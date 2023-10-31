Ветеринарный и фитосертификат в «цифре»: электронные услуги для отечественных компаний от платформы «Мой экспорт»

Теперь производителям сельхозпродукции стало проще экспортировать товары за рубеж. Оформление необходимых документов для экспорта можно осуществить через цифровую платформу «Мой экспорт» .

Любая продукция растительного или животного происхождения может нести опасность распространения заболеваний, бактерий или микроорганизмов, в том числе и для человека. Поэтому ввоз таких грузов в страну импортера требует особого внимания со стороны контролирующих органов. Для подтверждения безопасности таких товаров необходимо получить фитосанитарный или ветеринарный сертификат.

Это стало возможным благодаря упрощению Россельхознадзором процедур получения сертификатов посредством интеграции информационных систем Россельхознадзора и цифровой платформы «Мой экспорт».

Так, одним из основных преимуществ использования оптимизированного сервиса по запросу ветеринарного сертификата платформы «Мой экспорт» для экспортеров является сокращение времени на его оформление. Экспортеру нужно лишь подать онлайн-заявку, которая проверяется дистанционно до восьми часов. При этом компании для проверки документации не нужно выезжать с партией товара на ветеринарный пункт пропуска, а значит, исправить недочеты в сведениях можно до осмотра продукции.

После направления электронного заявления экспортер получает QR-код, который предъявляется на пункте ветконтроля вместо пакета бумажных документов. После того, как продукция компании успешно пройдет осмотр, на нее выдадут ветеринарный сертификат. Подробная инструкция по работе с сервисом «Запрос ветеринарного сертификата» размещена по ссылке.

Также отечественным экспортерам доступны цифровые процедуры оформления фитосанитарного сертификата. Услуга позволяет экспортерам сэкономить время за счет предварительной онлайн-проверки сведений и ограничений стран-импортеров. Для этого на платформе «Мой экспорт» реализован сервис по запросу фитосанитарного сертификата.

Заполняя заявку, экспортер вводит только данные о продукции и условиях поставки. Сведения для принятия решения подтянутся инспектору непосредственно из систем Россельхознадзора, а данные о сертификате сразу поступят в личный кабинет экспортера на платформе «Мой экспорт».

При получении услуги работает принцип экстерриториальности: не важно, где находится экспортер, он может подать заявление в любое подразделение Россельхознадзора в режиме 24/7. Подробная инструкция по работе с сервисом «Запрос фитосанитарного сертификата» размещена здесь.

Все о сервисах для оформления фитосанитарного и ветеринарного сертификатов на цифровой платформе «Мой экспорт» можно узнать в официальном Telegram-канале «ФИТО/ВЕТ сертификация» или написать в бот @FitoMyexportBot. Также вопросы можно задать специалистам контакт-центра 8(495) 967-07-37.

Цифровая платформа «Мой экспорт» предоставляет онлайн-доступ к государственным и бизнес-сервисам, сопровождающим выход компаний на экспорт. Сервисы платформы обеспечивают решение основных задач на каждом этапе экспортного цикла. Портал «Мой экспорт» является одним из фокусов национального проекта «Международная кооперация и экспорт», который направлен на увеличение экспорта несырьевых неэнергетических товаров.

АО «Российский экспортный центр» (Группа РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) — государственный институт поддержки несырьевого экспорта, который оказывает компаниям всех отраслей финансовую и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на внешние рынки, в том числе в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт». В Группу РЭЦ также входят Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР), РОСЭКСИМБАНК и АНО «Школа экспорта».

Фото на обложке: BearFotos / Shutterstock