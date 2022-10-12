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Стартовал прием заявок в акселератор Industrix

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Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

«Газпром нефть» и Фонд «Сколково» начали прием заявок в ежегодную акселерационную программу Industrix для технологических проектов в области поиска и добычи углеводорода, индустрии 4.0, капитального строительства и альтернативной энергетики. Лучшие проекты получат инвестиции ведущих венчурных фондов.

Стартовал прием заявок в акселератор Industrix

RB.RU организует встречу проекта Founders’ Mondays для начинающих и опытных предпринимателей. Дважды в месяц по понедельникам.

Принять участие в программе могут команды с проектами на стадии MVP в направлениях:

  • геологоразведочные работы;
  • строительство скважин и разработка месторождений;
  • капитальное строительство;
  • газ и энергетика;
  • кросс-функциональные решения.

Акселератор Industrix для участников — это:

  • возможность протестировать технологии на реальных объектах;
  • нетворкинг с крупнейшими клиентами «Газпром нефти»;
  • экспертная и менторская поддержка;
  • шанс протестировать спрос и каналы привлечения клиентов;
  • возможность привлечь инвестиции.

Подать заявку на бесплатное участие можно до 14 ноября на сайте.

Фото на обложке: P.V.R.M / Shutterstock

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