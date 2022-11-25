Идет прием заявок на конкурс Digital MedTech 2022

Digital MedTech — конкурс, призванный найти инновационные технологические решения в сфере медицинской диагностики и цифровых лабораторий. Подать заявку можно до 30 ноября 2022 года.
Участвовать могут компании с готовым продуктом и MVP и компетенциями в создании технологий и управлении бизнесом.
Технологический фокус конкурса:
- телемедицина;
- Big Data и ИИ;
- цифровые технологии в медицине;
- разработка уникального оборудования для медицинской диагностики.
Участники получат возможность:
- запустить пилотные проекты с корпоративными заказчиками и потенциальных клиентов;
- привлечь инвестиции;
- создать бизнес-связи;
- масштабировать проект;
- присоединиться к сообществу предпринимателей-единомышленников.
Организатор — фонд «Московский Инновационный Кластер» в партнерстве с «НОМЕКО» и Polymed.
Подробная информация и регистрация — на сайте.
Фото на обложке: metamorworks /
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