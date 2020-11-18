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DIG(IT)AL

Страх перемен и отсутствие стратегии: что мешает построить цифровую компанию на российском рынке

Колонки
Евгений Барулин
Евгений Барулин

Генеральный директор TalentTech

Евгения Хрисанфова

Сегодня главным условием для успешного развития бизнеса стала цифровая трансформация. Она позволяет компаниям не только внедрить новые технологии и автоматизировать рабочие процессы, но и развить внутри себя целые новые направления и таланты.

При этом только один из восьми работодателей в России может похвастаться наличием лидеров, готовых эффективно работать в новой цифровой среде — 87,5% компаний испытывают дефицит в «цифровых» руководителях. Об этом свидетельствуют результаты исследования, которое провели эксперты IT-холдинга TalentTech.

Затормаживает переход также недостаток финансирования и нехватка кадров, говорится в исследовании KMDA «Цифровая трансформация в России 2020». Евгений Барулин, генеральный директор компании-разработчика HRtech-решений TalentTech, на базе данных исследования рассказал, как ЦТ может провалиться, несмотря на внедрение технологий, если вы расставите приоритеты неверно, а также определил, что мешает российским компаниям цифровизироваться.

Страх перемен и отсутствие стратегии: что мешает построить цифровую компанию на российском рынке

В проекте Dig(IT)al рассказываем о технологиях, которые помогут вам заработать. Переходите на цифровую сторону бизнеса.

Нехватка компетенций — главный тормоз ЦТ

В 2019 году на путь цифровой трансформации, перейдя от изучения возможностей к практическим шагам, встали на 19% больше компаний, чем в 2018 году. Однако предприятия все еще сталкиваются с рядом трудностей.

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  • Нехватка навыков и знаний. Об этой проблеме заявили 53% опрошенных, еще 41% выделили отсутствие квалифицированных кадров. Когда команда встает на путь трансформации, бывает так, что сотрудники не сразу овладевают цифровыми навыками и поэтому не могут их применять на практике. В таком случае можно найти фрилансера, который выполнит срочную разовую работу либо же останется в рамках какого-либо проекта.
На примере российской биржи FL.ru мы видим, что бизнес стал более внимательным к фрилансерам — общее количество заказов заметно выросло: плюс 73% к значениям сопоставимого периода в прошлом году. Бизнес стал искать дополнительные возможности оптимизации расходов и процессов — мало кто стремится держать сотрудника в штате только для редких, непрофильных работ. Выгоднее и проще найти фрилансера на проектные задачи.
  • Страх перед изменениями становится препятствием для 45% российских компаний. Здесь мешает консерватизм высшего руководства, которое «не видит смысла что-либо менять, потому что и так все работает». Всеобщий карантин доказал, что уже невозможно вести бизнес исключительно в офлайне и те, кто понял это быстрее, удержался на плаву.
  • 42% опрошенных в качестве препятствия указали отсутствие четкой стратегии ЦТ. Если у компании нет плана, то и нет понимания необходимых действий, что в итоге порождает сопротивление изменениям. Для создания стратегии вам понадобится анализ организационных процессов компании и работы сотрудников, выявление разрывов в компетенциях и команда трансформации, которая на основе полученных данных займется разработкой  плана и его внедрением.
  • Недостаточность финансирования является проблемой для 37% опрошенных. По данным исследования, только 22% российских компаний планировали направить более 5% своих инвестиций на цифровизацию в 2019 году. Для сравнения, в технологически продвинутых европейских регионах — например, в Скандинавии — уровень таких инвестиций составляет 39%.

