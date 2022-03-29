Как развиваться бизнесу без иностранных IT-продуктов?

Что значит для российского энтерпрайза уход этих гигантов на самом деле и как обеспечить бесшовный переход с зарубежного продукта на российский, рассказывает CEO IT-компании TAGES Дмитрий Голубовский.

Компании Oracle, SAP и Microsoft объявили о том, что уходят из России, и тут же участники IT-рынка подняли вопрос об импортозамещении.

Шаг 1. Для начала разберемся…

Что же на самом деле означает уход с рынка SAP и Oracle? Это всего лишь указывает на то, что те бизнесы, ключевые процессы которых были завязаны на зарубежном ПО, вынуждены будут еще какое-то время его использовать, но без технической поддержки от вендора и регулярных обновлений.

Доля рынка Oracle, SAP и Microsoft увеличиваться в России уже не будет — это факт. Но бизнес-то развивается, потребности его растут, то есть, нужен будет новый стек, с которым будут работать специалисты — разработчики, аналитики и тестировщики.

Следовательно, через несколько лет найти разработчиков для поддержки этих зарубежных решений будет очень сложно и дорого. Никто не захочет работать с устаревшим продуктом. Это примерно, как сейчас, найти программиста для 1С «семерки».

Получается, что именно сегодня делать многомиллионные проекты по импортозамещению, когда налицо ограничение по времени, высокий ажиотаж и ценники, нецелесообразно. Замена условного SAP на 1С — это неподъемная история на годы. При этом все on-premise продукты как работали, так и работают, даже зарубежные.

Шаг 2. Что менять, а что пока нет?

Если что-то и имеет смысл заменять прямо сейчас, так это зарубежные SaaS-сервисы, так как доступ к ним полностью отключили, и вера в них умерла. Концепция облачных сервисов изначально несла в себе риски для IT-инфраструктуры, так как предоставленное по подписке ПО в любой момент может быть заблокировано.

Теперь это понимает не только российский энтерпрайз, но и бизнес в других странах. За границей вполне себе осознают, что они, также как и Россия, могут оказаться в похожей ситуации.

Поэтому для технических директоров и руководителей IT-подразделений крупного бизнеса сейчас самое время сказать себе «Стоп!» и посмотреть на глобальную картину.

Перейти на отечественное ПО? Да, можно, но одного волевого решения руководства «теперь вы работаете в другой программе» мало. Необходимо обеспечить плавный и бесшовный переход с условного SAP на условный 1С. Это займет не один год и потребует огромного количества финансов и человеческих ресурсов.

Размеры затрат и сроки в этом случае нельзя спрогнозировать. И самое главное, после такого перехода вы подсадите свой бизнес на ту же иглу, только уже отечественного производства.

Проблема в том, что импортозамещение — это не просто смена одной программы на другую.

Сложность в том, что эти системы взаимодействуют с окружающим IT-ландшафтом: выгрузки на сайт, мобильные приложения, чат-боты, государственные сервисы и т. д. Таких взаимосвязей и сервисов, которые от них питаются очень много и процессы завязаны на формат, периодичность и особенность этих систем.

Шаг 3. Выбираем варианты

Вариант А

Ничего не менять и продолжать жить на необновляемых монолитах. Но тогда вскоре процессы ваши встанут, разработчиков под них вы не найдете или стоить они будут заоблачно дорого. В конце концов — это путь в никуда.

Вариант Б-1

Одно из самых простых и актуальных в настоящий момент решений — это построение собственной API-центричной архитектуры. У этого подхода есть ряд преимуществ. Прежде всего, вам необязательно на этом этапе отказываться от использования SAP или Oracle.

Пока они работают, можно выстроить свою архитектуру, основываясь на лучших DevOps-практиках, а впоследствии вообще отказаться от иностранного ПО и выстроить свою собственную экосистему.

Вариант Б-2

Если же экосистема не ваша траектория развития, то можно будет плавно перейти с иностранного ПО на отечественное, без потерь по времени и качеству.

Кейс

Так уже поступила российская страховая компания «Ингосстрах». Представители самых больших страховых компаний в России выбрали аналогичное решение. Они начали выстраивать свою собственную API-центричную архитектуру с помощью композитной low-code платформы, которая выступает в качестве «соединительного клея» для всех процессов.

Заменить Oracle на PostgreSQL сегодня можно, как и SAP на 1С ERP. Вопрос не в этом, а в том, как обеспечить связность этих систем с остальным IT-контуром и в какую сторону его развивать?

У нас богатый опыт в перестраивании существующих связей и замене монолитной структуры на API-центричную с помощью low-code системы. Это в десятки раз быстрее, чем переход с монолита на монолит.

Мы предлагаем сменить акцент на методику, которая позволит обезопасить бизнес в будущем — на API-центричную архитектуру и блок API-менеджмента с middleware в виде low-code платформы.

Чтобы не было рисков и процессы происходили бесшовно, перевести на API все процессы, которые можно, создать каталоги API, сделать BFF, композитные API и обеспечить API-оркестрацию нужным системам. И все это можно реализовать с помощью разработчиков уровня junior/middle и системных аналитиков, если использовать low-code платформу.

На примере аналогичной работы с высоконагруженными проектами мы наблюдаем ускорение time-to-market в 2,5-4 раза, при этом скорость локализации и исправления инцидентов вырастает в 5 раз, а емкость продуктовых IT-команд — в 2 раза.

Добавьте к этому 25 млрд. бизнес-транзакций в месяц и около 8 тыс. транзакций в секунду — на выходе вы получите то, что кардинально изменит ваш бизнес к лучшему.

В целом, импортозамещение сейчас имеет смысл только для зарубежных SaaS-решений, которые находятся в облаке, и доступ к ним был заблокирован для российских пользователей.

Для компаний, на чьи серверы установлены on-Premise продукты, мы видим оптимальное решение — строить свою экосистему, чтобы в техническом плане больше не зависеть ни от политики, ни от экономики, ни от каких-либо иных форс-мажоров.

Фото на обложке: Shutterstock/ V.Vanacore