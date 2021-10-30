Как стартапу с пользой съездить на Web Summit: три совета от инвестора

Мари Глазкова, PR-партнер фонда the Untitled Ventures, делится советами, как спланировать время, где искать инвесторов и какую домашнюю работу провести за оставшееся до саммита время.

До конференции Web Summit в Лиссабоне остается всего ничего. Как разобраться в сотнях мероприятий саммита, если хочется провести время с максимальной пользой для развития своего стартапа?

Уже с понедельника 1 ноября столица Португалии на неделю превратится в самый трендовый технологический центр Европы.

Изголодавшиеся по живому нетворкингу, технологические лидеры, венчурные инвесторы и тысячи стартапов вновь встретятся на площадке Web Summit.

В Лиссабоне, где в октябре сняли практически все ковидные ограничения, ожидают более 40 тысяч участников саммита.

На мероприятии такого масштаба легко потеряться – причем не только физически, ведь площадка огромная.

Среди многочисленных мастер-классов, митапов, выступлений, питчей и тусовок легко забыть о том, зачем вы вообще сюда приехали.

А если вы представляете стартап, то едете вы, по большому счету, с главной целью – найти новые точки роста для вашего бизнеса. Вот три совета, как этой цели достичь (и при этом успеть полюбоваться Лиссабоном).

Поставьте четкие задачи

Еще до поездки определитесь, как именно будет выглядеть ее успех. Иными словами, разбейте глобальную задачу подстегнуть рост своего стартапа на измеряемые подзадачи, например:

пообщаться лично как минимум с пятью релеватными инвесторами;

найти успешных предпринимателей с опытом найма распределенных команд и проконсультироваться с ними;

посетить митап основателей стартапов в своем сегменте;

найти потенциального CTO/CMO/data lead (подставьте нужное вам) и поговорить о сотрудничестве;

изучить варианты для релокации и пообщаться с представителями потенциально интересных стран;

запитчить свои услуги как минимум пяти потенциальным клиентам;

пообщаться с представителями как минимум пяти медиа, и т.д.

Если вы едете командой, разделите эти подзадачи между собой и продумайте, что именно нужно для их достижения. А если же планируете идти на Web Summit в одиночестве, расставьте приоритеты и фокусируйтесь на главном.

Сделайте домашнюю работу

Разберитесь, как работает приложение Web Summit – это еще один из каналов, по которым можно связаться с интересными вам участниками.

Заранее напишите 3-4 варианта короткого интро (для инвесторов, партнеров, журналистов, и т.д.) – кто вы, что вы делаете и чего хотите.

Хотите найти инвестора?

Изучите список фондов, представители которых ожидаются на саммите, и проверьте, соответствуют ли их инвест-фокусы вашему бизнесу и стадии развития.

Если вы – стартап из России с фокусом на азиатские рынки и ищете раунд А, разговор с инвесторами, для которых приоритет – США и поздние стадии развития, будет довольно коротким.

Отберите своеобразный шорт-лист из релеватных инвесторов, с которыми бы вам хотелось пообщаться.

Подумайте о том, может ли кто-то из ваших знакомых или коллег представить вас – большинство стартапов в нашем портфолио пришли по рекомендации из индустрии.

Наконец, отрепетируйте свой минутный elevator pitch – легий, понятный, элегантный, больше похожий на интересную историю, которую можно рассказать за чашкой кофе или бокалом вина.

Заранее застолбить встречу с инвестором на мероприятии формата Web Summit пытаться не стоит, зато талант ненавязчиво рассказать о себе на тусовке очень пригодится.

Спланируйте свое время

Досконально изучите официальную программу саммита, а также пройдитесь по основным event-платформам, где размещена информация о неформальных мероприятиях.

Поспрашивайте знакомых из индустрии, кто и на какие встречи идет.

Ваша цель – понять, где именно велика вероятность встретить людей, которые могут проконсультировать по насущным вопросам, будь то маркетинг, продажи, релокация стартапа или найм сотрудников.

Гораздо легче пообщаться с релевантным вам инвестором, потенциальным клиентом или журналистом в кулуарах или на одной из вечеринок в дни саммита.

Так, на нашей вечеринке Deep Tech Night можно будет встретить самого Майкла Бутчера – одного из самых влиятельных журналистов в сфере технологий.

Хотя мероприятие и не официальное, но пять стартапов получат шанс презентовать Бутчеру свои стартапы и услышать его (и мое) мнение.

А на дискуссионной панели он расскажет о том, как стартапам избежать типовых ошибок в общении с прессой и инвесторами.

Так что, даже если вы приехали на Web Summit без билета на основной форум, на side-мероприятиях вам будет не менее интересно.

Однако учтите, что объять необъятное все равно не получится. Создайте себе достаточно гибкое расписание на каждый день в Лиссабоне, в котором будут активности:

tier 1: личные встречи с инвесторами, питчи, самые релеватные тусовки, пропустить которые нельзя.

личные встречи с инвесторами, питчи, самые релеватные тусовки, пропустить которые нельзя. tier 2: интересные вам мероприятия с более отложенным потенциалом.

интересные вам мероприятия с более отложенным потенциалом. tier 3: время на свободный нетворкинг, который может оказаться неожиданно полезным. Не забудьте о follow up – если обменялись контактами, напишите о себе в течение 24 часов.

И главное – хорошо проведите время.

Лиссабон – чудесный город, а когда в нем собираются столько талантливых и амбициозных людей, он на время становится еще прекраснее.

Используйте время на Web Summit по полной программе, и тогда полезный эффект от поездки будет длиться еще многие месяцы.