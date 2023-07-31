ТРИЗ — что это и как внедрять?

Весь существующий бизнес построен на изобретениях прошлого и функционирует благодаря им. Но часто предприниматели и изобретатели не знают, как решить нестандартную задачу или оптимизировать свои процессы так, чтобы они заработали быстрее и прибыльнее, улучшив прошлые наработки. Существуют разные способы решения этих проблем, но в этом материале Александр Налетов, генеральный директор ООО «ХИД», рассказал про технологию ТРИЗ Теория решения изобретательских задач, используя которую, можно масштабировать бизнес и при этом улучшить свой продукт и услуги с минимальной затратой ресурсов.

Прошлый век принес человечеству массу гениальных изобретений: компьютер, интернет, самолет, антибиотики, радио. Изобретатели всех стран фантазировали и реализовывали свои идеи, продвигая прогресс с невероятной скоростью. Все, что имеет сейчас человечество — это труд отдельных людей в сотворчестве со своими командами.

Cодержание:

Что такое ТРИЗ, как его внедрить?

ТРИЗ — это теория решения изобретательских задач, которую разработал советский инженер Генрих Альтшуллер в прошлом веке. ТРИЗ считается наукой о законах развития технических систем и базируется на следующих постулатах:

Техника и ее объекты развиваются закономерно. Эти закономерности можно познать, а полученное знание использовать для поиска новых решений. Процесс поиска решения — это алгоритм интеллектуальных действий.

Суть метода — найти нестандартное и эффективное решение сложной проблемы, затратив минимум усилий и имеющиеся ресурсы. Для современных бизнесменов — это один из реальных способов оптимизировать свой бизнес, сэкономив бюджет.

Теория ТРИЗ

В 50-х годах прошлого века советский инженер, изобретатель и писатель-фантаст Генрих Альтшуллер разработал теорию ТРИЗ — набор инструментов для решения подобных задач. Это крайне оригинальный анализ процессов со своими методиками (около 40 приемов), используя которые, можно оставить своих конкурентов далеко позади.

Любая техническая проблема приходит в статус сложности выбора ее решения. Если пробовать разные варианты, то потратишь слишком много времени и не факт, что придешь к нужному результату (все решения могут оказаться неэффективными).

Часто для специалиста в области инноваций стоит неразрешимая на его взгляд задача — рождение новой идеи, которая обновила бы старые системы, улучшив их параметры. Он использует разные методы, чтобы она появилась, но не приходит ни к чему. Тогда технология ТРИЗ способна помочь: это универсальная методика для разработки новой системы, так как предоставляет оригинальное решение.

Генрих Альтшуллер сам столкнулся с этим в своей работе, перебрав все способы поиска нужного результата, но потратил слишком много времени и финансов. Он разработал систему ТРИЗ как панацею от подобных тупиков.

Учёный пришёл к выводу, что самое эффективное решение достигается при помощи уже имеющихся ресурсов, то есть в процессе решения задачи нужно отсечь всё лишнее, тогда ответ станет очевидным. (От бесполезного к полезному.)

Как ТРИЗ стала популярной?

Сегодня с помощью методики ТРИЗ свои проблемы решают крупнейшие технологические корпорации, она внедрена в системы среднего и высшего образования, а также во многие государственные структуры, что подтверждает ее эффективность.

Например, корпорация Samsung с большим удовольствием с помощью этой методики подняла свою прибыль до удивительной отметки в $65 млн. Из российских компаний в свою работу активно внедряли ее «Ростех» и «Росатом». Разве доверие гигантов отрасли — не показатель эффективности?

В СССР эту технологию использовали в основном «технари», сегодня она применяется повсеместно, есть даже разные ассоциации. В США основали институт ТРИЗа, назвав его в честь автора системы Генриха Альтшуллера.

Как понять, что в процессы необходимо внедрить ТРИЗ?

Если компания перестает приносить прибыль, терпит убытки, и совершенно непонятно, где это слабое место, а дополнительного финансирования нет — на помощь придет эта методика.

