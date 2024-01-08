История Веры Фирсановой: как в 19 веке девушка развила успешный строительный бизнес

Мы расскажем историю Веры Фирсановой — дочери богатого человека, которую выдали замуж против воли и хотели навсегда оставить в домашней «тюрьме». Однако в итоге девушка смогла побороть обстоятельства и стать самой успешной владелицей недвижимости в Москве.

В декабре издательство «Бомбора» выпустило книгу Марии Кравченко — «50 историй российских девушек, изменивших мир». В книге собраны истории женщин из Царской России, которые смогли проложить путь к успеху в очень неравноправном обществе — и стать выдающимися специалистками в своем деле.

Вера Фирсанова (1862–1934) преуспела в строительном бизнесе.

Девушки дореволюционной России не только испытывали сложности с получением высшего образования, но подчас даже были не вправе самостоятельно определиться с выбором мужа.

Вот и для Веры Фирсановой подходящую партию подыскал отец: перспективный служащий банка, обслуживавший отцовские капиталы, был «своим», проверенным кандидатом. То, что Вере он совершенно не нравился, отца не волновало: как говорится, стерпится — слюбится...

Рыдая, Вера допоздна бродила по темным и холодным московским улицам под проливным дождем. Она забрела на незнакомую улицу, чуть не попала под копыта лошади, поскользнулась, упала. К ней подошел городовой и спросил, кто она и куда идет. Вере стало дурно.

Ее доставили домой. Началась лихорадка, несколько дней дочь миллионера провела в постели. Что делать? Решилась смириться: подвергать свою жизнь опасности она больше не хотела.

После свадьбы начался кошмар. Муж оказался ревнив, запирал молодую жену дома, разрешал выходить лишь в редких случаях. Рождение дочери Зои скрашивало заточение, но тюрьма есть тюрьма, даже домашняя.

Внезапная смерть отца-миллионера позволила Вере открыть новую страницу жизни: она стала единственной наследницей огромного состояния и могла избавиться от ненавистного мужа. Человек, державший жену взаперти, не верил, что та выложит огромную сумму, чтобы развестись с ним.

Цена свободы — миллион царских рублей! На эти деньги в конце XIX века можно было купить небольшой город.

Но ради свободы Вера, не моргнув глазом, отдала солидную часть своего состояния. После развода Вера вернула себе девичью фамилию, а потом вкусила все прелести свободной жизни. Она наслаждалась независимостью, казалось, наверстывая упущенные годы. Но так только казалось: 20-летняя богачка училась вести дела.

Она быстро вернула себе откупной миллион и приумножила состояние. Оказалось, у Веры потрясающая интуиция: она словно кожей чувствовала, что нужно для роста ее дела. Сама контролировала стройки, ездила по лесозаготовительным предприятиям, покупала новые участки земли.

В 1881 году вошла в распорядительный комитет Московского попечительского общества. В 1883 году на ее деньги был построен четырехэтажный «Дом для вдов и сирот». В 1893 году рядом с ее имением был открыт полустанок Николаевской железной дороги — ныне известная платформа «Фирсановка».

Довольно быстро Вера стала самой успешной владелицей недвижимости в Москве. Предпринимательница щедро жертвовала деньги на благотворительность, помогала больным и нуждающимся, открывала приюты, школы и больницы.

Со вторым мужем Вера построила знаменитые Сандуновские бани. Предпринимательница по праву гордилась Фирсановским (ныне Петровский) пассажем на московской улице Петровке, великолепным, не уступавшим торговым центрам Европы.

Несмотря на постоянную занятость, Вера всегда интересовалась искусством, находила время для театров и путешествий. Ее можно было увидеть и в итальянской опере, и в лучшем московском ресторане, и на концерте Шаляпина.

Свою деревню Середниково Фирсанова превратила в центр культуры и искусств: Федор Шаляпин и Сергей Рахманинов давали здесь концерты, художники Валентин Серов и Константин Юон с удовольствием приезжали на пленэр.

С приходом большевиков Вера потеряла состояние. Новая власть лишила ее всех прав. Женщина, привыкшая к роскоши, теперь жила в маленькой комнатке в арбатском доме, когда-то принадлежавшем ей целиком. Если бы не друг — Федор Шаляпин — неизвестно, выжила бы она в Советской России. Но он устроил Веру гримершей в театр.

Она получала небольшие деньги и не унывала, даже влюбилась и завела новые отношения с обычным юристом.

Однажды Шаляпин предложил Вере поехать на гастроли в Европу вместе с театром. Она уже знала, что на родину не вернется.

Во Франции у нее на счетах лежали деньги, оставшиеся с былых времен. Так Вера Фирсанова начала новую жизнь в Париже в 1928 году. Возлюбленный перед самым отъездом в Париж погиб при странных обстоятельствах.

Сама же бывшая владелица прекрасных московских зданий прожила до 1934 года. А москвичи до сих пор с удовольствием захаживают в Сандуны и с гордостью показывают приезжим Петровский пассаж.