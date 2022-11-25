Идет прием заявок на конкурс Digital MedTech 2022

Digital MedTech — конкурс, призванный найти инновационные технологические решения в сфере медицинской диагностики и цифровых лабораторий. Подать заявку можно до 30 ноября 2022 года.

Участвовать могут компании с готовым продуктом и MVP и компетенциями в создании технологий и управлении бизнесом.

Технологический фокус конкурса:

телемедицина;

Big Data и ИИ;

цифровые технологии в медицине;

разработка уникального оборудования для медицинской диагностики.

Участники получат возможность:

запустить пилотные проекты с корпоративными заказчиками и потенциальных клиентов;

привлечь инвестиции;

создать бизнес-связи;

масштабировать проект;

присоединиться к сообществу предпринимателей-единомышленников.

Организатор — фонд «Московский Инновационный Кластер» в партнерстве с «НОМЕКО» и Polymed.

Подробная информация и регистрация — на сайте.

Фото на обложке: metamorworks / Shutterstock