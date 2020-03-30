«Процессы во многих компаниях близки к тем, что используются в Долине». Стартапы — о бизнесе в Минске

Валерия Розов, основатель Typical , поговорила с восемью стартапами из Беларуси, чтобы узнать, как протекает жизнь в технологическом хабе Восточной Европы.

Исторически Минск развивался как технологический центр Советского Союза: здесь располагались два сильных физико-математических университета и НИИЭВМ (Научно-исследовательский институт электронных вычислительных машин). Фокус на технологиях заметен в Беларуси и сегодня: за 2019 год IT-отрасль выросла в 2,5 раза.

В мировом рейтинге стартап-экосистем StartUpBlink Минск занимает 181 место среди 1028 городов, а в европейском рейтинге лучших IT-хабов Минск вошел в топ-3. Стартапы Беларуси (Viber, MSQRD, Flo Health, MAPS.ME, Wargaming) являются обладателями престижных наград и известны по всему миру.

Привлекательные зарплатные ставки IT-специалистов объясняют, почему многие международные компании, такие как Google, открывают R&D-офисы в Беларуси. А если изучить льготы для компаний-резидентов ПВТ (Парка высоких технологий), становится понятно, почему стартапы не хотят релоцироваться в другие страны.

По состоянию на 2019 год в Минске проживают 30 тысяч предпринимателей, и количество IT-компаний в стране продолжает расти.

Александр Яковлев, сооснователь OneSoil

Год основания компании: 2017

Штат: 32 сотрудника

Что делают: сервис по оценке состояния почвы

Наши пользователи живут в 161 стране. Популярнее всего мы в Бразилии, Украине, России, Италии, США, Аргентине, Мексике, Испании, Беларуси и Чили. Наши сотрудники — ребята из Беларуси, России и Украины. Есть люди, которые жили и учились в Германии и США, а потом приехали в Минск, чтобы работать у нас.

Большой вклад в развитие IT в Беларуси внесли крупные компании, которые занимались аутсорсингом. Только в EPAM работают более 10 тысяч сотрудников. Есть университеты, которые готовят хороших инженеров. Есть декрет №8 «О развитии цифровой экономики». Есть ПВТ, который предлагает удобные условия для работы технологических компаний.

Мы сами состоим в ПВТ. Парк поддерживал нас с офисом в самом начале, а еще помогал устраивать встречи, полезные для развития компании.

Беларусь 一 отличное место для ведения бизнеса и построения штаба разработки. Возможно, когда нам понадобятся региональные филиалы, мы их откроем. Но у нас нет планов переводить бизнес в другую страну.

Максим Каменков, сооснователь SplitMetrics

Год основания компании: 2015

Штат: 45 сотрудников

Что делают: сервис для A/B-тестирования страниц приложений в App Store

Мы работаем с клиентами по всему миру, соотношение примерно такое: 40% 一 это США, 40% 一 Европа, 20% 一 остальные регионы. На текущий момент все сотрудники компании из Беларуси. Правда, бывает, мы нанимаем представителей или консультантов в других регионах (US, UK, Израиль), потому что это локально ближе к нашим клиентам и на Западе школа продаж развивается намного дольше, чем, например, в СНГ.

С каждым годом появляется все больше митапов и конференций. Радует, что приезжает много гостей с запада, а темы становятся более специализированными. Есть разные бизнес-сообщества, такие как probusiness.io, angelsband.by 一 сообщества бизнес-ангелов. Но хотелось бы видеть больше историй успеха и закрытых раундов инвестиций. Для этого нужно понятное регулирование, чтобы большие игроки не боялись заходить и покупать белорусские компании.

Мы состоим в ПВТ. На раннем этапе большая польза от ПВТ заключается в снижении налоговой нагрузки. Если говорить в общем, то после декрета стало намного проще вести бизнес из Беларуси: упростились многие процедуры и бумажная волокита.

В Беларусь легко привезти партнеров и релоцировать сотрудников благодаря безвизовому въезду для 74 стран. Мы никогда не думали перевозить бизнес в другую страну: Беларусь 一 идеальное место для того, чтобы создавать продукты и иметь тут R&D-офис, а вот открыть представительства в местах концентрации клиентов и капитала было бы неплохо.

Евгений Бессчастнов, основатель Blinger

Год основания: 2016

Штат: 20 сотрудников

Что делают: помогают компаниям вести поддержку клиентов и продажи через мессенджеры и социальные сети

Blinger.io работает по всему миру, кроме США. На СНГ приходится примерно 50% выручки, остальное — полный разброс, от Чили и до Новой Зеландии. Для развития платформы мы привлекали инвестиции как от белорусского портала TUT.BY, который является нашим давним партнером еще по прошлым проектам, так и от немецкого корпоративного фонда Admitad Invest.

