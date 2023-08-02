Крупнейшие IT-компании увольняют сотрудников. Что будет с карьерой в этой сфере?

Также Никита поделился своими мыслями о причинах массовых увольнений IT-специалистов в зарубежных компаниях и возможности появления такого тренда в России.

4 июля спикером на прямом эфире выступил Никита Шевляков, CEO IT-агенства Future и разработчик сервисов для бизнеса с опытом более 13 лет. Никита рассказал, как растет спрос на IT-кадры в России, почему начинающие специалисты стремятся войти в эту сферу, и есть ли для них вакансии.

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Содержание:

Никита Шевляков, фаундер IT-агентства Future

Правда ли, что программистов сокращают

В ленте мы видим новости о том, как крупные компании увольняют сотрудников. Среди гигантов, сокращающих штат: Microsoft, Twitter, Tesla, Amazon и другие. Всего, по разным оценкам, за прошлый год в США было уволено до 200 тыс. человек в профессиях, связанных с ИТ.

Как говорит Никита Шевляков, все компании сокращают и одновременно нанимают людей. Эксперт говорит: штат крупных западных IT-компаний рос с 20 до 40% за последние 2-3 года. По его мнению, сокращение в 10% не критично. Компании развиваются, увольняя специалистов из менее эффективных отделов и ищут новых, более подходящим их целям.

До России тренд на сокращения все же не добрался, местные IT-компании чувствуют себя уверенно. Работы по импортозамещению много, заказы и помощь можно получить от государства. Однако компании на рынке уделяют большое внимание рискам и сторонятся долговременных проектов, которые могут и не взлететь.

В плане найма IT-сотрудников в России ситуация обратная: специалистов, каки прежде, не хватает в среднем и высоком профессиональном сегменте. Если еще в прошлом году программисты уровня middle или senior, уехав за рубеж, работали на российские компании и стартапы, то сейчас они в основном перешли в иностранный бизнес и строят свою карьеру дальше.

Но в России те, кто принимал и продолжает принимать и обучать junior-специалистов, уже выиграли: они взращивают новое поколение разработчиков и менеджеров, когда мидлов найти невозможно.

Поток новичков в IT не спадает, Никита видит это в том числе по внутренней статистике. Раньше агентству Future казалось, что 300 человек на вакансию — это много, сейчас место начинающего специалиста стабильно хотят занять больше тысячи человек.

Что будет дальше — мало кто может предсказать, так как геополитическая ситуация нестабильная. Стратегически в России нет проблем с работой для квалифицированного IT-специалиста. Но для начинающих все будет сложно.

Появляется новый тренд: компании строят кластеры для обучения специалистов внутри, лучших будут хантить в штат. Все как у зарубежных гигантов.

Что должен уметь джун-разработчик

На перенасыщенном рынке требования к джунам-разработчикам требования высоки. Теперь недостаточно быть просто контактным, обучаемым, исполнительным, знать азы.

В зависимости от вакансии в компании Никиты заранее определяют порог прохождения воронки собеседования и готовят вопросы. Для frontend- или backend-разработчика количество правильных ответов для прохождения первого этапа должно быть более 75%.

Далее следует собеседование с техническим директором. И из оставшихся 5-10 кандидатов выбирают самого подходящего, уже субъективно. На этом этапе много значат soft skills и то, подходит ли человек конкретному коллективу.

После первой недели работы джуниор-специалиста проводят ревью и обозначают план развития и дальнейшей работы. Все, что специалист не доучил ранее, он обязан доучить за период испытательного срока.

В начале, конечно, дают небольшие задачи на уже действующих проектах, где не нужно закладывать архитектуру, но можно потренироваться чинить баги, если говорить о программистах.

Project-менеджеры начинают с помощи клиентам в развитии существующих программ.

В первую очередь джуниор-специалист должен думать о том, что его не будут учить вещам, доступным для самостоятельной работы. Стоить программировать pet-проекты, интересоваться новостями сферы, понять, что такое Scrum и Agile до того, как приступать к работе.

Гид по Scrum, Agile и Kanban — читайте на RB.RU.

