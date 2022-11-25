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Идет прием заявок на конкурс Digital MedTech 2022

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Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

Digital MedTech — конкурс, призванный найти инновационные технологические решения в сфере медицинской диагностики и цифровых лабораторий. Подать заявку можно до 30 ноября 2022 года.

Идет прием заявок на конкурс Digital MedTech 2022

RB.RU организует встречу проекта Founders’ Mondays для начинающих и опытных предпринимателей. Дважды в месяц по понедельникам.

Участвовать могут компании с готовым продуктом и MVP и компетенциями в создании технологий и управлении бизнесом.

Технологический фокус конкурса:

  • телемедицина;
  • Big Data и ИИ;
  • цифровые технологии в медицине;
  • разработка уникального оборудования для медицинской диагностики.

Участники получат возможность:

  • запустить пилотные проекты с корпоративными заказчиками и потенциальных клиентов;
  • привлечь инвестиции;
  • создать бизнес-связи;
  • масштабировать проект;
  • присоединиться к сообществу предпринимателей-единомышленников.

Организатор — фонд «Московский Инновационный Кластер» в партнерстве с «НОМЕКО» и Polymed.

Подробная информация и регистрация — на сайте.

Фото на обложке: metamorworks / Shutterstock

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