Чем e-commerce заменить зарубежные сервисы PIM для хранения данных о товарах

В своем материале руководитель отдела мастер-данных сервиса Екатерина Жменя и product owner PIM Иван Виноградов делятся собственным кейсом и рассказывают, зачем разрабатывать самописную систему для хранения данных о продуктах, что для этого понадобится, какие технические возможности необходимы, как актуализировать базы и чем пользуются конкуренты.

Если вы — крупная e-commerce компания, то для вас важно: а) поддерживать данные о товарах в актуальном состоянии, б) оптимизировать работу с поставщиками, в) привлекать клиентов через карточки продуктов при поисковой выдаче. В «Утконос Онлайн» сейчас представлено порядка 75 тыс. уникальных товарных наименований товаров, поэтому любая работа с ними является для компании приоритетом.

Содержание

Что такое PIM, и зачем он нужен

PIM (product information management) — сервис, который служит единым местом создания, хранения и изменения информации по товарам.

Для компаний, у которых тысячи SKU, важно хранить информацию о продуктах в одном месте и следить за качеством информации, таких как габаритные характеристики, потребительские свойства, различные медиаданные.

Если все лежит в разных местах, то может возникнуть проблема: например, когда понадобится составить отчет или договор.

Здесь на помощь и приходит сервис PIM: в нем содержатся золотые записи о товарах, есть специальные администраторы баз данных, которые следят за качеством информации, и только они могут ее менять.

Такой системой при необходимости сможет воспользоваться любой человек в компании, не переживая о неточностях и ошибках в записях.

Аналоги

Есть много зарубежных решений для PIM, которыми пользуются российские компании:

Из самых распространенных — SAP, которым пользовалось большинство организаций. В нем был модуль PIM системы. Pimcore — ПО для управления информацией о продуктах, данными клиентов, цифровыми активами. Juniper — американский поставщик ПО. Oracle — еще один американский производитель ПО.

Однако в текущих реалиях у многих возник вопрос, что выбрать в качестве замены.

На отечественном рынке PIM чаще встречается в виде модуля, а не самостоятельного сервиса, куда можно просто загрузить данные для хранения. Два самых популярных аналога:

Учетная система 1С. Здесь не хватает личного кабинета для поставщика и оптимизированного хранилища для больших медиа-файлов. PIM также есть у компании ArTrade — они продают свое решение для e-grocery сектора. Но, к примеру, всего объема наших данных никакие из представленных на российском рынке решений не выдерживают.

В чем удобство PIM, когда это самописное решение

Когда альтернатив не слишком много, можно разработать свой ИТ-продукт. Это не самый быстрый процесс, но это будет сервис, который максимально соответствует бизнес-процессам в вашей компании и быстро поддерживает их.

Запуская PIM, мы хотели получить новую современную систему и вести там часть витринных атрибутов: классификатор, потребительские характеристики и т.д.

Также PIM помогает управлять SEO-описаниями, работать с фильтрами, за счет которых увеличивается conversion rate и другие метрики на сайте.

Поставщики используют наш PIM для подачи коммерческих предложений с товарами: их можно согласовать или отправить на доработку, не согласовывать все по почте.

Таким образом, сервис сочетает в себе и привычный PIM для управления контентом, и мастер-дата менеджмент систему, которая хранит золотые записи о товаре.

Как разработать собственную PIM-систему

Разработка от нуля до выхода в продакшн может занять около года. Как минимум, нужно быть готовыми к таким срокам и закладывать бюджет на время специалистов.

Любой проект начинается с технического задания. Чтобы создать сервис, который будет отвечать требованиям компании, необходимо заранее расписать все бизнес-процессы.

Выглядит это обычно, как блок-схемы, по которым понятно, где у сервиса точки входа и выхода, как он должен взаимодействовать с другими ИТ-системами.

Обычно это работа бизнес-технолога или бизнес-аналитика: желательно, чтобы такой человек был внутри, иначе привлеченному специалисту придется долго разбираться, как все устроено в компании.

Команда и стек

Сперва мы воспользовались готовым решением, но интеграция там проходила через Endpoint, и выгрузка большого массива укладывала систему. К пример, если у вас 450 тыс. SKU, как у нас, это уже не оптимальный вариант.

Интеграцию с другими системами лучше строить с помощью ESB решений, что поможет нивелировать проблемы на архитектурном уровне.

Для себя мы выбрали следующий стек: Java, Spring Boot, Postgres, S3, Kafka и фронтенд на React js. Из плюсов: быстрая разработка, почти нет легаси, а шину не приходится поддерживать самим, поскольку это делает Kafka.

