Сколько можно не обновляться — и что произойдет, если бизнесу этого не делать?

О возможном решении проблем с обновлениями и лицензиями на иностранное ПО рассказывает директор по продажам и руководитель практики технологических решений «ЕАЕ-Консалт» Виталий Волнянский.

Наиболее остро стоит проблема у второй группы компаний: с завершением срока аренды или действия договора об использовании облачного сервиса им нужно практически мгновенно провести замену.

Условно можно поделить всех, кто столкнулся с проблемой обновлений на две группы: те, у кого продукты были куплены, и они использовали on-premises software, и те, кто использовал облачные сервисы или арендовал лицензии.

Облака и аренда

Быстро это сделать тяжело: необходимо искать альтернативы, переносить данные или вообще делать все с нуля.

Такая ситуация характерна, например, для клиентов SAP Cloud, у которых с облаком были связаны CRM-системы, BI, маркетинговые инструменты. Как только их подписка на сервис заканчивается — все:

необходимо где-то хранить массивы данных,

искать замену серверам, хранилищам, программным решениям.

Это касается не только SAP — аналогичные проблемы с другими вендорами Oracle, IBM.

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Отсутствие обновлений в период действия аренды, подписок и договоров — это меньшая из проблем, поскольку исчезает сама возможность работать с продуктами. Им нужно искать замену и переносить данные, а это процесс достаточно длительный и затратный. Для бизнеса — это чаще всего простой, а значит:

убытки,

потеря клиентов и возможностей стабильного развития.

В таких случаях чем быстрее найдена альтернатива, тем скорее будет восстановлена нормальная работа, и обновления повлияют лишь опосредованно.

Хорошо, если у компании большой срок аренды или договор об использовании облачных решений заключен надолго — тогда времени для поиска аналогов и переноса данных достаточно.

Если системы куплены

Другая категория клиентов, у которых система куплена — инфраструктурная или бизнес-система.

В зависимости от того, какая система куплена, и от того, какой был горизонт планирования, вопрос об обновлениях может стоять по-разному. Внутренние инфраструктурные сервисы можно не обновлять годами.

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Например, если речь идет о системах CISCO или Fortinet, то они продолжат работу без обновлений. Будут уменьшены функции безопасности, обновления безопасности приходить не будут, но учитывая, что в подобных системах это касается внутреннего периметра, этим в большинстве случаев можно пренебречь.

Несколько иная ситуация с бизнес-системами вроде CRM, DSS и ERP.

ERP-системы заменить крайне тяжело

В больших компаниях в них могут быть вложены миллиарды, и целенаправленно менять такую систему на что-то новое просто нерационально.

Важно понимать, что может дать обновление — но, как правило, ничего критичного и сопоставимого с вложениями в систему обновления ERP дать не могут.

В SAP чувствительным является блок обновлений

Он связан с налогами и государственной отчетностью. Сегодня эти обновления не приходят, но система позволяет вносить эти изменения самостоятельно.

Проблема лишь в том, что расти будет стоимость владения, поскольку обновлять данные отчетности своими силами значительно дороже.

Раньше достаточно было установить SAP-ноту — и проблема была решена.

После отказа вендора от поддержки нужно:

разбирать законы самостоятельно,

самим писать обновление, тестировать и проверять.

Как правило, это вопрос масштабов — у крупных компаний есть подразделения или подрядчики, которые способны делать это самостоятельно.

Есть вероятность, что появятся централизованные компании, которые будут делать подобное для всех компаний региона. При этом если обновления не касаются изменений законодательства, то объективно они могут и не понадобиться.

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В CRM и конкурентном бизнесе, например, ритейле обновления наиболее критичны

Это касается и систем онлайн аналитики, бизнес прогнозирования. В подобных системах обновление — это функционал и возможности наращивания прибыли.

Любая функция здесь может значительно влиять на доходность и конкурентоспособность компании. В таком бизнесе важен шанс быть на процент лучше конкурентов.

Обновление в промышленности

Для стабильных бизнесов, таких как промышленное производство, такие изменения не критичны — и меньше требований и рисков связанных с обновлениями. В промышленности программы планируются на десятки лет вперед, и при этом закладываются уже существующие возможности систем.

Производственные компании будут использовать то, что приобрели, а соответственно, будут наименее зависимы от обновлений ПО.

Острая необходимость в новом ПО для таких предприятий может возникнуть при масштабировании, но речь скорее не об обновлениях, а о покупке новых устройств и программных продуктов.

Важно понимать, что, если речь идет о сертифицированных продуктах для промышленного производства, вариант с кастомными изменениям как альтернативой обновлений в большинстве случаев не подойдет.

Изменения техпроцессов при ошибках и неправильной работе несертифицированного ПО могут приводить к многомиллиардным убыткам. Соответственно, проблема решается не обновлениями, а разработкой и внедрением импортозамещающего продукта.

Неслучайно Минпромторг планирует выделить 5,3 трлн около 5% ВВП России рублей на программы импортозамещения в тяжелом машиностроении, металлообработке, химии, лесообработке и медицине.

Речь здесь идет не только о ПО, но и о производственном оборудовании. Вендоры, например, некоторые производители ЧПУ станков привязывают работу агрегатов к лицензии и блокируют их, когда срок лицензионного использования завершается.

Таким образом станок превращается в многомиллионную коробку, которую нельзя использовать. Можно попытаться взломать, но это огромный риск.

В случае с некоторыми агрегатами не ясно, как обходить защиту. Хотя некоторые решения взломать можно.

Например, ЧПУ станки — это Black Box со своей ОС и ПО. И лишь вендор знает, как эти станки проверяют подлинность лицензии и что случится при попытке взлома. Далеко не факт, что она выйдет дешевле.

Наш опыт: когда нет привязки лицензий к сроку

У нас есть несколько продуктов с бессрочными лицензиями — теми, которые мы купили один раз и которые можем использовать пока компания существует. Это касается как ПО, так и физического серверного оборудования, часть из которого была куплена еще в 2014.

ПО и оборудование «на земле» работает и будет работать столько, сколько необходимо. Проблема лишь в новых инструментах и возможности приобретения нового оборудования. Но как минимум не влияет работа необновленных продуктов.

В сухом остатке

Для решения вопроса и обновлений не существует универсальной схемы: все зависит от конкретной компании, решения, вида лицензии и ситуации.

В решении вопроса обновлений следует детально просчитывать альтернативы с учетом стоимости:

владения,

рисков кастомных решений,

перехода на другое ПО.

Фото на обложке: Shutterstock / GaudiLab