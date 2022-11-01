Не можете уйти в отпуск? Попробуйте воркейшн

Как подготовиться к такому отпуску и выбрать место, чтобы отдых состоялся, а работа не прерывалась, рассказывает Анастасия Ускова, CEO Rocket Humans.

Воркейшн (от английского work и vacation) — процесс, когда команду или ее часть отправляют на какое-то время поработать в другую обстановку — за город, в отель или на море, а стандартный рабочий день делится на рабочие часы и часы досуга. Такая мера помогает снизить уровень стресса и тревожности — и избежать выгорания.

Почему важно отдыхать?

Исследования выявили, что пребывание на природе без гаджетов в течение хотя бы четырех дней повышает креативность и способность решать задачи на 50%. Поэтому хотя бы раз в год менять обстановку и позволять себе отдыхать необходимо каждому, кто собирается успешно покорять новые карьерные вершины и совершать профессиональные подвиги.

Кому подходит воркейшн?

Конечно бывают случаи, когда уйти в офлайн полностью не получается в силу разных обстоятельств. Так, многие владельцы бизнесов, топ-менеджеры или просто уникальные специалисты часто не могут себе такое позволить. И подобное совмещение работы и отдыха — хороший способ перезагрузиться и набраться сил.

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Такой режим могут практиковать фрилансеры, которые не хотят брать классический отпуск и терять в прибыли, и даже наемные сотрудники, которым не хочется потратить все на отпуск и потом отказывать до следующей зарплаты. А еще воркейшн — это просто хорошая тренировка по построению баланса между работой и личной жизнью, приемы которой можно использовать и в обычной жизни.

Как правильно подготовиться?

Подготовка к такому отпуску должна начаться еще в офисе. Лично я начинаю с переноса на ноутбук всех важных документов, которые могут понадобиться во время воркейшена. Устанавливаю необходимый для работы софт и настраиваю удаленные доступы везде, где только можно.

Если вы не знаете, что к чему, помочь с этим сможет служба технической поддержки вашей компании. К ним же можно обратиться за помощью в предустановке утилит для удаленного доступа к рабочему компьютеру на случай, если вы забыли скопировать важные данные.

Я всегда дублирую все важные документы в облачном хранилище, чтобы иметь к ним доступ с любого устройства, если с ноутбуком что-то случится или он просто невовремя разрядится.

Мастхэв гаджет для работы в отпуске — это портативный внешний аккумулятор. Особенно полезен в условиях, когда не везде могут быть розетки, а ответить на рабочий имейл нужно.

Предупредите коллег

Договоритесь с коллегами, оставшимися в офисе, чтобы не забывали принимать ваши запросы на удаленный доступ и проверять корреспонденцию.

Выберете и обсудите с ними временные слоты для звонков и важных встреч. Вы готовы быть на связи только в первой половине дня? Или самое продуктивное для вас время — после обеда? Дайте знать сотрудникам и коллегам, когда вы будете готовы подключиться к видеоконференции или ответить на срочный запрос, чтобы вам не пришлось проводить zoom-встречу посреди экскурсии по древним развалинам.

Отметьте время, когда вы планируете быть преимущественно офлайн, и достучаться до вас будет непросто. Это поможет избежать конфликтных ситуаций.

Выберете подходящий отель

При бронировании отеля или апартаментов убедитесь, что Wi-Fi и сотовая связь работают устойчиво: об этом можно спросить у хоста, позвонив или написав им напрямую. Выбирайте место для отдыха в примерно том же часовом поясе, в каком работает ваша компания. Если в вашем офисе полдень, а у вас полночь, ни поработать, ни отдохнуть при таком раскладе не получится точно.

Какой отдых подходит для воркейшена?

Самое главное — это быть примерно в том же часовом поясе, что и ваш офис. Однако есть и другие особенности. Сидеть с ноутбуком под пальмой — это красиво, но непрактично. Там нет розеток, могут быть проблемы с Wi-Fi, солнце может засвечивать экран ноутбука, а посторонние шумы отвлекать. Поэтому будьте готовы, что для работы вам нужна инфраструктура. Палатки, горы или необитаемый остров вряд ли подойдут.

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Четыре способа повысить продуктивность, но при этом больше отдыхать

Если вы хотите успешно совмещать работу и отпуск, отель должен быть рядом от центра местного притяжения — центра города, пляжа или других достопримечательностей. Чтобы путь от работы к развлечению не отнимал много времени и лишние силы.

Делайте выбор в пользу стран с хорошим мобильным интернетом, а путешествовать с места на место в рамках отпуска лучше общественным транспортом: на поездах или автобусах, где, как правило, есть розетки и Wi-Fi и не придется сидя за рулем думать, что происходит сейчас в телефоне.

Не забывайте отдыхать

Помните, что если работать полный день даже в отеле на берегу океана, отдохнуть точно не получится. Поэтому вне рабочих временных слотов старайтесь не заглядывать в телефон и действительно отдыхать. А в рабочие часы полностью сфокусироваться на работе.

Позволяйте себе чуть больше, чтобы ваш воркейшн не напоминал офис. Не идите в местные коворкинги — лучше засядьте в приятном кафе с кондиционером или в лобби отеля. А вместо традиционного кофе закажите безалкогольный коктейль, смузи или закуски местной кухни. Отдых в первую очередь — это смена обстановки и новые впечатления, поэтому такой подход позволит вам совместить отдых и не потерять в продуктивности.

Помните, что главный принцип воркейшена, как и отдыха в целом — это смена обстановки. Поэтому отдохнуть и поработать можно одинаково хорошо в любом месте за пределами офиса. Например, на турбазе за городом или в соседнем регионе — не обязательно улетать далеко. Но даже такая смена обстановки позволит вам набраться новых впечатлений.

Фото на обложке: Shutterstock / candy candy