Zoom-сериалы, VR и иллюзии: как театры переходят в онлайн

Единственное правильное решение, если ты смотришь в сторону работы с онлайн-театрами — интерактив. Такое вовлечение лучше всего работает в борьбе за внимание аудитории. В случае с «I dont want to see this» мы дали зрителям ощущение, что с их мнением считаются, а технологии здесь стали вспомогательным инструментом.

Главная задача любого режиссера — научиться управлять вниманием зрителя, которого постоянно что-то отвлекает. Не важно какими технологиями он этого добьется: Zoom, бинауральный звук или AR.