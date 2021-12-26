Узнай, если сможешь: какие тренды этого года запомнились в дизайне логотипов

Основатель и директор брендингового агентства «Логомашина» Роман Горбачев рассказывает, какие тренды в дизайне логотипов были актуальны в этом году, и что будет популярно у дизайнеров в следующем.

Компаниям нужно оставаться в тренде, если они хотят привлекать внимание новых клиентов. Хороший способ «осовременить» бренд — обновление логотипа.

Минимализм

В 2021 году минимализм остался в тренде и все еще актуален.

Компании активно меняют логотипы, делают их понятными и лаконичными.

Нагромождение деталей мешает восприятию и запоминаемости, поэтому все популярные бренды переходят к простым формам, которые легко распознать в море контента.

Минимализм предполагает минимальное количество графических элементов, ограниченную цветовую палитру, простые линии и формы.

Градиент

Градиент — плавный переход от одного цвета к другому. В этом году дизайнеры перенесли его с заднего фона на логотипы.

Прием стал популярен в дизайне, потому что переход в цветах придает работе глубины и позволяет придерживаться минимализма, используя при этом больше цветов и оттенков.

Особенно актуален был еле заметный переход одного цвета.

Хороший пример — логотип Муз Тв. Дизайнер, используя несколько оттенков одного цвета, придает логотипу динамику и объем.

Еще одним трендом в этом году оказался градиент с голографическим эффектом: он привлекает внимание потребителей благодаря мерцанию цветов.

Яркие цвета

Логотип как символ компании или продукта лучше всего запоминается потребителю.

Поэтому в 2021 году дизайнеры использовали яркие неоновые оттенки.

Насыщенные краски выделяют знак компании и хорошо запоминаются на фоне однотонных зданий, приглушенных цветов в логотипах конкурентов и черно-белых надписей.

Объем и 3D

В моду вошли иллюзии объема и искажения пространства в логотипах.

Объем при этом достигается с помощью простых линий, теней, разных оттенков одного цвета и наложения.

3D-арт актуален в дизайне уже несколько лет, но именно в этом году он появился на многих логотипах.

Кроме того, наметились новые тренды: создание аватаров, анимация.

3D делает логотипы более реалистичными и приближает их к физическому миру. Этот тренд пока не уходит: трехмерная графика будет очень активно развиваться и в 2022 году.

Необычная типографика

Все так же активно в 2021 году развивались и шрифты, появилось много новых необычных решений.

Например, в логотипах стали часто использовать акцидентные антиква-шрифты: знаки образованы контурами различной толщины, иногда с заполнением внутри или оттенением.

На рынке появилось много шрифтовиков, многие из них предлагают экспериментальную типографику.

Интересные, необычные шрифты привлекают внимание потребителей, если, конечно, текст на логотипе можно прочитать.

Нестандартные формы

В работах дизайнеров этого года часто появлялись абстрактные формы, созданные из простых элементов, пересекающихся друг с другом или расположенных обособленно.

Они создают оптические иллюзии и ощущения движения.

Например, одна и та же фигура изображена в разных местах, и кажется, что логотип закручивается или перемещается вперед и назад.

Маскоты

Фирменные персонажи есть у многих компаний, и тенденция размещать маскотов на логотипах продолжает набирать обороты.

Маскоты помогают «оживить» логотип, передать настроение бренда еще при первом взаимодействие с брендом.

Кроме того, они создают у потребителя ассоциативную связь между героем логотипа и непосредственно компанией или продуктом.





Что запомнилось?

Meta

В октябре Марк Цукерберг представил новое название корпорации Facebook — Meta.

Логотипом компании стала лента Мебиуса, которая по форме напоминает знак бесконечности или VR-очки, что связано с заявленной стратегией Meta в будущем: объединения людей виртуальном пространстве .

Фирменным цветом бренда остался синий, но теперь он выглядит более заметно благодаря еле заметному градиенту. С помощью теней создана иллюзия объема и движения.

Шрифт — Lto.Poligon. Это шрифт без засечек, где основа состоит из кругов и прямых линий. Он очень удобен и одинаково хорошо работает в текстах любого размера.

VK

Mail.ru Group пошла по пути узнаваемости и назвала всю свою экосистему именем своего основного продукта — VK.

Часть проектов и сервисов получит приставку VK в названии, например, музыка, объявления.

Проекты, которые имеют узнаваемый бренд, останутся под своим названием, но в логотипе у них появится монограмма VK.

Логотип VK теперь строже и геометричнее, на стыке букв V и K пропал «клюв» сверху.

Цвет логотипа остался синим, но изменилась его насыщенность: теперь он более яркий и заметный. Основным шрифтом и для логотипов, и для текста остался разработанный VK в прошлом году — VK Sans.

«Билайн»

«Билайн» в этом году провел первый за 16 лет ребрендинг: обновил логотип, слоган и шрифт.

Старый логотип в виде круга с желто-черными полосками «Билайн» заменил на объемную сферу в тех же цветах.

Объем был достигнут с помощью простых линий и тени.

Для шрифтовой части логотипа дизайнеры разработали новый шрифт с элементами рукописи: неровными линиями и стыками. Типографика получилась простой и легко читаемой на любых носителях.

В дизайне логотипов невозможно разграничить тренды ровно по годам.

Тенденции меняются плавно, что-то уходит, что-то модернизируются и остается на долгий срок.

Поэтому в 2022-ом году мы будем наблюдать дальнейшее развитие минимализма, интерес к необычным шрифтам и градиенту, активное использование 3D-графики.

Но знание трендов — лишь помощь в создании или выборе логотипа, но не руководство к действию.

Чтобы создать логотип на долгий срок, прежде всего, нужно иметь сильную идею бренда, проработать целевую аудиторию и ее вкусы. На основе всего этого и следует выбирать цвета, шрифты, формы и вкладывать смыслы, потому что логотип, бездумно копирующий тренды, малоэффективен и кроме того быстро устареет.