Почему топ-менеджеры боятся внедрять инновации, но высоко их оценивают

Почему внедрение облачных технологий считают опасным? Действительно ли это неоправданный риск или же неизбежное будущее? Поясняет Сергей Князев, руководитель направления по работе с ключевыми клиентами Yandex.Cloud.

В нашей «облачной» индустрии есть такое явление как Born in the Cloud (компании, рождённые в облаке). Это, как правило, стартапы, которые изначально строили свои технологические процессы с использованием облачных технологий. В каком-то смысле причина этого выбора — правила, которые диктует конкурентная среда. У стартапов нет времени и финансовых ресурсов, чтобы использовать собственную инфраструктуру для тестирования потенциально работающих сценариев продукта, для масштабирования проекта без каких-либо препятствий.

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Совсем другая ситуация в крупных организациях. Даже при высокой оценке инновационных решений топ-менеджмент может отказаться их внедрять.

Риск провала может отразиться на карьере

Нужно принять во внимание, что слова про высокую оценку инноваций — это социально приемлемый ответ, по сути, так отвечать правильно и никто не будет на тебя косо смотреть. В реальности, когда менеджеры принимают решения, они находятся в конфликте интересов, где на одной чаше весов — выполнение ключевых показателей, чего от них ожидает руководство, совет директоров или акционеры, а на другой — риск провала того или иного начинания, которое они предлагают для реализации в своей сфере ответственности. Рисковать карьерой, положением в компании, лично нести на себе бремя изменений — это непростая задача.

Скорость изменений внутри компании может быть меньше, чем срок нахождения в должности

Другая плоскость, в которой происходит конфликт, — это последствия и риски принятия решения versus последствия и риски непринятия решения.

Если в стартапах последние реализуются очень быстро (у вас просто нет ресурсов долго делать что-то не отвечающее уровню технологий ваших конкурентов), то в крупных компаниях процессы проседания под давлением рыночной среды могут занимать годы, что чаще меньше, чем среднее время нахождение менеджеров на своей должности.

Результат от внедрения инноваций заметен не сразу

Нужно также принять во внимание, что инновации обычно реализуются в рамках так называемой S-кривой, когда большая часть результата не видна в течение длительного срока первичного внедрения технологий. Внутри компании это создает подобные иллюзии: там наши конкуренты что-то делают, уже потратили достаточно времени и денег, но у них ничего не выходит, а EBITDA (способ оценки финансового результата компании) уже упала. В таких ситуациях риски реализации инновационного подхода смещаются на как раз на тех, кто придёт на должность после тебя, когда технология на S-кривой будет в стадии сильного воздействия на финансовые и бизнес-результаты.

Некоторые инновации, в том числе облака, намного позже становятся мейнстримом на российском рынке

Российские топ-менеджеры не всегда могут найти примеры внедрения инноваций «рядом», Если мы вернемся к теме распространения тех же облачных технологий в России, то можно сказать, что в отличие от других стран (США, ЕС), где уровень проникновения во многих индустриях уже точно перешел через 50%, в нашей стране они не являются мейнстримом. Это было обусловлено в основном законодательством и требованием регуляторов. Крупные мировые облачные платформы, по сути, отказались инвестировать в локальный рынок, отрывать здесь зоны доступности и приводить свои сервисы в соответствие с требованиями законодательства. Понадобилось время, чтобы локальные игроки создали свои платформы.

Российский облачный рынок находится в начале пути, а значит, менеджеры крупных компаний стоят перед выбором, который их коллеги в других странах сделали много лет назад, и выбор этот «в моменте» не может опираться на утверждение «все сейчас вокруг так делают». Но, как говорил сооснователь «Яндекса» Илья Сегалович, прогресс не остановим.

Фото на обложке: Shutterstock/issaro prakalung