Крупнейшие IT-компании увольняют сотрудников. Что будет с карьерой в этой сфере?

RB.RU в своем Telegram-канале запустил серию прямых эфиров с предпринимателями и инвесторами. Каждую неделю Анастасия Жигач обсуждает с экспертами самые актуальные темы для бизнеса — развитие бизнеса в кризис, релокацию, импортозамещение и многое другое.
4 июля спикером на прямом эфире выступил Никита Шевляков, CEO IT-агенства Future и разработчик сервисов для бизнеса с опытом более 13 лет. Никита рассказал, как растет спрос на IT-кадры в России, почему начинающие специалисты стремятся войти в эту сферу, и есть ли для них вакансии.
Также Никита поделился своими мыслями о причинах массовых увольнений IT-специалистов в зарубежных компаниях и возможности появления такого тренда в России.
Публикуем интересные тезисы из беседы.
Слушайте все эфиры на одной странице.
Содержание:
- Правда ли, что программистов сокращают
- Что должен уметь джун-разработчик
- Как занять свою нишу в IT
- Какой язык программирования учить
- Что делать гуманитариям и «продажникам»
- Chat-GPT умнее 95% джунов?
- Сколько стоит работа джуна
Никита Шевляков, фаундер IT-агентства Future
Правда ли, что программистов сокращают
В ленте мы видим новости о том, как крупные компании увольняют сотрудников. Среди гигантов, сокращающих штат: Microsoft, Twitter, Tesla, Amazon и другие. Всего, по разным оценкам, за прошлый год в США было уволено до 200 тыс. человек в профессиях, связанных с ИТ.
Как говорит Никита Шевляков, все компании сокращают и одновременно нанимают людей. Эксперт говорит: штат крупных западных IT-компаний рос с 20 до 40% за последние 2-3 года. По его мнению, сокращение в 10% не критично. Компании развиваются, увольняя специалистов из менее эффективных отделов и ищут новых, более подходящим их целям.
До России тренд на сокращения все же не добрался, местные IT-компании чувствуют себя уверенно. Работы по импортозамещению много, заказы и помощь можно получить от государства. Однако компании на рынке уделяют большое внимание рискам и сторонятся долговременных проектов, которые могут и не взлететь.
В плане найма IT-сотрудников в России ситуация обратная: специалистов, каки прежде, не хватает в среднем и высоком профессиональном сегменте. Если еще в прошлом году программисты уровня middle или senior, уехав за рубеж, работали на российские компании и стартапы, то сейчас они в основном перешли в иностранный бизнес и строят свою карьеру дальше.
Но в России те, кто принимал и продолжает принимать и обучать junior-специалистов, уже выиграли: они взращивают новое поколение разработчиков и менеджеров, когда мидлов найти невозможно.
Поток новичков в IT не спадает, Никита видит это в том числе по внутренней статистике. Раньше агентству Future казалось, что 300 человек на вакансию — это много, сейчас место начинающего специалиста стабильно хотят занять больше тысячи человек.
Что будет дальше — мало кто может предсказать, так как геополитическая ситуация нестабильная. Стратегически в России нет проблем с работой для квалифицированного IT-специалиста. Но для начинающих все будет сложно.
Появляется новый тренд: компании строят кластеры для обучения специалистов внутри, лучших будут хантить в штат. Все как у зарубежных гигантов.
Что должен уметь джун-разработчик
На перенасыщенном рынке требования к джунам-разработчикам требования высоки. Теперь недостаточно быть просто контактным, обучаемым, исполнительным, знать азы.
В зависимости от вакансии в компании Никиты заранее определяют порог прохождения воронки собеседования и готовят вопросы. Для frontend- или backend-разработчика количество правильных ответов для прохождения первого этапа должно быть более 75%.
Далее следует собеседование с техническим директором. И из оставшихся 5-10 кандидатов выбирают самого подходящего, уже субъективно. На этом этапе много значат soft skills и то, подходит ли человек конкретному коллективу.
После первой недели работы джуниор-специалиста проводят ревью и обозначают план развития и дальнейшей работы. Все, что специалист не доучил ранее, он обязан доучить за период испытательного срока.
В начале, конечно, дают небольшие задачи на уже действующих проектах, где не нужно закладывать архитектуру, но можно потренироваться чинить баги, если говорить о программистах.
Project-менеджеры начинают с помощи клиентам в развитии существующих программ.
