий, улучшения клиентского опыта и платежной инфраструктуры, которые позволяют клиентам создавать, монетизировать, покупать и продавать цифровые активы и услуги.

Саудовская Аравия при внедрении мета-технологий делает упор на развитии туризма, создавая уникальные виртуальные впечатления, чтобы достичь заявленную цель в 100 млн новых туристов к 2030 году.

Руководство Сауди поощряет стартапы и технологии, генерирующие цифровые впечатления с дополненной реальностью: отныне объект Всемирного наследия ЮНЕСКО — монумент Алула, который находится на территории Саудовской Аравии — можно посетить виртуально.

Экскурсия также включает полет в метавселенной на воздушном шаре, где с высоты птичьего полета можно разглядеть трехмерную модель гробницы Хегры.

Очевидно, что метавселенные Востока объединят новые технологии в целую палитру впечатлений, создавая бесшовную конвергенцию цифровой и физической реальности.

Каждый из отмеченных трендов подтверждает масштабные планы лидеров Аравийских монархий по превращению региона в продвинутый цифровой хаб, способный конкурировать с глобальными экосистемами.

Даже всемирно признанные американские фонды Andreessen Horowitz, Tiger Global и IVP стремительно выстраивают сотрудничество со странами Персидского залива с целью привлечь инвестиции от местных правительств и суверенных фондов.

Учитывая государственную поддержку, открытость к цифровым экспериментам и существенные инвестиции, направляемых на их реализацию, нет сомнений, что в ближайшие годы Ближний Восток останется магнитом для технологических компаний со всего мира.

Фото на обложке: Kirill Neiezhmakov