Все сотрудники компании — белорусы, кроме меня. Хотя и я живу в Минске уже восемь лет. Минск занял 4 место в мире по соотношению зарплаты и стоимости жизни в стране среди айтишников, и это чистая правда. Хороший девелопер в Минске живет лучше и богаче, чем жил бы, например, в Штатах. Что касается России, то зарплаты даже в Москве у инженеров ниже Минска, а стоимость жизни сильно выше.

На мой взгляд, Беларусь должна инвестировать в медиапропаганду страны, чтобы привлечь русских айтишников. В стране тяжелее всего находить разработчиков и сейлзов, в Минске сейчас большой дефицит по этим позициям.

С недавнего времени мы состоим в ПВТ. Для нас лишь два плюса: экономия на зарплатных налогах (около 20% вместо примерно 50%) и экономия на корпоративных налогах. R&D всегда будет в Минске. Но мы думаем открыть сейлз-хаус где-нибудь в Европе — например, в Берлине.

Илья Лесун, основатель VOCHI

Год основания компании: 2019

Штат: 19 сотрудников

Что делают: мобильное приложение по обработке видео

Только 3,5% наших пользователей из Беларуси, зато среди сотрудников — все местные. Вообще очень сложно находить специалистов в команду, так как за кадры конкуренция высокая. Мы как стартап не всегда можем предлагать высокие офферы, в отличие от крупных компаний.

Тяжелее всего искать аналитиков и программистов. Кроме того, до сих пор мало специалистов в сфере бизнеса: продактов, биздевов, сэйлзов и CEO. Я думаю, что зарплаты программистов, продуктовых менеджеров выравниваются с Россией и Украиной, а зарплаты дизайнеров и аналитиков точно ниже.

В стране куча бизнес-мероприятий. Есть большие конференции, как Emerge, Bulbacon, Venture Day, Неделя предпринимательства GEW, еще всякие митапы и закрытые небольшие комьюнити фаундеров стартапов. А если смотреть на образование, то, по отзывам моих знакомых, лучшие 一 бизнес-школа ИПМ (Институт приватизации и менеджмента). А вот про ПВТ ничего сказать не могу: только вступили, еще не успели осознать профит.

Среди факторов, которые влияют на становление Беларуси как IT-хаба, — приток иностранных инвестиций, открытие центров разработки крупными компаниями и увеличение кейсов работы с белорусским юридическим правом. На данный момент Беларусь еще недостаточно известна иностранному венчурному рынку, но ситуация постепенно меняется.

Мы не думаем перевозить бизнес в другую страну: в Беларуси комфортное соотношение стоимости жизни к уровню дохода.

Яков Бута, основатель StringersHub

Год основания компании: 2018

Штат: 12 сотрудников

Что делают: помогают новостным продюсерам и редакторам, работающим в СМИ, найти репортеров и операторов для съемок видео по всему миру

Все наши фултайм-сотрудники из Беларуси. У нас маркетплейс, и есть пользователи более чем из ста стран мира. Доля сделок на платформе с участием заказчиков или исполнителей из Беларуси 一 1–3%.

Именно в Беларуси мы начали питчить наш проект в 2017 году и здесь заручились поддержкой. Мы занимали призовые места практически на всех белорусских конкурсах, в которых участвовали: это дало и контакты, и обратную связь, и в итоге — интерес со стороны российско-американского фонда Starta Accelerator, который стал нашим инвестором.

Финансовую поддержку по-прежнему нужно искать за пределами страны: венчурный рынок в Беларуси маленький, он только начинает формироваться.

Росту IT-фундамента в Беларуси способствовало государство, сначала создав Парк высоких технологий, а потом и «Декрет о развитии цифровой экономики». Мы вступили в ПВТ год назад, что существенно облегчило нам работу: по правилам Парка и «Декрета», мы можем легально использовать многие инструменты, которые до этого были недоступны.

Мы не планируем перевозить из Беларуси наш основной офис. Здесь классная инфраструктура и условия ведения бизнеса улучшаются с каждым годом. Надеюсь, что ПВТ сыграет еще более важную роль на этапе нашего масштабирования в Беларуси, ведь у резидентов Парка особый, более привлекательный, режим налогообложения.

Валерия Алфимова, CRO Appodeal (Stack)

Год основания: 2015

Штат: 90 сотрудников

Что делают: помогают мобильным разработчикам строить и развивать бизнес

Мы целенаправленно выбрали Минск в качестве технического хаба и назвали релокацию и постройку офиса «минским проектом» (компания была основана в Сан-Франциско). Часть команд разработки и поддержки мы релоцировали из России и Украины, значительную часть мы нанимали в Минске. Сейчас в минском офисе работает 65% сотрудников из Беларуси.

Местным кадрам часто недостает понимания глобальных законов рынка. Например, мы по несколько раз объясняем сотрудникам, зачем мы раздаем им опционы, как рассчитывается потенциальная выручка от каждой инициативы и почему нужно двигаться быстро и уметь планировать собственное время как CEO, а не как сотрудник многотысячной корпорации, который полагается во всем на менеджера.

