Как помочь команде достичь баланса между работой и личной жизнью

Может ли руководство компании сделать эту цель достижимой для всего персонала? CMO Contentsquare Ники Холл рассказала о пяти компонентах, которые следует включить в стратегию управления. Они предоставят командам достаточную свободу и гибкость, чтобы соблюдать баланс и поддерживать эффективность.

Стремление достичь баланса между работой и личной жизнью — почти гарантированный путь к провалу. Он включает слишком много переменных — семейную жизнь, уровень заработка, должность и обязанности — и не может быть универсальным для каждого.

Эмпатия

Строгость в управлении не приносит пользы ни руководству, ни сотрудникам. В свою очередь, эмпатия помогает установить более личную связь с командой и сфокусировать управление компанией на людях.

Реалистичные требования

Руководству пора пересмотреть свои ожидания. Стремление занять лидирующую позицию не является плохим само по себе. Но ситуация меняется, если при этом на команды возлагаются нереалистичные ожидания.

Общие собрания посреди ночи или требование работать сутками, чтобы уложиться в сроки, не демонстрируют энтузиазм и преданность делу. Это отражение плохого руководства. Вместо этого лидерам следует изменить мышление, при необходимости скорректировать ожидания и выстроить стратегию, которая позволит добиться успеха без ущерба для персонала.

Гибкость

Доверяйте сотрудникам и предоставляйте им возможность самостоятельно выполнять задачи под вашим руководством. Это лучший способ раскрыть потенциал всей команды и повысить ценность их рабочего времени. Кроме того, так они смогут брать ответственность за свои решения и выстраивать наиболее подходящий рабочий день.

Руководителям стоит уделять меньше внимания отработанным часам и больше — качеству работы и достижению целей. Требование проводить в офисе пять дней в неделю по девять часов в день исходит скорее из стремления контролировать сотрудников, чем повышать их продуктивность. Поэтому эмпатичным лидерам лучше от этого отказаться.

Поддержка

В жизни происходит множество непредвиденных событий. Пандемия показала: руководству необходимо осознать, что сотрудники — в первую очередь люди. У каждого из них свои потребности, проблемы, стремления и приоритеты.

Все может измениться за секунду. Поддержка членов команд в эти периоды принесет пользу компании в целом. Но, что более важно, это создает рабочую среду, в которой сотрудники будут восприниматься как люди, а не машины.

Личный пример

Чтобы установить здоровые границы и открытое общение в коллективе, руководству следует подать личный пример. Вероятно, самый простой способ — открыто уделять такой же приоритет домашний делам, как и рабочим.

У каждого есть жизнь вне офиса, и это следует принять и поддерживать. Если руководитель показывает здоровое поведение своим примером, то команды станут ближе, а между ними установится атмосфера взаимопонимания и честности.

Источник.