Она поможет проанализировать работу, найти слабое место и устранить его, используя приемы из таблицы ТРИЗа, их 70. ТРИЗ — это реальное спасение, когда нет дополнительных ресурсов, а оптимизировать процессы (производство, IT, сфера услуг) нужно срочно.

Как применить ТРИЗ?

Необходимо изучить базовые принципы методики, решить ряд ТРИЗ-задач, научиться выявлять зависимости и формулировать результат. Для начинающих практиков есть много бесплатной литературы, официальный сайт Генриха Сауловича и сайт его непосредственных учеников.

Какие существуют принципы в ТРИЗ?

Как любая другая система, ТРИЗ использует свои принципы, на которых строится ее работа. Благодаря им инженеры и предприниматели находят эффективные и оригинальные решения своих сложных задач.

Главная цель любого процесса изобретения — это идеальный конечный результат (ИКР) — лучший результат при минимуме затрат ресурсов без побочных эффектов и рисков. Поэтому используются разные принципы, которые помогают продукту или услуге убрать ненужное качество так, чтобы появилось новое полезное свойство.

1. Принцип противопоставления.

Например, использование законов природы ради изобретений, «побеждающих» их. Самолет построен по принципу противопоставления, так как он сопротивляется гравитации.

ТРИЗ также использует это в бизнесе: используя слабые стороны конкурентов, противопоставляя им сильные. Например, у конкурента очень классный продукт, но крайне слабый маркетинг. Анализ чужой модели и ее слабостей дает ответ на запрос: надо усилить свой маркетинг.

2. Принцип разделения времени.

Чтобы структурировать работу, необходимо план реализации разделить на этапы и каждый по отдельности анализировать. Тогда качество конечного продукта повысится, так как каждому этапу реализации будет уделено достаточное внимание.

3. Принцип разделения функций включает в себя разделение функций продукта на отдельные элементы, что упрощает процесс проектирования и улучшает качество продукта.

включает в себя разделение функций продукта на отдельные элементы, что упрощает процесс проектирования и улучшает качество продукта. 4. Приём аналогии основан на использовании опыта из других областей для решения проблем в текущей области.

Например, продакт-менеджер вместо классических методов маркетинга может обратиться к науке и внедрить ее принципы в разработку услуги.

5. Принцип асимметрии : чтобы усилить форму продукта, сделайте ее еще более ассиметричной.

: чтобы усилить форму продукта, сделайте ее еще более ассиметричной. 6. Принцип объединения : это, например, швейцарский нож, который режет предметы, открывает бутылки и даже может спасти жизнь человеку.

: это, например, швейцарский нож, который режет предметы, открывает бутылки и даже может спасти жизнь человеку. 7. Принцип наоборот: переверните объект «вверх ногами».

8. Принцип «обратить вред в пользу»: используйте вредные свойства для получения положительного эффекта. Шведская компания IKEA выпустила сумки с опечаткой, но не стала отзывать их из обращения. Креативные сотрудники выпустили лимитированную коллекцию этих сумок с лозунгом «Совершать ошибки — это нормально», тем самым поддержав тех, кого постигают неудачи.

Альтшуллер описывает такой пример: при отливке крупных тонкостенных деталей лить металл сверху вниз в форму допустимо только с высоты 10-15 сантиметров (иначе металл потеряет нужные свойства). Как же быть, если форма высотой в несколько метров? Вариант был предложен — «идти от обратного»: залить необходимый металл, затем перемещая вокруг него форму.

Что такое противоречия и как их решает система ТРИЗ?

Чтобы достичь цели, следует совершить два действия, противоречащих и мешающих друг другу. Например, необходимо сделать легкий, но при этом прочный продукт — это взаимоисключающие характеристики.

Такая задача превращается в сложно решаемую, и только понимание противоречий помогает анализировать имеющиеся ресурсы и увеличить их. («специалистам нужны гонорары, но денег в бюджете нет», «хочу улучшить бизнес, но рынок стремителен, куда двигаться»).

Технология ТРИЗ решает три вида противоречий: административные («не знаю, как решить задачу»), технические («улучшение одного аспекта, ухудшит работу другого») и физические («обход законов природы»).