Поначалу в команде было всего 4 человека: фронтендер, бэкендер, системный аналитик и продакт-owner.

Сейчас проектом занимаются 2 бэкенд-разработчика, 2 фронтендера, 2 аналитика, 2 тестировщика и продакт-owner. Если выделить под разработку сеньоров, то можно поначалу обойтись небольшой командой.

Поисковая оптимизация

Правильный PIM позволит вам работать с большим массивом данных: здесь можно вносить, изменять и поддерживать в актуальном состоянии записи обо всех товарах.

От качества этого контента зависит поисковая выдача товаров на витрине сайта: если в систему записана корректная информация, то будет прирост в 10-15%.

Например, клиент ищет в Яндексе или Google «молоко»: если данные правильные, то мы можем быть на третьем месте. Покупатель зайдет к нам и помимо молока выберет другие товары, оформит заказ. Так что это хорошая возможность привлечь новых клиентов.

Создание и поддержка товаров

У PIM обычно есть два вектора работы.

Первый — это создание коммерческих предложений.

От поставщика оно переходит к менеджеру с нашей стороны на согласование, потом заполненную форму передают в отдел сертификации, где проверяют на наличие все документы.

Далее информация идет на склад, чтобы складские сотрудники заполнили группу фрахта: где продукт будет храниться, при какой температуре. А после попадает в отдел мастер-данных, где мы проверяем полноту и корректность данных, вносим правки.

После этого заводим товар в систему: добавляем документы, сертификаты, наименование, номер, артикул, SKU. Получается новая золотая запись в компании.

Далее транслируем его во все остальные сервисы: создаем в учетной, в складской системах, на витрине, на портале поставщика. По схожей схеме процессы устроены в большинстве e-commerce компаний.

Второй вектор — поддерживать в актуальном состоянии все данные по существующему ассортименту.

У товара может измениться состав, срок годности, описание, складские данные. Все эти изменения также вносятся в ​​PIM: это можно делать вручную, или встроить валидаторы, которые помогут автоматизировать многие процессы.

Интеграция с порталом поставщика

Когда к вам приходит новый поставщик, он должен зарегистрироваться на портале поставщика. Чтобы он быстро и легко добавил свой ассортимент, можно сделать бесшовный переход с портала в интерфейс PIM.

В «Утконосе» нужно заполнить 200 атрибутов о продукте. Большая часть из этого автоматизирована, что-то должен внести поставщик, еще часть заполняют мастер-данные.

Таким образом, на выходе можно получить зарегистрированного поставщика и его товары, которые готовы к использованию.

Как может выглядеть сервис PIM

Главное преимущество самописного PIM перед готовым модулем или решением — он полностью соответствует вашим бизнес-запросам. Есть возможность сделать простую, понятную и интуитивную для пользователя систему.

Если раньше у вас была монолитная архитектура на SAP, то в случае микросервисной будет меньше созависимостей, быстрее разработка, соответственно, меньше ресурсов будет уходить на аналитику и разработку. Можно использовать самые новые технологии, снижается time to market.

Желательно сделать в PIM приятный UI, который поддерживает большое количество фильтраций. Интуитивный интерфейс поможет сотрудникам эффективнее выполнять свои задачи.

Добавьте автоматические проверки и заполнения. За счет того, что мы сделали их большое количество, качество данных удерживается на уровне 99% при бенчмарке по рынку в 98%.

Также мы предусмотрели возмодность одновременно обновлять около 2 тыс. товаров в минуту — это имеет большое значение, если нужно делать массовые изменения. Можете взять на заметку)

План «Максимум» — что учесть при разработке

Представить визуально все бизнес процессы с точками входа и выхода для сервиса. Собрать продуктовую команду инхаус, желательно разгрузив несколько сеньоров конкретно под этот проект. Выбрать стек, отталкиваясь от компетенций специалистов в команде, и использовать ESB решения для интеграции PIM с другими системами. Реализовать бесшовный переход из портала поставщика в PIM и синхронизировать данные, чтобы проще и быстрее регистрировать поставщика и его товары в системе и получать золотые данные. Сделать валидаторы, которые будут автоматизированно проверять записи о товарах на актуальность. Создать достаточный набор фильтраций, который позволит отделу мастер-данных быстро находить все необходимые товары в системе. Добавить возможность управлять из PIM SEO-описаниями продуктов и потребительскими характеристиками.

Читать по теме: Импортозамещение в финтехе: что выбрать бизнесу для управления финансами вместо ушедших ПО

Фото на обложке: Brooke Lark / Unsplash