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Что ждет «Яндекс Новости» и «Дзен» после покупки их VK?

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Алина Алещенко
Алина Алещенко

UGC-редактор RB

Алина Алещенко

Как стало известно ранее, холдинг VK подписал соглашение о покупке «Яндекс.Новостей» и «Яндекс.Дзена». Мы спросили у экспертов, как это может сказаться на дальнейшей работе площадок.

Что ждет «Яндекс Новости» и «Дзен» после покупки их VK?
Никита Жегалин
Head of Digital Marketing Demis Group

На наш взгляд, «ВКонтакте» сейчас активно наращивает и расширяет портфель digital-сервисов и инструментов. Это позволит компании получить больше клиентских бюджетов, которые раньше доставались ушедшим с рынка сервисам.

Предполагаем, «ВКонтакте» стремится усиливать свои позиции в области работы с контентом. С этой точки зрения покупка вполне логична. «Яндекс Дзен» охватывает контент от блогеров, а «Яндекс Новости» — это консолидация СМИ, репортажи и более официальная информация.

Таким образом, сделка покрывает и пользовательский контент, и официальный.

Если говорить о доработках, возможно, в «Яндекс Дзен» будет усовершенствован алгоритм органических и платных охватов, как это сделано в соцсети «ВКонтакте».

Кроме того, одним из прогнозов может быть то, что в скором времени «Яндекс Дзен» войдёт в структуру рекламного сервиса myTarget, что должно упростить запуск рекламных кампаний и отслеживание статистики, снизить порог входа для рекламодателей.

 

Юрий Нестеренко 
PR-директор группы компаний Webit

Я давно слежу за продажей «Дзена». Сегодняшняя ситуация с невозможностью продвигаться в рекламных каналах Google Ads и блокировкой кабинетов популярной социальной сети делает «Яндекс Дзен» очень перспективным.

В ближайшее время можно ожидать отстройку от поисковой сети «Яндекс» и соответственно — изменение в ранжирования статей «Дзена» в РСЯ.

Кроме того, эта покупка укрепляет VK и делает из него полноценный SuperApp.

 

Екатерина Бирюкова
PR-менеджер Dr.Web

Сейчас подписано только соглашение о покупке сервисов. VK и «Яндекс» еще не опубликовали подробные условия сделки.

Одно из возможных развитий сервиса «Яндекс Дзен» — это его слияние с «Пульс» и внедрение в активно развивающуюся рекламную платформу VK. Для блогеров «Дзена» это скорее будет плюсом, потому что не так давно там была изменена модель показа контента, что негативно сказалось на охватах каналов и их монетизации.

Кроме того, возможно, что блогеры «Дзена» будут включены в программу поддержки авторов VK. Если будет плотная интеграция в рекламную платформу VK — это повысит привлекательность сервиса для компаний и рекламодателей.

Фото на обложке: Shutterstock / Tero Vesalainen

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