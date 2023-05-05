«Аэроклуб» разыграет 1 млн рублей на хакатоне

С 12 по 27 мая пройдет хакатон Aeroclub Challenge 2023 от компании «Аэроклуб» — лидера российского рынка делового туризма и поставщика IT-решений для отрасли. Призовой фонд — 1 млн рублей.
Принять участие в Aeroclub Challenge 2023 могут:
- математики;
- дата-сайентисты;
- Python- и Java-специалисты;
- аналитики;
- разработчики;
- эксперты в travel-теме.
Уровень навыков не важен: присоединиться к хакатону могут как начинающие, так и опытные специалисты. Участвовать можно индивидуально или в команде до пяти человек.
Командам предстоит решить две задачи на выбор:
- Создать обработчика писем электронной почты: классификация писем по типу заявки и не заявки, извлечение и уточнение по заявке формализованного набора параметров, требуемых для обработки заявки.
- Создать сервис ранжирования предложений Auto Avia Offer: автоматизация процесса подбора и отправки вариантов перелета с ценами в ответ на заявку по электронной почте.
Подать заявку — до 10 мая на сайте.
Фото на обложке: Gorodenkoff /
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05 мая 2023
05 мая 2023