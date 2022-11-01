Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Колонки

Не можете уйти в отпуск? Попробуйте воркейшн

Колонки
Анастасия Ускова
Анастасия Ускова

Генеральный директор Rocket Humans / Rocket Work

Анастасия Удальцова

Воркейшн (от английского work и vacation) — процесс, когда команду или ее часть отправляют на какое-то время поработать в другую обстановку — за город, в отель или на море, а стандартный рабочий день делится на рабочие часы и часы досуга. Такая мера помогает снизить уровень стресса и тревожности — и избежать выгорания.

Как подготовиться к такому отпуску и выбрать место, чтобы отдых состоялся, а работа не прерывалась, рассказывает Анастасия Ускова, CEO Rocket Humans.
Не можете уйти в отпуск? Попробуйте воркейшн

Почему важно отдыхать?

Исследования выявили, что пребывание на природе без гаджетов в течение хотя бы четырех дней повышает креативность и способность решать задачи на 50%. Поэтому хотя бы раз в год менять обстановку и позволять себе отдыхать необходимо каждому, кто собирается успешно покорять новые карьерные вершины и совершать профессиональные подвиги.

 

Кому подходит воркейшн?

Конечно бывают случаи, когда уйти в офлайн полностью не получается в силу разных обстоятельств. Так, многие владельцы бизнесов, топ-менеджеры или просто уникальные специалисты часто не могут себе такое позволить. И подобное совмещение работы и отдыха — хороший способ перезагрузиться и набраться сил.

Читайте по теме: Как помочь команде достичь баланса между работой и личной жизнью

Такой режим могут практиковать фрилансеры, которые не хотят брать классический отпуск и терять в прибыли, и даже наемные сотрудники, которым не хочется потратить все на отпуск и потом отказывать до следующей зарплаты. А еще воркейшн — это просто хорошая тренировка по построению баланса между работой и личной жизнью, приемы которой можно использовать и в обычной жизни.

 

Как правильно подготовиться?

Подготовка к такому отпуску должна начаться еще в офисе. Лично я начинаю с переноса на ноутбук всех важных документов, которые могут понадобиться во время воркейшена. Устанавливаю необходимый для работы софт и настраиваю удаленные доступы везде, где только можно.

Если вы не знаете, что к чему, помочь с этим сможет служба технической поддержки вашей компании. К ним же можно обратиться за помощью в предустановке утилит для удаленного доступа к рабочему компьютеру на случай, если вы забыли скопировать важные данные.

Я всегда дублирую все важные документы в облачном хранилище, чтобы иметь к ним доступ с любого устройства, если с ноутбуком что-то случится или он просто невовремя разрядится.

Мастхэв гаджет для работы в отпуске — это портативный внешний аккумулятор. Особенно полезен в условиях, когда не везде могут быть розетки, а ответить на рабочий имейл нужно.

 

Предупредите коллег

Договоритесь с коллегами, оставшимися в офисе, чтобы не забывали принимать ваши запросы на удаленный доступ и проверять корреспонденцию.

Выберете и обсудите с ними временные слоты для звонков и важных встреч. Вы готовы быть на связи только в первой половине дня? Или самое продуктивное для вас время — после обеда? Дайте знать сотрудникам и коллегам, когда вы будете готовы подключиться к видеоконференции или ответить на срочный запрос, чтобы вам не пришлось проводить zoom-встречу посреди экскурсии по древним развалинам.

Отметьте время, когда вы планируете быть преимущественно офлайн, и достучаться до вас будет непросто. Это поможет избежать конфликтных ситуаций.

 

Выберете подходящий отель

При бронировании отеля или апартаментов убедитесь, что Wi-Fi и сотовая связь работают устойчиво: об этом можно спросить у хоста, позвонив или написав им напрямую. Выбирайте место для отдыха в примерно том же часовом поясе, в каком работает ваша компания. Если в вашем офисе полдень, а у вас полночь, ни поработать, ни отдохнуть при таком раскладе не получится точно.

 

Какой отдых подходит для воркейшена?

Самое главное — это быть примерно в том же часовом поясе, что и ваш офис. Однако есть и другие особенности. Сидеть с ноутбуком под пальмой — это красиво, но непрактично. Там нет розеток, могут быть проблемы с Wi-Fi, солнце может засвечивать экран ноутбука, а посторонние шумы отвлекать. Поэтому будьте готовы, что для работы вам нужна инфраструктура. Палатки, горы или необитаемый остров вряд ли подойдут.

Читайте также:

Немного отдыха, немного работы: как и зачем отправлять сотрудников на международные конференции

Четыре способа повысить продуктивность, но при этом больше отдыхать

Если вы хотите успешно совмещать работу и отпуск, отель должен быть рядом от центра местного притяжения — центра города, пляжа или других достопримечательностей. Чтобы путь от работы к развлечению не отнимал много времени и лишние силы.

Делайте выбор в пользу стран с хорошим мобильным интернетом, а путешествовать с места на место в рамках отпуска лучше общественным транспортом: на поездах или автобусах, где, как правило, есть розетки и Wi-Fi и не придется сидя за рулем думать, что происходит сейчас в телефоне. 

 

Не забывайте отдыхать

Помните, что если работать полный день даже в отеле на берегу океана, отдохнуть точно не получится. Поэтому вне рабочих временных слотов старайтесь не заглядывать в телефон и действительно отдыхать. А в рабочие часы полностью сфокусироваться на работе.

Позволяйте себе чуть больше, чтобы ваш воркейшн не напоминал офис. Не идите в местные коворкинги — лучше засядьте в приятном кафе с кондиционером или в лобби отеля. А вместо традиционного кофе закажите безалкогольный коктейль, смузи или закуски местной кухни. Отдых в первую очередь — это смена обстановки и новые впечатления, поэтому такой подход позволит вам совместить отдых и не потерять в продуктивности.

Помните, что главный принцип воркейшена, как и отдыха в целом — это смена обстановки. Поэтому отдохнуть и поработать можно одинаково хорошо в любом месте за пределами офиса. Например, на турбазе за городом или в соседнем регионе — не обязательно улетать далеко. Но даже такая смена обстановки позволит вам набраться новых впечатлений.

Фото на обложке: Shutterstock / candy candy

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Будущее рынка онлайн-агрегаторов психологов: что поможет развитию?
  2. 2 6 стратегий, как отстоять личные границы на работе
  3. 3 Борьба с инфошумом: как не утонуть в информации, которая льется на нас со всех сторон?
  4. 4 Продажи в период «повышенной готовности»: как не дать сотрудникам перегореть
  5. 5 Как сосредоточиться на работе в ситуации неопределенности?

ВОЗМОЖНОСТИ

01 ноября 2022

Конкурс на получение гранта для развития туризма в России от «Заблудших»

01 ноября 2022

«Дежурный по планете»

11 ноября 2022

AI Journey Contest

13 ноября 2022

Sovcombank Team Challenge 2022

13 ноября 2022

Конкурс для начинающих предпринимателей FranchCamp

Все ВОЗМОЖНОСТИ