Разумеется, подобные проблемы существуют и на американском или европейском рынках, но здесь они пока ощущаются острее.

Беларусь активно развивается в сфере информационных технологий. Очень большое внимание уделяется именно продуктовому IT-бизнесу. Есть Angels Band, есть Rocket DAO и многие другие игроки, которые оказывают материальную поддержку и помощь в ведении проекта. К тому же сильные белорусские продукты и экзиты (такие успешные кейсы, как Flo, MSQRD, Maps.Me, WannaBy) мотивируют молодых людей создавать собственный бизнес.

Хотя было бы здорово увидеть больше инициатив, связанных с образованием для IT-специалистов, основанном на реальных кейсах и отвечающем динамике рынка.

Мы состоим в ПВТ, и именно декрет о ПВТ был ключевым фактором в принятии решения об открытии офиса в Минске. На данный момент у нас есть еще офисы в Барселоне и Сан-Франциско. Открывать новые локации пока не планируем, но и переводить бизнес в другие страны — тоже. Динамику зарплат в Беларуси можно оценить как очень позитивную. Мы возлагаем большие надежды на развитие бизнеса в этой стране.

Дарья Данилова, сооснователь Rocketdata

Год основания: 2017

Штат: 50 сотрудников

Что делают: помогают офлайн-бизнесам управлять данными и отзывами

Мы работаем с клиентами по всему миру: Беларусь, Россия, Украина, Казахстан, Евросоюз, США, Ближний Восток, Азия. В общей доле выручки белорусские клиенты составляют небольшой процент.

Белорусский рынок очень маленький, и все стартапы в основном ориентированы на более развитые рынки. При этом как иностранцам нам бывает сложнее считывать контекст и потребности другого рынка и налаживать коммуникацию, не проведя в стране, на которую рассчитан продукт, значительную часть жизни.

Практически все сотрудники нашей команды уже жили в Беларуси на момент найма. Хороших специалистов непросто находить. Если с программистами еще все более-менее хорошо благодаря большому количеству аутсорсинговых белорусских компаний, где можно найти много разработчиков с опытом, то сотрудников с сильным продуктовым бэкграундом найти сложно.

Есть также недостаток опытных сейлзов, говорящих на нескольких языках. Следует развивать систему образования в сторону расширения кругозора и развития международной коммуникации.

Мы являемся членами ПВТ. Это очень помогает: мы платим меньше налогов, чем реальный сектор экономики, у нас намного более простой процесс документооборота с внешними рынками. Кроме того, мы привлекали венчурный раунд по 8 Декрету о ПВТ, что позволило нам на том этапе оставить IP внутри страны, а также абсолютно прозрачно и легально оформить опционы с сотрудниками в белорусской компании.

Но у инвесторов с мировым именем нет доверия к компаниям, инкорпорированным в Беларуси. На поздних стадиях придется перевозить IP в более привычные для инвесторов юрисдикции: в Делавер или на Кипр.

Максим Скробов, сооснователь и CPO Flo Health

Год основания: 2015

Штат: 200 сотрудников

Что делают: календарь женского здоровья

Наш стартап очень быстро вырос. Мы начинали с пяти сотрудников, а сейчас в штате уже почти 200 человек. Из них 24 переехали в Беларусь из других стран. В стране много опытных инженеров, способных реализовать даже самые сложные технические решения, но мало продактов с необходимым опытом работы.

Есть несколько крупных бизнес-событий, которые собирают совершенно разную аудиторию — от тех, кто еще только мечтает открыть свой бизнес, до СЕО состоявшихся компаний. Изначально импульс задала хорошая база технического образования. На ее основе, по сути, выросли крупнейшие IT-компании страны.

Во многом на становление Беларуси как IT-хаба повлияли размеры локального рынка: страна небольшая, поэтому компании чаще всего ориентируются на глобальный рынок. Благодаря этому процессы во многих компаниях очень близки к тем, которые используются в компаниях из Долины.

В свою очередь, Минск — это комфортный, безопасный европейский город, а сам процесс релокации для IT-специалистов со всего мира крайне прост за счет безвизового режима. И, конечно, большую роль играет государственная поддержка, в частности, Декрет номер 8, который создавался при сотрудничестве участников рынка и был подписан в конце 2017 года.

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Минск активно развивается в сфере IT-технологий и борется за звание лучшего технологического хаба Восточной Европы. По монологам стартаперов становится понятно, что им нравится сложившаяся экосистема, на которую сильно повлияли открытие ПВТ и введение декретов.

Но, конечно, остались вопросы, которые еще предстоит решить. Например, познакомить иностранный венчурный рынок с белорусскими проектами и увеличить количество компетентных продуктовых и сейлз-кадров.

Фото на обложке: Shutterstock / Grisha Bruev