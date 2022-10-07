CISCO уходит: какие аналоги рынок РФ может предложить бизнесу

Техдиректор контакт-центра на аутсорсе Smarter Евгений Дробович разбирается, есть ли на отечественном рынке достойные аналоги и на что опираться при выборе нового ПО.

CISCO сообщила об окончании деятельности на территории РФ, вывозит оборудование из страны и прекращает поддержку ПО, в том числе программных комплексов для кол-центров.

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Стоит ли готовиться к уходу других вендоров?

В июне этого года CISCO сообщила об уходе из России. Клиенты зарубежного вендора больше не могут продлить лицензии, приобрести оборудование, пользоваться сервисами компании.

Увеличились шансы ухода и других иностранных компаний, например, широко известных Avaya и Genesis. Как показала практика, поставщики ПО не предупреждают о принятом решении, и контакт-центры, которые работали с ними ранее, вынуждены в кратчайшие сроки искать нового поставщика или серые пути ведения бизнеса — это напрямую влияет на качество процессов.

Если бизнес построен вокруг решения зарубежного вендора, для подстраховки надо иметь план «Б» — это позволит не допустить простоя. Это касается как крупных компаний, которые содержат внутренние кол-центры, так и заказчиков аутсорсинговых контакт-центров.

Риски при переходе на новое ПО

Основная сложность — переадаптация бизнес-процессов. Если компания в течение долгого времени выстраивала работу на базе одного ПО, быстро переиначить все на другой лад будет непросто — каждый программный комплекс работает по своей уникальной логике.

Подготовку к переходу на новое ПО лучше разбить на три ключевых шага:

Провести полную ревизию существующего решения: какие процессы и каким образом на данный момент автоматизированы. Сформировать список аналогов, которые предлагают функционал, максимально схожий с текущим. Провести сравнительную аналитику между текущим ПО и аналогами, оценить, насколько критична разница.

К разработке органичного плана для перехода с одного ПО на другое желательно привлечь внутренних экспертов и внешних интеграторов, которые отлично понимают специфику сферы.

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Разница между нашим и зарубежным ПО

В целом отечественные программные комплексы ничем не уступают решениям зарубежных вендоров, кроме одного момента: CISCO поставляла в Россию не только программное обеспечение, но и оборудование, на базе которого работает ПО.

Если вся инфраструктура развернута на решениях одного и того же производителя, схема работает быстро, автономно, стабильно и безопасно.

Российских разработчиков, которые предлагают и софт, и оборудование в связке очень мало. При этом далеко не всегда получается связать внешнее программное решение с существующим оборудованием.

ПО: взять готовое или создать свое

У компаний, которые задумываются о переходе на новый программный комплекс, есть два варианта:

выбрать один из российских аналогов, работать на самописном решении.

Что предлагает российский рынок

Российский рынок IT-решений для контакт-центров полностью соответствует международным нормам и предлагает различные решения в зависимости от масштабов бизнеса и его специфики.

Отечественные продукты, например, Naumen и Oktell, отвечают всем требованиям и часто опережают иностранные аналоги, поскольку учитывают особенности нашего законодательства и строятся на практических кейсах, уникальных для российского рынка.

Такие продукты стоят недешево, однако позволяют решать самый широкий спектр бизнес-задач и в итоге окупают затраты на лицензии и внедрение.

Облачные решения типа ВАТС (виртуальная АТС) от операторов связи MangoOffice или Zadarma больше подходят для автоматизации небольших групп: часто они поставляются без серьезных аналитических инструментов, автоматизированных сценариев и возможностей кастомизации, присущих коробочным «большим» продуктам. Зато они относительно недорогие и позволяют быстро приступить к работе.

Для выбора оптимального решения необходимо сформулировать ключевые требования бизнеса:

обязательные функции,

интеграционные связки с внутренними и внешними системами,

отчетность,

нагрузочные параметры,

уровни информационной безопасности.

Разработка собственного ПО

Другой вариант — самостоятельная разработка ПО. Конечно, это более трудозатратный процесс, который на начальном этапе потребует немалых вложений. Идти таким путем нужно далеко не всем.

У нас эта потребность возникла в связи с ограниченностью функционала существующих на рынке предложений — сегодня компания работает на самописном программном комплексе QslQ.

В собственную разработку можно добавить любой уникальный инструментарий под конкретные задачи бизнеса.

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В комплексе есть ротация номеров, аналитика статистики базы, интерактивные сценарии, «Оракул» (алгоритм предиктивного набора номеров, который обеспечивает звонками операторов с минимальным временем ожидания, при этом не допускает избыточного количества дропов не дождавшихся ответа оператора абонентов).

Кроме того, самописное ПО легче модифицировать и поддерживать силами штатных сотрудников — система не зависит от внешних факторов и полностью автономна.

Выводы

Российский рынок IT-решений для контакт-центров ничем не уступает зарубежному, у нас есть из чего выбирать. Никто не может точно спрогнозировать, как поведут себя иностранные вендоры в ближайшее время, поэтому для минимизации рисков, связанных с их резким уходом, рекомендуем присматриваться к рынку РФ как можно скорее, не тратить времени и начать подготовку плана «Б» прямо сейчас.

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