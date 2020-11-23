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Почему не получается провести цифровую трансформацию: 6 главных ошибок

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Вадим Пряхин
Вадим Пряхин

R&D-директор Family agency

Евгения Хрисанфова

Учиться на своих ошибках полезно, но это может дорого обойтись бизнесу. Вадим Пряхин, R&D-директор Family agency, рассказал, с какими проблемами сталкиваются компании в процессе цифровой трансформации и как их избежать.

Почему не получается провести цифровую трансформацию: 6 главных ошибок

В проекте Dig(IT)al рассказываем о технологиях, которые помогут вам заработать. Переходите на цифровую сторону бизнеса.

Я видел много попыток цифровых трансформаций в разных сферах бизнеса и размерах компаний. И по своему опыту могу сказать, что больше половины из них проваливались. Почему так происходит?

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Давайте для начала определимся, что такое успешная трансформация. По моему мнению, это та трансформация, продуктом которой пользуются ежедневно. Неудачная трансформация, соответственно, — та, которая так и остается либо на бумаге, либо реализована, но не применяется. Итак, почему же иногда трансформации не удаются?

1. Отсутствие стратегии и конечных целей

Многие компании видят тренд на цифровую трансформацию и решают, что это круто и им тоже ее надо. Выделяют бюджет, нанимают людей (или дают задачу текущим сотрудникам) и начинают работу. Вот только не отдают себе отчет, зачем она нужна и к чему приведет. Горемычные трансформаторы делают какой-то продукт, внедряют его, а результата нет. Либо он есть, но никто не понимает, какой и в чем его измерить: ведь никто не поставил себе критериев успеха трансформации. Руководство не видит результатов и перестает выделять бюджеты. Так продукт остается недоделанным.

Вывод: перед началом трансформации поймите, зачем она нужна и какие результаты должна принести. Звучит банально, но эта проблема встречается у очень многих компаний.

2. Бюрократия

Цифровая трансформация — это очень подвижный процесс: его можно сравнить с внутренним стартапом компании. И если его обкладывают всеми бюрократическими процессами, трансформация может затянуться на годы. А рынок меняется очень быстро. В итоге, когда все готово, продукт уже никому не нужен.

Во многих российских компаниях я видел, как каждую кнопку могли обсуждать на трех-четырех уровнях принятия решения, вносить правки на правки, из-за чего создание прототипов и утверждение процессов затягивалось на 2-3 года. Лучше всего выделить группу, занимающуюся трансформацией, в отдельную структуру и дать ей возможность распоряжаться бюджетом и задачами свободно в разумных рамках и при условии достижения ими целевых показателей.

3. Старые подходы в новых продуктах

Некоторые компании пытаются подойти к трансформации с методологией Waterfall: сначала исследуют вообще всю компанию, пишут ТЗ, утверждают со всеми заинтересованными лицами, проектируют решение для всей компании и начинают внедрять. До итоговой трансформации пройдет лет 5-10. А что если в самом начале идея была в корне неверной и уже потрачено огромное количество «человекочасов»?

У нас был один клиент — российская сеть торговых центров. Они хотели в корне изменить подход к работе с клиентами внутри, сделать его более диджитальным и создать абсолютно новый путь пользователя в ТЦ. Идея крутая и классная. Мы начали изучать пути клиентов, их существующие решения, сделали первое предложение о том, как это все может быть. Клиент сказал: «круто, давайте теперь напишем ТЗ по ГОСТ и опишем вообще весь продукт — у нас можно только так»…

ТЗ мы писали больше года: вносили дополнения от разных отделов, учитывали все требования, описали огромную систему. В итоге руководство сказало, что это слишком большой и сложный проект и они не готовы выделять денег на такую трансформацию, потому что есть шанс, что это не сработает.

В трансформации очень хорошо работает система итераций: сделайте маленький продукт, который решает одну самую важную задачу, и потом постепенно добавляйте функционал.

4. Отсутствие встречного движения

Для трансформации важно, чтобы вся компания понимала, зачем нужен проект и к чему он приведет. Если трансформация движется снизу (от линейных сотрудников или менеджеров среднего звена) или, наоборот, сверху от топ-менеджмента и все стороны не понимают ее ценности, то она обречена на провал.

В первом случае руководство не будет выделять бюджетов на ее реализацию или будет вставлять палки в колеса со словами «у нас выверенные процессы и все хорошо работает». Во втором случае сотрудники не будут пользоваться продуктом, потому что нужно переучиваться, а все новое вызывает отторжение в сформированных структурах. Важно двигаться сонаправленно и менять принцип мышления внутри компании, а скорее всего — и ее структуру.

5. Слишком быстрое движение

Когда компания хочет сделать трансформацию очень быстро и выделяет на нее максимальные ресурсы, многие сотрудники не успевают адаптироваться к изменениям, из-за чего процесс тормозится. В итоге старые процессы уже не работают, а новые еще не адаптированы. Появляется много проблем, на решение которых нужны дополнительные ресурсы, и в конечном итоге компания решает вернуться к старым принципам работы. В трансформации нужно двигаться быстрыми темпами, но учитывать время на внедрение и адаптацию.

6. Не учтены потребности клиентов и пользователей

Любая диджитализация должна двигаться от потребностей клиентов или пользователей, для которых она предназначена. Если не учитывать цели и интересы всех сторон, то можно сделать продукт, который в итоге будет вызывать больше негатива.

Если брать простые примеры: люди работают до трансформации в формате Excel-файлов и за секунду могут изменить любую строку, а после трансформации из-за сложностей интерфейса у них уходит на это больше минуты на каждую запись. Или раньше клиент для заказа заполнял два поля, после чего ему звонил менеджер с уточнениями, а теперь ему нужно заполнить 20 полей.

Это самые частые причины неудач цифровой трансформации: на самом деле их может быть больше, но в первую очередь стоит пройтись по этому чек-листу.

Фото на обложке: CHUYKO SERGEY / Shutterstock

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