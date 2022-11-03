«Авито» проведет круглый стол на тему новых вызовов и возможностей в маркетинге

9 ноября «Авито» соберет экспертов рекламного рынка, чтобы обсудить изменения в digital-маркетинге, рассказать о трендах в медиаиндустрии и о том, как меняются стратегии рекламодателей. Мероприятие пройдет в онлайн-формате, участие бесплатное.
Среди спикеров круглого стола — ведущие эксперты в сфере рекламы и маркетинга из АРИР, OMD, Media Instinct и других компаний:
- Антон Петухов, председатель комитета по инфлюенс-маркетингу АРИР, расскажет про тренды инфлюэнс-маркетинга в 2023 году;
- Наталья Бороздина, руководитель сектора поддержки клиентов сегмента digital в Mediascope, выступит с докладом о медиапотреблении в digital;
- Анастасия Головинская, руководитель отдела по работе с рекламодателями в «Авито», поделится наблюдениями о росте бизнеса и развитии рекламных продуктов в период кризиса;
- Татьяна Гура, директор по бренду и маркетинговым коммуникациям в «Мегафоне» объяснит, как рынок рекламы переживает ренессанс традиционных медиа;
- Юлия Удовенко, СМО «Родная речь», расскажет о точках роста в ретейл-медиа и изменении ландшафта в social media;
- Ирина Едемская, директор по исследованиям и стратегическому развитию в OMD, коснется вопроса об изменении стратегий рекламодателей в медиа;
- Андрей Данилин, руководитель digital group в S7, расскажет о стратегии маркетинговой коммуникации в период рецессии;
- Александр Сироватский, директор по стратегии в «Медиа инстинкт», объяснит, как стратегам устоять в период турбулентности.
Для участия нужна регистрация.
Фото на обложке: Campaign Creators /
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