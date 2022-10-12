Стартовал прием заявок в акселератор Industrix

«Газпром нефть» и Фонд «Сколково» начали прием заявок в ежегодную акселерационную программу Industrix для технологических проектов в области поиска и добычи углеводорода, индустрии 4.0, капитального строительства и альтернативной энергетики. Лучшие проекты получат инвестиции ведущих венчурных фондов.

Принять участие в программе могут команды с проектами на стадии MVP в направлениях:

геологоразведочные работы;

строительство скважин и разработка месторождений;

капитальное строительство;

газ и энергетика;

кросс-функциональные решения.

Акселератор Industrix для участников — это:

возможность протестировать технологии на реальных объектах;

нетворкинг с крупнейшими клиентами «Газпром нефти»;

экспертная и менторская поддержка;

шанс протестировать спрос и каналы привлечения клиентов;

возможность привлечь инвестиции.

Подать заявку на бесплатное участие можно до 14 ноября на сайте.

Фото на обложке: P.V.R.M / Shutterstock