Для того чтобы решить подобные противоречия, необходимо обозначить параметр, изменения которого приведет к достижению цели. Потом понять, что это ослабит, найдя противоположное свойство этого аспекта. Тогда можно менять параметр из второго шага на противоположный ему, создав обратное противоречие.

Для чего нужна ТРИЗ в бизнесе

ТРИЗ повышает не только качество продукции, но и экономит бюджет, сокращая ненужные расходы. Благодаря технологии ТРИЗ в бизнесе можно решать задачи следующим образом:

Постановка задачи; Поиск противоречий для их устранения; ИКР; Определение ресурсов; Применение приема для решения задач; Анализ конечного результата.

Как внедрять систему ТРИЗ?

ТРИЗ предлагает разработчику или предпринимателю проанализировать закономерность развития системы, переформулировав условия задачи, чтобы отсечь самые тупиковые решения. То есть ТРИЗ — это поиск приемов и шаблонов, которые устраняют противоречия.

Внедрение методики ТРИЗ в бизнес-процесс сопряжен прохождением этапов для сотрудников компании в том числе. Для начала руководителю необходимо обучить специалистов теории ТРИЗа через семинары и курсы. После эти знания необходимо применить на готовом проекте, который необходимо улучшить.

Далее сотрудники должны применить некоторые подходящие под параметры задачи приемы ТРИЗ. С помощью, например, мозгового штурма команда разрабатывает решение, меняя параметры, чтобы достичь идеального конечного результата. Вуаля: осталось только реализовать это решение, улучшив производственные процессы.

Идеальный конечный результат в ТРИЗ

Идеальный конечный результат (ИКР) — это победа в системе ТРИЗ, то, к чему стремится каждый изобретатель и предприниматель. Таким результатом будет решение задачи, которое удовлетворяет всем требованиям, при этом обнаруживает самое сложное противоречие в системе. А лучше, чтобы все это обошлось предпринимателю «бесплатно».

Кстати, если вам кажется, что вы придумали крайне глупое решение — не бойтесь туда идти, возможно, именно оно окажется идеальным, ведь глупость —это одна из сторон креатива, а самые великие достижения начинались с кручения пальцем у виска.

Креативный подход и ТРИЗ

Креативный подход в бизнесе помогает посмотреть на проблему с другого угла, найдя неординарное решение. ТРИЗ создан именно для этого. Благодаря приемам этой технологии предприниматели и изобретатели могут находить инновационные решения, стимулировать креативность сотрудников компании, экономя ресурсы.

Например, если у компании есть проблема с отсутствием бюджета, то можно использовать этот недостаток как преимущество, начинать искать более экономичные способы решения задач.

Как применять таблицу ТРИЗ?

Таблица ТРИЗ — эффективный инструмент, разработанный в рамках этой технологии, который способствует поиску нестандартных решений проблем. Ее графическое изображение принципов решения противоречий помогает в систематическом и быстром поиске решений.

Это средство представлено в виде двух осей: по горизонтали расположены 40 технических параметров, а по вертикали — 39 приемов решения противоречий. Каждый параметр имеет свой уникальный номер и короткую характеристику, описывающую его значение и возможное применение. В таблицу входит несколько принципов, которые мы рассматривали ранее.

Преимущество технологии

Четкая структура, алгоритм действий, управляемый поиск идеального конечного результата. Широкий диапазон предлагаемых приемов, которые преодолевают технические противоречия, сокращая время на разработку и экономя ресурсы, сделает вашу компанию конкурентоспособной, а продукт совершенным.

Итоги

Придуманная еще в прошлом веке нашим ученым технология позволяет решать очень сложные проблемы за счет четкой схемы и широкого диапазона вариантов решения, которые при должной усидчивости можно перебрать, найдя оптимальный для своей задачи.

Система также помогает найти новые ракурсы и углы, стимулировать творчество и креатив сотрудников, при этом развивая антиномичную и рациональную логику. ТРИЗ используют ведущие мировые корпорации и вузы, чтобы эффективно обучать студентов.

Фото на обложке: Shutterstock / Jacob Lund