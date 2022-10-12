Стартовал прием заявок в акселератор Industrix

«Газпром нефть» и Фонд «Сколково» начали прием заявок в ежегодную акселерационную программу Industrix для технологических проектов в области поиска и добычи углеводорода, индустрии 4.0, капитального строительства и альтернативной энергетики. Лучшие проекты получат инвестиции ведущих венчурных фондов.
Принять участие в программе могут команды с проектами на стадии MVP в направлениях:
- геологоразведочные работы;
- строительство скважин и разработка месторождений;
- капитальное строительство;
- газ и энергетика;
- кросс-функциональные решения.
Акселератор Industrix для участников — это:
- возможность протестировать технологии на реальных объектах;
- нетворкинг с крупнейшими клиентами «Газпром нефти»;
- экспертная и менторская поддержка;
- шанс протестировать спрос и каналы привлечения клиентов;
- возможность привлечь инвестиции.
Подать заявку на бесплатное участие можно до 14 ноября на сайте.
Фото на обложке: P.V.R.M /
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