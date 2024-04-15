Видеоконтент, который продает: форматы и особенности

Видеоролики повышают узнаваемость бренда, увеличивают веб-трафик и влияют на рост продаж. Специалисты по видеоконтенту уверены: чтобы ролик работал, необходимо четко определить задачу, которую он должен решить, и правильно выбрать формат подачи. Пиар-директор коммуникационного агентства Indigo PR Group Ирина Назарова рассказала про особенности эффективных видео.

Имиджевые

Проморолики

Какую задачу решают. Знакомят аудиторию с брендом, рассказывают о преимуществах и достижениях компании, повышают узнаваемость, вызывая у зрителя определенную эмоцию и желание пережить ее снова.

Особенности формата. Для презентационного ролика необходима качественная фактура о компании и ее успехах за последние 10–20 лет. Опытный бизнес может показать, сколько открыли филиалов и отгрузили продукции, как выросла команда и изменился ассортимент. Цифры добавят убедительности и дадут более полное представление о бренде. Молодым проектам, у которых пока нет больших результатов, рекомендуем делиться планами на будущее, уникальностью продукта и перспективами его развития.

Сложности создания. Собрать интересную фактуру бывает непросто. Закадровый текст требует внимательной проработки, а для визуализации фактических показателей лучше использовать 3D-графику, в которую придется вложить время и деньги.

Интервью с экспертом

Какую задачу решают. Формируют доверие к компании. Если информацию озвучивает собственник, топ-менеджер или ключевой представитель бренда с высоким уровнем экспертности, она воспринимается реалистичной и правдивой. Успешные люди в кадре мотивируют зрителя действовать и добиваться целей. У него формируется положительная эмоция с привязкой к компании. Если благодаря видео удается показать героя лидером мнения в определенной сфере, его имидж со временем начинает еще больше работать на привлечение внимания аудитории.

Особенности формата. При создании такого контента важно помнить, что посылы для аудиторий из B2B- и B2C-сегментов должны быть разными. Бизнес-аудитории интересна практическая сторона продукта и то, как именно добиться результата с его помощью. А конечному (массовому) потребителю важны впечатления, которые он получит от покупки и использования товара.

Сложности создания. Сложности могут возникнуть из-за отсутствия подходящего человека на руководящей должности. «Вырастить» лидера мнений из рядового сотрудника можно, но не всегда целесообразно. Он может уволиться или оказаться не готов к тому, чтобы стать такой фигурой и повести за собой аудиторию.

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Игровые

Какую задачу решают. Задают определенную атмосферу и вызывают эмоции, повышая лояльность к бренду. За счет нетривиального сюжета и актерской игры создается среда для выгодного преподнесения товара или услуги. Зритель наблюдает за взаимодействием людей с продуктом и делает выводы, как с ним поступать, какую ценность он имеет и какие преимущества может дать лично пользователю.

Особенности формата. В игровой формат можно упаковать рекламу разных продуктов: от социальной повестки до свадебного салона.

Сложности создания. Внимания и ресурсов потребует работа с актерами. Может понадобиться большой бюджет для привлечения опытных артистов или же тщательный отбор среди начинающих. Также важно правильно оформить авторские права на ролик и юридически зафиксировать их передачу ото всех, кто принял участие в съемках.

Обучающие

Какую задачу решают. Вовлекают аудиторию во взаимодействие с брендом через изучение интересных вопросов для первых.

Особенности формата. Контент возникает по инициативе аудитории, которая ищет ответы на волнующие ее вопросы. Задача компании — отследить популярные запросы пользователей, касающиеся продукта или сферы ее деятельности. Они и станут темами обучающих роликов. Для съемки не обязательно использовать топовое оборудование, гораздо важнее доступным языком раскрыть заданную тему. Зрители, которые найдут видео по своему запросу, получат полезную информацию и будут ассоциировать компанию с ней. Для нативного продвижения бренда можно органично ввести в кадр фирменный стиль, например, наклеив стикер с логотипом компании на компьютер.

Сложности создания. У этого типа видео нет критичных сложностей изготовления. Иногда может потребоваться подготовить подходящее помещение и инфраструктуру для съемок, но это свойственно всем видеоформатам.

Виральные

Какую задачу решают. Видео создаются, чтобы охватить максимальное количество аудитории за короткое время. Это креативные и вирусные ролики, которыми люди делятся друг с другом и быстро распространяют. Вирусными их делают юмор, элементы треша или «няшности».

Особенности формата. Важно четко понимать грань, которую не должен переступать бренд в погоне за максимальным охватом. Необходимо определить ценности компании и четко их придерживаться при создании такого видеоконтента. Бренд с особыми традициями нельзя поместить в среду, конфликтующую с ними. Если хочется поэкспериментировать, то лучше поиграть на позитивных эмоциях, подключив юмор и умиление. Рисковать с треш-контентом могут разве что компании, которые только заходят на рынок и хотят быстро и громко заявить о себе.

Сложности создания. Нужен очень серьезный и взвешенный подход к подготовке сценария.

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Анимационные

Какую задачу решают. Анимация используются для объяснения сложных вещей простым способом. Такой формат подходит для рассказа о сложных продуктов, например, оборудования или ИТ-решений. C помощью моушн-дизайна и 2D/3D-графики можно создать анимации, чтобы наглядно показать то, что сложно визуализировать иными способами: работу механизма изнутри, взаимодействие элементов ИТ-системы и т.д.

Особенности формата. Если позволяет бюджет, выбирайте анимацию, ведь у нее практически нет ограничений. С помощью анимации можно изобразить почти что угодно: устройства, предметы, схемы и процессы. Однако для разных задач потребуются разные уровни сложности графики.

Сложности создания. Сначала потребуется слаженная работа сценариста и эксперта, которые детально разбираются в продукте, чтобы перевести бриф в понятное и качественное покадровое описание будущего визуала. На основе сценария созданием ролика займутся графические и анимационные дизайнеры. На их труд нужно заложить достаточно времени и средств. Над роликом продолжительностью до минуты они могут работать две недели и больше.

Комбинированные

Редко для выполнения задач компании применяется только один формат видео. Хорошие результаты показывают комбинированные ролики, в которых разные эффекты усиливают и дополняют друг друга. Можно пригласить знаменитого актера в имиджевый или обучающий ролик, а еще встроить в него графику или анимацию. Комбинирование форматов повышает качество видеоконтента и его запоминаемость. А человек, запомнивший ролик, вероятно, запомнит и компанию, сделавшую его.

Фото на обложке: Freepik