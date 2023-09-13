13 сентября ва ВЭФ-2023 стартует «Арктическая стартап-экспедиция: Дальний Восток и Арктика России»

На Восточном экономическом форуме во Владивостоке стартует презентация «Арктической стартап-экспедиции: Дальний Восток и Арктика России» ( АСЭ ДАР ), цель которой — развитие человеческого капитала регионов Дальнего Востока и Арктики через поддержку инициатив и проектов креативной экономики.

АСЭ ДАР проводится при поддержке Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики и Правительства Республики Саха (Якутия). Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов окажет поддержку АСЭ ДАР через Дальневосточный проектный офис Центра развития креативной экономики.

«Многие знают о нашей республике как о сырьевом регионе. Это правда, но мы также делаем ставку на несырьевую экономику, много лет развивая инновационное и креативное направления. Наш подход отличается тем, что делается упор на повышение креативной интенсивности, то есть на повышение доли креативных занятий в целом по экономике. Ведь они есть не только в креативных индустриях, но и в традиционных. Экспедиция позволит не только поддержать талантливых людей, но и оценить креативный потенциал регионов Дальнего Востока и Арктики, ускорить темпы развития креативной экономики в регионах Дальнего Востока и Арктики», — отметил глава Якутии Айсен Николаев.





Мероприятие пройдет в формате конкурса по восьми направлениям, включая кино; анимацию и графику; архитектуру; разработку игр, ПО и ИТ; дизайн одежды, и охватит 18 регионов Дальнего Востока и Арктики, а финалы пройдут в восьми городах (Якутск, Владивосток, Хабаровск, Биробиджан, Красноярск, Благовещенск, Мурманск, Магадан).

«Арктическая стартап-экспедиция: Дальний Восток и Арктика России» является продолжением уникального проекта — Дальневосточной стартап-экспедиции, которую Якутия запустила еще в 2019 году. Тогда фокус направили на поиск технологических стартапов, а АСЭ ДАР, помимо ИТ, охватит практически все ключевые творческие отрасли. Тем самым конкурс способствует не только выявлению креативного потенциала макрорегиона, но и в целом увеличению вклада творческих индустрий в экономику страны.

Конкурс пройдет в несколько этапов: заочные и финальные этапы 8 направлений, а итоговое мероприятие пройдет на федеральном уровне в 2024 году. Общий призовой фонд АСЭ ДАР составляет 8 миллионов рублей.

На сайте АСЭ ДАР уже идет прием заявок по направлениям «Компьютерная графика и анимация» (до 15 сентября) и «Геймдев» (до 20 сентября).

Финалы конкурсов начнутся с 29 сентября. Так, первый финал АСЭ ДАР пройдёт в Хабаровске по направлению «Компьютерная графика и анимация» в рамках Международного фестиваля анимационного кино «Анимур».

Организаторами АСЭ ДАР являются Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики, Республика Саха (Якутия), Фонд развития инноваций Республики Саха (Якутия), Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики, Корпорация развития Республики Саха (Якутия) и Молодежный Северный Форум.

Подробная информация о проекте и прием заявок на официальном сайте.

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