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«Аэроклуб» разыграет 1 млн рублей на хакатоне

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Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

С 12 по 27 мая пройдет хакатон Aeroclub Challenge 2023 от компании «Аэроклуб» — лидера российского рынка делового туризма и поставщика IT-решений для отрасли. Призовой фонд — 1 млн рублей.  

«Аэроклуб» разыграет 1 млн рублей на хакатоне

Принять участие в Aeroclub Challenge 2023 могут:

  • математики;
  • дата-сайентисты;
  • Python- и Java-специалисты;
  • аналитики;
  • разработчики;
  • эксперты в travel-теме.

Уровень навыков не важен: присоединиться к хакатону могут как начинающие, так и опытные специалисты. Участвовать можно индивидуально или в команде до пяти человек.

Командам предстоит решить две задачи на выбор:

  1. Создать обработчика писем электронной почты: классификация писем по типу заявки и не заявки, извлечение и уточнение по заявке формализованного набора параметров, требуемых для обработки заявки.
  2. Создать сервис ранжирования предложений Auto Avia Offer: автоматизация процесса подбора и отправки вариантов перелета с ценами в ответ на заявку по электронной почте.

Подать заявку — до 10 мая на сайте.

Фото на обложке: Gorodenkoff / Shutterstock

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