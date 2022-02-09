Продвижение на «Яндекс.Маркете»: полезные инструменты

Антон Ларин, СЕО XWAY , операционного партнера российских и зарубежных маркетплейсов, рассказал о том, как это повлияло на стратегии продавцов.

«Яндекс.Маркет» сегодня — это более 8 млн покупателей и 18 тыс. продавцов. За время работы на площадке появились новые инструменты продвижения: ставки, бонусы в директе, рассрочка.

Содержание:

Инструменты продвижения на маркетплейсе

Акции и скидки

На «Яндекс.Маркете» продавцы могут участвовать в распродажах за счет маркетплейса — площадка устанавливает свою скидку, при этом компенсирует магазину разницу в цене. Селлер может и самостоятельно регулировать ценообразование, создавая собственные промокоды.

Товары со скидкой получают выгодные позиции на главной странице «Яндекс.Маркета» и появляются в разделе актуальных акций.

На маркетплейсе доступны длительные сезонные или короткие флеш-распродажи, которые длятся несколько часов. Селлер может участвовать сразу в нескольких акциях площадки. Это помогает продавцам разгрузить склад и привлечь новых клиентов — товары со скидкой привлекают больший трафик.

Ставки

В 2021 году на «Яндекс.Маркете» появилось продвижение ставками. Оплата в таком случае происходит только после того, как товар доставлен покупателю. Инструмент пришел на смену классическим рекламным кампаниям, предполагающим оплату за каждый клик пользователей по карточке.

Ставка — процент от цены, который селлер готов отдать площадке за рост продаж.

Размер ставки может влиять на то, как высоко в листинге будет находиться предложение продавца, а также попадет ли товар в отдельный блок поисковика платформы.

Рекламные стратегии на «Яндекс.Маркете» работают по принципу аукциона — чем выше находится товар, тем больше пользователей видят его в поиске и на страницах категорий, например, в «топ-6 предложений» (показываются в карточке товара) или в «приоритетных предложениях».

Кроме того, продавец может одновременно создать несколько стратегий с разными ставками — маркетплейс подсказывает, какой размер выбрать для каждого товара.

Программы лояльности

Программы лояльности на маркетплейсах, как правило, помогают заинтересовать тех, кто чаще совершает заказы.

К примеру, покупатели «Маркета», оформившие подписку на «Яндекс.Плюс», получают кэшбэк с каждой покупки и могут расплачиваться бонусами.

Если селлер участвует в программе лояльности, его товары получают значок с указанием баллов Плюса, которые клиент получит за покупку. Продукция, участвующая в программе лояльности «Яндекс.Плюс», занимает более высокие позиции в поисковой выдаче.

Рассрочка

Одним из инструментов, который позволяет селлерам повышать продажи, является рассрочка на товары. Она дает возможность покупателям разбить оплату на 6, 12 или 24 месяца.

Продавец самостоятельно определяет сроки выплат, при этом ежемесячный платеж рассчитывается автоматически, исходя из стоимости заказа.

Инструмент помогает увеличить средний чек в несколько раз:

Клиенты выбирают более дорогие товары, чем обычно, так как стоимость разбивается на меньшие платежи;

Пользователи чаще решаются на покупку, которую долго откладывали;

Растет количество заказов, в которых клиенты готовы оплатить сразу несколько позиций.

Для покупателей рассрочка бесплатна, за подключение инструмента продавец платит процент от цены покупки.

Продвижение в «Директе» и других рекламных системах

За счет продвижения продукции в «Яндекс.Директе» — системе контекстной рекламы — и трафика со сторонних площадок можно существенно увеличить объем продаж на маркетплейсе, при этом снизив расходы на размещение.

Когда покупатель переходит в магазин на «Яндекс.Маркете» со стороннего сайта, например, из Instagram, Facebook или онлайн-магазина — селлер переводит комиссию в 1 рубль с каждой продажи вместо обычных 2-9% от цены.

При пользовании «Яндекс.Директом» продавец получает баллы, которые можно использовать для оплаты расходов рекламы на площадке.

Дополнительные инструменты продвижения

Дополнительные рекламные инструменты можно настроить через поддержку маркетплейса по заявке, воспользовавшись платными услугами по заполнению карточек товаров, оформлению промо страницы, подключению уведомлений или почтовых рассылок предложений.

Настройка баннеров и рекламы на других площадках также доступна за дополнительную плату. Стоимость продвижения зависит от набора услуг, периода, количества уведомлений и почтовых писем, которые будут рассылаться пользователям платформы.

Помощь продавцам от маркетплейса

«Яндекс.Маркет» помогает селлерам продвигаться на маркетплейсе: например, за пользование «Яндекс.Директом» продавец получает бонусы, которыми можно оплатить до 100% стоимости следующих рекламных кампаний.

В загруженные периоды, например, во время крупных распродаж, маркетплейс вводит дополнительные опции поддержки селлеров.

Так, площадка позволила продавцам вернуть свои затраты, связанные с крупными промо ноября — «11.11» и «Черной пятницей» — в пятикратном размере и получить до 300 000 бонусов (1 бонус = 1 рубль).

Перед новогодними распродажами новые клиенты маркетплейса также получили 10000 рублей на создание рекламных стратегий.

Резюме

Маркетплейс работает по принципу аукциона — чем привлекательнее для покупателя предложение, тем оно выше в поиске. Благодаря инструментам продвижения предприниматель может привлечь дополнительный трафик и выделиться среди конкурентов.

На «Яндекс.Маркете» важно вкладываться в раскрутку витрины и карточек продукции — если товар хорошо ранжируется в поиске, его увидит, а значит, и купит большее количество людей.

Продавец может одновременно использовать различные инструменты — ставки, рассрочку, контекстную рекламу, создавая несколько стратегий одновременно. Маркетплейс заинтересован в помощи селлерам: в загруженные сезоны дарит баллы, которыми можно покрывать расходы на новые кампании.

Фото на обложке: Shutterstock / Ekaterina_Minaeva

Иллюстрации предоставлены автором.