Практика показывает, что даже при наличии разработанной стратегии многим топ-менеджерам и руководителям подразделений все же сложно внедрять digital-процессы. Им мешают:

  • Чрезмерная загруженность текущей операционной деятельностью (57%). Иными словами, возникает проблема делегирования. Не бойтесь распределять вверенный вам функционал между сотрудниками, не берите на себя все. В ЦТ должен быть вовлечен весь коллектив, вам же нужно следить и направлять свою команду.
  • 41% опрошенных выделил отсутствие координации при реализации стратегии. Если в компании не будет концепции управления ЦТ и единого органа управления, это приведет к слабому кросс-функциональному взаимодействию подразделений, низкому уровню координации действий. Это также может поставить под угрозу эффективность реализации всей программы в целом либо же приведет к затягиванию сроков и увеличению издержек.
  • 28% респондентов назвали недостаток компетенций. Лидера определяет комбинация hard skills & soft skills — тот набор навыков, которыми должен владеть менеджер по инновациям или по управлению изменениями. Такой специалист реализует техническую сторону диджитал-проектов, создает стратегию и управляет развитием технологического фундамента.


Сотрудники, стратегия и поддержка определяют успех

Главными факторами для успешного внедрения digital российские компании считают компетентный менеджмент и команду (64%), которые работают по созданному стратегическому плану (47%), и получают поддержку от руководства (59%).

Последнее условие выражается как в достаточном финансировании, так и в наличии эффективной координации инициатив и обеспечении инструментами кросс-функционального управления. При этом в половине компаний (48%) все еще отсутствует единый орган управления ЦТ, а ответственность за диджитализацию ложится на плечи нескольких менеджеров высшего звена:

  • В 15% компаний за ЦТ отвечает акционер или собственник.
  • В 12% — группа или комитет по трансформации.
  • Также в 12% — Chief Digital Officer (CDO) или Chief Digital Transformation Officer (CDTO).
  • Еще 9% назвали IT-директора, CIO, CTO.

Даже очень компетентный CDTO в одиночку может не справиться с ЦТ, особенно если речь идет о крупной компании. Здесь необходима поддержка на всех уровнях, создание внутри предприятия трансформационной команды и поэтапное внедрение новых принципов работы, которые принято называть «цифровой культурой».

Наиболее востребованными навыками и компетенциями для российских компаний являются аналитика, работа с данными и владение digital-инструментами (66%), управление процессами и проектами (58%), самообучение и адаптация (57%), технологическая экспертиза (50%), стратегическое мышление (46%), коммуникативность (39%), креативность (35%) и программирование (25%). Чтобы восполнить существующие в знаниях пробелы, российские компании:

  • создают новые позиции и нанимают новых сотрудников с рынка (63%);
  • акцентируют внимание на повышении квалификации кадров (60%). Так, сеть «Магнит» внедрила решение «TalentTech.Обучение» для оценки цифровых навыков и адаптивного обучения команды во время карантина 2020;
  • привлекают внешних консультантов (34%);
  • заменяет недостаточно компетентных работников новыми (31%);
  • покупают команды специалистов (17%);
  • обращаются к применению искусственного интеллекта (10% ). С его помощью ПАО «Северсталь» автоматизировала и ускорила процесс подбора кандидатов на внутреннюю лидерскую программу — ИИ позволил быстро найти будущих лидеров корпорации.

Как достичь максимума

  1. Лидерам цифровой трансформации нужно хорошо знать индустрию, в которой они делают бизнес: что нужно потребителю, какие есть конкурентные преимущества, тренды, кто основные игроки и в чем их сильные стороны, а также видеть потенциальные возможности своей компании. Чтобы это знание не устарело, нужно быть «дата-сайентистом», то есть знать, как можно собирать данные, где их источники, уметь обрабатывать и применять доступные виды интеллекта (человеческий и искусственный) для анализа. Результатом этого будет формулировка гипотез, поэтому здесь важно уметь проверять их и быстро экспериментировать.
  2. Лидер ЦТ знает, как эффективно организовать функции Run и Change. Первая помогает удовлетворить клиента и заработать сегодня, а вторая — быть успешным и конкурентоспособным завтра.
  3. Конкурентное преимущество — умение построить организацию, способную работать с неизвестностью-неопределенностью, быстро доносящую ценность клиенту.
  4. Достигать высот можно только с помощью команды, поэтому нужно уметь подбирать сотрудников под задачи в функциях Run и Change, а также вдохновлять и мотивировать их, ведь везде есть барьеры, приводящие к выгоранию — надо уметь с этим справляться.

Фото на обложке: Rawpixel.com / Shutterstock

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