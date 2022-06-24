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Российский фонд развития цифровой экономики создал Центр импортозамещения и контрактации

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Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

Задача центра — содействовать развитию отечественной ИТ-отрасли и увеличению числа российских ИТ-компаний и разработчиков.

Российский фонд развития цифровой экономики создал Центр импортозамещения и контрактации
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По словам председателя Совета Фонда развития цифровой экономики Германа Клименко, на сегодняшний день центры компетенций по импортозамещению занимают одну из ведущих ролей, особенно в сфере ИКТ. «Активная поддержка отечественных цифровых платформ позволит сохранить и закрепить уже существующие позитивные тенденции в сфере больших данных и искусственного интеллекта в нашей стране», — подчеркнул он.

«Сейчас самое время российским ИТ-компаниям использовать возможности внутреннего рынка для того, чтобы окрепнуть, вырасти, и уже потом выйти на внешние рынки, ввиду того что многие зарубежные компании ушли и перспектив стало гораздо больше. В то же самое время российские компании представляют довольно-таки качественный продукт, что в свою очередь позволит им и дальше развиваться согласно обоим векторам», — добавил председатель комиссии внешнеэкономической деятельности Максим Черешнев.

Торгово-промышленная палата РФ и Всероссийская ассоциация местного самоуправления поддерживают инициативу продвижения центра в получении заказов и привлечении подрядчиков ИТ-решений. 

Тематика центра освещается и в проектах Forum.Digital — серии отраслевых форумов, главной повесткой которых является цифровая трансформация различных отраслей экономики и внедрение инноваций как на федеральном, так и на региональном уровне. В мероприятиях принимают участие первые лица органов власти, федеральные ведомства, представители госкорпораций, владельцы бизнеса, разработчики и интеграторы, а также эксперты в области ИТ-индустрии. 

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