В первую очередь джуниор-специалист должен думать о том, что его не будут учить вещам, доступным для самостоятельной работы. Стоить программировать pet-проекты, интересоваться новостями сферы, понять, что такое Scrum и Agile до того, как приступать к работе.
Гид по Scrum, Agile и Kanban — читайте на RB.RU.
Как занять свою нишу в IT
Нужно разобраться с тем, что больше всего нравится делать в жизни и в профессии. Например, любителям общаться и обрабатывать большие объемы информации подойдет профессия аккаунт-менеджера, менеджера проектов или ручного тестировщика.
Более точное представление о профессии может дать человек, который уже работает в желаемой области. Например, можно расспросить frontend-программиста о плюсах и минусах его труда. Простой способ — взять консультацию у ментора на специализированном ресурсе. Так можно определиться с интересующей сферой и способом войти в профессию.
Что еще делать джунам:
- участвовать в хакатонах;
- браться за стажировки в компаниях;
- вливаться в тусовку через форумы, специализированные издания и чаты;
- просить знакомых HR-специалистов посмотреть резюме и внести правки;
- анализировать обратную связь компаний, куда отправили CV.
Возраст — также не помеха для того, чтобы влиться в IT-сферу. Если соискателя за 35 лет приглашают на собеседования, это уже половина успеха. Стоит проанализировать все собеседования и систематизировать их, учтя все недочеты. Так будет лечге получить заветный оффер.
По мнению Никиты, упорным людям и хорошим специалистам нужно потрудиться только чтобы найти первую работу. Дальше уже работодатели будут охотиться за ценным сотрудником.
Какой язык программирования учить
Сначала стоит определиться с целями и предпочтениями: хочется ли с нуля писать код и алгоритмы, погружаться в бэкенд? Если интересует программирование с нуля, стоит обратить внимание на популярные языки. По мнению Никиты, разработчики на Python, Java или JavaScript без работы не останутся.
Тем, кто планирует работать с web-технологиями, нужен PHP или JavaScript. Также может подойти Python: его используют для написания сайтов или в искусственном интеллекте.
Что делать гуманитариям и «продажникам»
В IT много специальностей, где важны коммуникации.
Например, в агентстве Future есть специалист по продажам, project- и product-менеджеры, PR-менеджер, бизнес-аналитик.
Эти люди не занимаются написанием кода, но используют весь прежний опыт и soft skills для решения вопросов по разработке, продвижению всего агентства и отдельных проектов, нивелированию негатива, отработке возражений клиентов.
У таких профессий в IT все равно есть специфика: нужно уметь пользоваться CRM на продвинутом уровне и понимать техническую сторону процесса. Это нужно, чтобы оценивать проект и давать задания программистам. Легче будет тем специалистам, которые ранее хорошо показали себя в B2B-продажах или участвовали в запуске проектов.
Также многие путают понятия project- и product-менеджер. Продуктовый менеджер отвечает за деньги, проектный — за качество и сроки.
От продуктового менеджера работодатель ждет качественно описанную идею, гипотезы и расчеты, которые окупят идею. Далее идея передается уже менеджерам проекта, которые грамотно и в срок сумеют все реализовать. А уже потом менеджер продукта отчитается перед руководителями, что все KPI сошлись, и фича приносит прибыль.
Chat-GPT умнее 95% джунов?
Кейс из практики. В агентстве мы прогоняли GPT по вопросам из собеседования с программистами, и оказалось, что он дает более 90% правильных ответов. Такой результат мы встречаем только у 5% соискателей.
Однако не стоит видеть в Chat-GPT врага, можно использовать его в своих интересах. Например: улучшать резюме, общаться с ботом как с ментором, просить составить план обучения. Чат-бот действительно знает ответы на базовые вопросы и поможет подготовиться к собеседованию.
Сколько стоит работа джуна
Вилка зарплат может быть большой. И Никита советует не зацикливаться на объеме зарплаты в первое время: важнее опыт в классной компании.
Не стоит верить курсам, которые сразу обещают огромную зарплату. IT — это огромный труд, который требует погружения и большого числа навыков.
Никита говорит, что стоп-фактором для работодателя могут быть такие слова джуна: «Я этого не знаю, но вы меня возьмете, и я научусь». Многие компании не готовы тратить деньги компании на доучивание новичков. Так что на собеседовании стоит сфокусироваться на том, что уже получается, а также принесет компании пользу и деньги.
Фото: предоставлено экспертом
Фото на обложке: Roman Samborskyi / Shutterstock
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