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Зачем компаниям венчур билдер?

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Полина Флинк
Полина Флинк

Управляющий директор венчур билдера Digital Horizon

Алина Алещенко

За три года венчур билдер Digital Horizon построил восемь технологических компаний. Общая оценка портфеля – более 7 млрд рублей. Управляющий директор венчур билдера Полина Флинк рассказала RB.RU, как найти новые источники прибыли и превратить их в отдельный технологический бизнес, и почему не у всех это получается.

Зачем компаниям венчур билдер?

Владельцы и топ-менеджеры компаний ждут от инноваций новых денег. Их цель – найти дополнительные источники выручки для существующего бизнеса, а в идеале – устроить технологический прорыв. Это второй и третий горизонт инноваций по классической модели McKinsey.  

Корпоративные акселераторы, хакатоны, фаст-треки для стартапов – обязательная «начальная школа» в работе с инновациями. Компании разбираются, как устроены технологические компании и за счет чего так быстро растут. А когда базовые образовательные задачи закрыты, идут искать новые инструменты. 

В последний год интерес компаний, которые созрели для следующего шага в работе с инновациями, фокусируется на модели венчур билдера (от англ. builder – строитель). Свои корпоративные венчур билдеры появились у ВТБ и МТС. О запуске думают Кировский завод и Красцветмет. И крупный, и средний бизнес пытается выскочить из колеи цифрового мейк-апа и запустить более фундаментальные проекты.

 

Что такое венчур билдер

Вы не найдете два одинаковых венчур билдера. Ни на одной дискуссионной панели, в которых я принимала участие, мы с коллегами не пришли к единому определению. Венчур билдеры отличаются бизнес-моделями, источниками финансирования, инвестиционным фокусом: 

  • Билдеры, основанные успешными фаундерами
    Яркий пример – Hard Valuable Fun Макса Левчина. Он строит стартапы на деньги от продажи PayPal. Одно из детищ HVF – платежный единорог Affirm. 
  • Билдеры, запущенные корпорациями
    Германский ритейлер Otto Group – основной учредитель и инвестор венчур билдера Project A Ventures. За девять лет они построили 74 компании. 
  • Билдеры, созданные инвестиционными компаниями
    Такую модель использует private equity фонд Motive Partners. В своей лаборатории они растят стартапы, чтобы на поздней стадии фонд вложился в самые успешные из них с минимальным риском.

Есть много других разновидностей венчур билдеров, но суть у всех одна – это компании, которые строят быстрорастущие, чаще всего технологические, бизнесы. 

Когда предприниматель становится основателем совместного проекта с венчур билдером, он получает долгосрочное финансирование и команду экспертов, которые вместе с фаундером проверяют гипотезы и запускают MVP. Если продукт «взлетает», стартап становится отдельной компанией и нанимает собственных людей. Взамен венчур билдер получает контрольный пакет в новом бизнесе.

У венчур билдеров отличные метрики. «Выживаемость» построенных ими стартапов 75%, сроки запуска – в три раза ниже, чем у проектов, которые развиваются сами по себе. Опыт основной команды венчур билдера минимизирует риски, не дает стартапам умереть на старте из-за банальных причин: невостребованности решения рынком, недостатка финансирования, разногласий в команде, неэффективной бизнес-модель и т. д. 

По словам Бена Проути, который раньше работал в стартапах Zipcar, Lovespace и Shepper, а сейчас сотрудничает как фаундер с венчур билдером Kamet, подход билдера оказался самым эффективным способом вывода продукта на рынок из всех, с которыми сталкивался предприниматель.

Хотя снаружи венчур билдер может казаться лекарством от всех болезней, это не так. Чтобы не разочароваться в инструменте и выжать из него максимум, нужно использовать его по назначению. 

 

Для каких задач подходит венчур билдер

Венчур билдеры заточены на довольно сложные, комплексные проекты, когда нет готового технического задания и нужна экспертиза в разных сферах: не только IT, но и разработке новой бизнес-модели, выводе продукта на рынок, продажах и т.д. 

Вот несколько задач, с которыми хорошо справляются билдеры:

  • Выйти в смежную отрасль. Например, если банк решит запустить новое инвестиционное приложение, задача построить улучшенную версию конкурентов – не для билдера. Команда билдера скорее предложит совершенно новый, сильно отличающийся продукт, скажем, для женской аудитории с механикой соцсетей, когда пользователь, листая ленту, настраивает рекомендации под свои интересы. 
  • Запустить или масштабировать спин-офф. Ситуация, когда компания не смогла найти решение на рынке и сделала его самостоятельно, бывает довольно часто. Но чтобы развивать спин-офф дальше, нужна экспертиза в другой отрасли и новый бренд, с которым захотят работать конкуренты.
  • Найти нишу на высококонкурентном рынке. Для крупной факторинговой компании сегмент финансирования МСБ обычно не самый интересный. Но проработка нестандартной юридической модели и нового подхода к оценке рисков при работе с мелкими дебиторами — хорошая история для венчур билдера. 
  • Построить индустриальное решение. Сделать решение, улучшающее скоринг для конкретного банка, легко. Многие IT-вендоры справятся. Другое дело — создать такой продукт, чтобы передавать данные согласились несколько банков. 

Создавать собственный венчур билдер имеет смысл при условии, что у него будет много проектов, которые обеспечат амбициозные задачи для его высококлассных специалистов. Иначе эксперимент обойдется слишком дорого.

Билдеры работают с командами стартапов дольше и инвестируют больше, чем классические инкубаторы или акселераторы. Например, Digital Horizon поддерживает проекты 2-4 года и за это время инвестирует до $2 млн.

В целом венчур билдеры помогают компаниям по-другому смотреть на рынок, находить дополнительные возможности для роста и разрабатывать новые бизнес-модели. Объединение двух экспертиз — отраслевой и в области построении технологических бизнесов — превращает работу с инновациями в направление, которое обеспечивает реальные бизнес-результаты. 

Фото на обложке: pixabay.com

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