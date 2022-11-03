9 ноября «Авито» соберет экспертов рекламного рынка, чтобы обсудить изменения в digital-маркетинге, рассказать о трендах в медиаиндустрии и о том, как меняются стратегии рекламодателей. Мероприятие пройдет в онлайн-формате, участие бесплатное.

«Авито» проведет круглый стол на тему новых вызовов и возможностей в маркетинге