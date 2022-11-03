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«Авито» проведет круглый стол на тему новых вызовов и возможностей в маркетинге

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Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

9 ноября «Авито» соберет экспертов рекламного рынка, чтобы обсудить изменения в digital-маркетинге, рассказать о трендах в медиаиндустрии и о том, как меняются стратегии рекламодателей. Мероприятие пройдет в онлайн-формате, участие бесплатное. 

«Авито» проведет круглый стол на тему новых вызовов и возможностей в маркетинге
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Среди спикеров круглого стола — ведущие эксперты в сфере рекламы и маркетинга из АРИР, OMD, Media Instinct и других компаний: 

  • Антон Петухов, председатель комитета по инфлюенс-маркетингу АРИР, расскажет про тренды инфлюэнс-маркетинга в 2023 году;
  • Наталья Бороздина, руководитель сектора поддержки клиентов сегмента digital в Mediascope, выступит с докладом о медиапотреблении в digital;
  • Анастасия Головинская, руководитель отдела по работе с рекламодателями в «Авито», поделится наблюдениями о росте бизнеса и развитии рекламных продуктов в период кризиса;
  • Татьяна Гура, директор по бренду и маркетинговым коммуникациям в «Мегафоне» объяснит, как рынок рекламы переживает ренессанс традиционных медиа;  
  • Юлия Удовенко, СМО «Родная речь», расскажет о точках роста в ретейл-медиа и изменении ландшафта в social media;
  • Ирина Едемская, директор по исследованиям и стратегическому развитию в OMD, коснется вопроса об изменении стратегий рекламодателей в медиа;
  • Андрей Данилин, руководитель digital group в S7, расскажет о стратегии маркетинговой коммуникации в период рецессии;
  • Александр Сироватский, директор по стратегии в «Медиа инстинкт», объяснит, как стратегам устоять в период турбулентности.

Для участия нужна регистрация.

Фото на обложке: Campaign Creators / Unsplash

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