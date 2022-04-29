Что ждет «Яндекс Новости» и «Дзен» после покупки их VK?

Как стало известно ранее, холдинг VK подписал соглашение о покупке «Яндекс.Новостей» и «Яндекс.Дзена». Мы спросили у экспертов, как это может сказаться на дальнейшей работе площадок.
На наш взгляд, «ВКонтакте» сейчас активно наращивает и расширяет портфель digital-сервисов и инструментов. Это позволит компании получить больше клиентских бюджетов, которые раньше доставались ушедшим с рынка сервисам.
Предполагаем, «ВКонтакте» стремится усиливать свои позиции в области работы с контентом. С этой точки зрения покупка вполне логична. «Яндекс Дзен» охватывает контент от блогеров, а «Яндекс Новости» — это консолидация СМИ, репортажи и более официальная информация.
Таким образом, сделка покрывает и пользовательский контент, и официальный.
Если говорить о доработках, возможно, в «Яндекс Дзен» будет усовершенствован алгоритм органических и платных охватов, как это сделано в соцсети «ВКонтакте».
Кроме того, одним из прогнозов может быть то, что в скором времени «Яндекс Дзен» войдёт в структуру рекламного сервиса myTarget, что должно упростить запуск рекламных кампаний и отслеживание статистики, снизить порог входа для рекламодателей.
Я давно слежу за продажей «Дзена». Сегодняшняя ситуация с невозможностью продвигаться в рекламных каналах Google Ads и блокировкой кабинетов популярной социальной сети делает «Яндекс Дзен» очень перспективным.
В ближайшее время можно ожидать отстройку от поисковой сети «Яндекс» и соответственно — изменение в ранжирования статей «Дзена» в РСЯ.
Кроме того, эта покупка укрепляет VK и делает из него полноценный SuperApp.
Сейчас подписано только соглашение о покупке сервисов. VK и «Яндекс» еще не опубликовали подробные условия сделки.
Одно из возможных развитий сервиса «Яндекс Дзен» — это его слияние с «Пульс» и внедрение в активно развивающуюся рекламную платформу VK. Для блогеров «Дзена» это скорее будет плюсом, потому что не так давно там была изменена модель показа контента, что негативно сказалось на охватах каналов и их монетизации.
Кроме того, возможно, что блогеры «Дзена» будут включены в программу поддержки авторов VK. Если будет плотная интеграция в рекламную платформу VK — это повысит привлекательность сервиса для компаний и рекламодателей.
Фото на обложке: Shutterstock / Tero Vesalainen
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