Как занять свою нишу в IT

Нужно разобраться с тем, что больше всего нравится делать в жизни и в профессии. Например, любителям общаться и обрабатывать большие объемы информации подойдет профессия аккаунт-менеджера, менеджера проектов или ручного тестировщика.

Более точное представление о профессии может дать человек, который уже работает в желаемой области. Например, можно расспросить frontend-программиста о плюсах и минусах его труда. Простой способ — взять консультацию у ментора на специализированном ресурсе. Так можно определиться с интересующей сферой и способом войти в профессию.

Что еще делать джунам:

участвовать в хакатонах;

браться за стажировки в компаниях;

вливаться в тусовку через форумы, специализированные издания и чаты;

просить знакомых HR-специалистов посмотреть резюме и внести правки;

анализировать обратную связь компаний, куда отправили CV.

Возраст — также не помеха для того, чтобы влиться в IT-сферу. Если соискателя за 35 лет приглашают на собеседования, это уже половина успеха. Стоит проанализировать все собеседования и систематизировать их, учтя все недочеты. Так будет лечге получить заветный оффер.

По мнению Никиты, упорным людям и хорошим специалистам нужно потрудиться только чтобы найти первую работу. Дальше уже работодатели будут охотиться за ценным сотрудником.

Какой язык программирования учить

Сначала стоит определиться с целями и предпочтениями: хочется ли с нуля писать код и алгоритмы, погружаться в бэкенд? Если интересует программирование с нуля, стоит обратить внимание на популярные языки. По мнению Никиты, разработчики на Python, Java или JavaScript без работы не останутся.

Тем, кто планирует работать с web-технологиями, нужен PHP или JavaScript. Также может подойти Python: его используют для написания сайтов или в искусственном интеллекте.

Что делать гуманитариям и «продажникам»

В IT много специальностей, где важны коммуникации.

Например, в агентстве Future есть специалист по продажам, project- и product-менеджеры, PR-менеджер, бизнес-аналитик.

Эти люди не занимаются написанием кода, но используют весь прежний опыт и soft skills для решения вопросов по разработке, продвижению всего агентства и отдельных проектов, нивелированию негатива, отработке возражений клиентов.

У таких профессий в IT все равно есть специфика: нужно уметь пользоваться CRM на продвинутом уровне и понимать техническую сторону процесса. Это нужно, чтобы оценивать проект и давать задания программистам. Легче будет тем специалистам, которые ранее хорошо показали себя в B2B-продажах или участвовали в запуске проектов.

Также многие путают понятия project- и product-менеджер. Продуктовый менеджер отвечает за деньги, проектный — за качество и сроки.

От продуктового менеджера работодатель ждет качественно описанную идею, гипотезы и расчеты, которые окупят идею. Далее идея передается уже менеджерам проекта, которые грамотно и в срок сумеют все реализовать. А уже потом менеджер продукта отчитается перед руководителями, что все KPI сошлись, и фича приносит прибыль.

Chat-GPT умнее 95% джунов?

Кейс из практики. В агентстве мы прогоняли GPT по вопросам из собеседования с программистами, и оказалось, что он дает более 90% правильных ответов. Такой результат мы встречаем только у 5% соискателей.

Однако не стоит видеть в Chat-GPT врага, можно использовать его в своих интересах. Например: улучшать резюме, общаться с ботом как с ментором, просить составить план обучения. Чат-бот действительно знает ответы на базовые вопросы и поможет подготовиться к собеседованию.

Сколько стоит работа джуна

Вилка зарплат может быть большой. И Никита советует не зацикливаться на объеме зарплаты в первое время: важнее опыт в классной компании.

Не стоит верить курсам, которые сразу обещают огромную зарплату. IT — это огромный труд, который требует погружения и большого числа навыков.

Никита говорит, что стоп-фактором для работодателя могут быть такие слова джуна: «Я этого не знаю, но вы меня возьмете, и я научусь». Многие компании не готовы тратить деньги компании на доучивание новичков. Так что на собеседовании стоит сфокусироваться на том, что уже получается, а также принесет компании пользу и деньги.

Фото: предоставлено экспертом

Фото на обложке: Roman Samborskyi / Shutterstock